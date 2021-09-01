IDC：2025年中国人工智能市场总规模将超160亿美元

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IDC：2025年中国人工智能市场总规模将超160亿美元

2021-09-01 10:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日消息:IDC 近日发布的《2021年 V2全球人工智能支出指南》预测，全球 AI 市场支出将在2021年达到850亿美元，并在2025年增至2000亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为24.5%。2025年，全球约8% 的 AI 相关支出将来自于中国市场，市场规模在全球九个区域中位列第三。

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根据最新预测，2021年，中国在 AI 市场的支出规模将达到82亿美元。2021-2025的五年预测期内，中国市场 AI 相关支出总量将以22% 左右的 CAGR 增长，有望在2025年超过160亿美元。

IDC 预测，AI 技术将被广泛应用于自动化客服、销售流程推荐和自动化等涉及多个行业的通用场景当中。例如，智能客服已经广泛应用于各渠道的企业服务，为用户带来了全新的交互体验。同时，随着政府对公共安全与应急管理体系建设的积极推动，AI 技术为该领域的智慧化建设提供了有力支撑。

IDC 中国新兴科技研究部高级分析师程荫表示，「新一代人工智能、数字经济和新基建驱动了产业智能化的发展，加速了企业实现数字化转型和智能化升级，行业企业已经在多个业务领域注入了人工智能技术，未来五年内中国 AI 支出还将持续增长，AI 技术将为企业内部的降本增效、客户体验提升带来更多实际的业务价值。」

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