一张图看懂 | Z世代失业率与老一代之间的差距

站长之家(ChinaZ.com) :全球有超过20亿人处于 Z 世代年龄范围。这些出生于1997年至2009年之间的人约占全球总人口的30%——据预测，到2025年，Z 世代将占劳动力的约27%。

由于疫情，失业率全面上升，其中 Z 世代受到的打击最大。这张图表使用了经合组织的数据，显示了OECD成员 Z 世代失业率与老一代失业率之间的差异。

与同样处于处于工作中年龄较大的人群相比，婴儿潮一代、X世代和千禧一代（Y世代）——2020年的最新数据显示，Z世代的失业率都高出近2倍。

在餐饮和旅游业等服务行业中，Z世代也是一个人数过多的年龄段，这些行业同样受到疫情的打击。例如，在美国，大约25%的年轻人在酒店和休闲行业工作。仅在2020年2月至5月之间，这些行业的就业人数就下降了41%。

又比如西班牙25-74岁人群的失业率已经高达14%，其中 Z 世代的失业率是其两倍多，超过38%。

从整体数据来看，Z世代年龄组的就业率往往低于年龄较大的群体，但2020年15-24岁的劳动力所占的比例显着下降。分析认为，由于长期失业，Z 世代将错过获得经验和培训的成长时期。这可能会影响他们以后的生活，因为他们职业技能发展受到影响。

一项研究发现，青年长期失业会使终生收入减少2%。总体而言，Z 世代当前的失业率对未来有许多影响。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。