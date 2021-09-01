王者荣耀升级防沉迷措施；腾讯放弃音乐版权独家授权权利；巨人教育宣布倒闭

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王者荣耀升级防沉迷措施；腾讯放弃音乐版权独家授权权利；巨人教育宣布倒闭

2021-09-01 08:22 · 稿源：站长之家
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王者荣耀升级防沉迷措施

昨日晚间，腾讯旗下手游王者荣耀宣布升级防沉迷措施，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。

同时，未满12周岁的用户无法进行游戏充值;12周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币;16周岁(含)以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。

此外，王者荣耀还将全面关闭 iOS 游客体验模式以及单机模式。

8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》明确，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;

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腾讯放弃音乐版权独家授权权利

昨日晚间，腾讯音乐娱乐集团宣布，已针对已达成的独家协议全部上游版权方发送相关函件，告知其需按期解约。

腾讯称，上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。将在严格执行《决定书》基础上，以非独家方式与上游版权方继续保持合作，并就非独家合作事宜与上游版权方进行协商。

7月24日，市场监管总局依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚，要求自决定书发布之日起三十日内解除与上游版权方已达成的独家协议。

市场监管总局称，2016年腾讯和中国音乐集团在相关市场份额分别为30%和40%左右，腾讯通过与市场主要竞争对手合并，获得较高的市场份额，集中后实体占有的独家曲库资源超过80%，可能有能力促使上游版权方与其达成更多独家版权协议，或要求给予其优于竞争对手的交易条件，也可能有能力通过支付高额预付金等版权付费模式提高市场进入壁垒，对相关市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。

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巨人教育宣布倒闭

昨日晚间，巨人教育发布致学员信称，由于经营困难，秋季将无法继续向学员提供教学服务。

巨人教育表示，已联系了许多优秀的培训机构提供课程，并通过第三方机构协调了许多资源，希望用这些课程和资源帮助巨人的学员转化未消耗的学费，减少家长们的损失。核心管理团队会继续坚守，处理好学员家长的问题。

同时，巨人教育还提供了多种解决方案:

1、巨人学员转课至高思教育继续上课

巨人教育和高思教育友好协商达成一致:高思教育秋季班课课程全部班型都向巨人班课学员开放，高思教育公益承接巨人班课学员2021年秋季未消耗的4次课，并保证享有高思班课学员同等优质服务。

 截止9月2日前，巨人学校会逐一与学员电话沟通转课意向，并协助愿意转至高思继续上课的学员签订转课三方协议。家长也可自行拨打010-82862419预约签订协议的时间。（接听时间:周一至周五上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

2、巨人学员转课至核桃编程或童程童美等教育机构继续上课

巨人教育和核桃编程、童程童美等教育机构友好协商，以上两个教育机构愿意公益承接巨人班课学员。

愿意转至核桃编程、童程童美上编程类的素质课程的家长可拨打010-82862419预约签订协议的时间。（接听时间:周一至周五上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

3、个性化（1对1）学员解决方案

巨人相关负责人正在积极与其他正规机构沟通，力求妥善安置学生，让学生继续在正规机构上课。目前，已经与溢米一对一线上辅导机构建立了合作，巨人个性化员工在和每位家长联系沟通转机构事宜。如果家长着急，也可以拨打88448888找巨人个性化值班老师询问登记。

4、委托第三方转课方案

巨人学校委托第三方公司北京萌圈圈科技有限责任公司整合资源，洽谈接收机构，陆续为巨人学校学员提供个性化转课方案。

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