一张图看懂 | 全球芯片短缺对美国汽车制造商的影响

站长之家(ChinaZ.com) :芯片或半导体设备是计算机、智能手机、汽车等设备的核心。其中，汽车行业在全球芯片消费中占有很大份额，当下的汽车拥有智能复杂的娱乐系统、导航和传感器。一辆汽车可以有500到1，500个不同的芯片来驱动其不同的功能。

全球芯片短缺正打击汽车生产， 而美国制造商受到的打击最大。随着全球经济开始回暖以及对数字设备的需求增加，芯片制造供应链因其仍然较低的供应而变得紧张。对于汽车制造商来说，汽车首当其冲。

尽管世界上大多数主要汽车制造商在北美都有生产工厂，估计美国制造商受到的打击最大。在估计面临生产延迟的超过110万辆汽车中，福特、Stellantis和通用汽车的总产量为855，000辆。在前10款有5款面临延迟的车型，福特占据了5款，其中最受打击的是 F 系列，109，710辆收影响。

其他在北美生产较少的汽车制造商面临的影响要小得多。据估计，日本汽车制造商本田、日产和丰田将受到108，549辆延期车型的集体打击，而现代和沃尔沃等公司受到影响的汽车不到3，000辆。

造成这总差异的跟每个汽车制造商采购和安装芯片的地方有关。尤其是对美国制造商而言，过度依赖来自中国（包括中国台湾地区）和韩国的芯片。

目前，美国政府正寻求解决方案，参议院最近批准的520亿美元资金补贴本土芯片制造。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。