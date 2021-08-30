“99公益日”将加强帮扶一线项目，落实“共同富裕”理念

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“99公益日”将加强帮扶一线项目，落实“共同富裕”理念

2021-08-30 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:8月30日消息，2021年“99公益日”启动仪式今日进行。腾讯公司高级副总裁，腾讯公益慈善基金会理事长郭凯天致辞时透露，今年99公益日将加强对一线公益项目的帮扶，落实“共同富裕”理念;同时升级一系列交互玩法，把几天内的密集行动，变成365天的细水长流。

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腾讯公司高级副总裁，腾讯公益慈善基金会理事长郭凯天

据悉，这是腾讯在宣布投入共计1000亿元、启动“可持续社会价值创新”战略和“共同富裕专项计划”后的第一个99公益日。

郭凯天称今年也是腾讯公益平台运营的第14年，到今天，公益平台为1.5万家机构、11万个公益项目，获得了4.9亿次的爱心网友捐助，筹集了130亿的善款，而“99公益日”就筹集了62亿善款。腾讯公益平台，99公益日，可以说已经成为中国公益最主要的互联网平台，也是助力第三次分配的一个有力的数字工具。

郭凯天表示，腾讯植根在中国，得益于时代，因此，腾讯投入1000亿用于可持续社会价值和共同富裕事业，是心之所至，理之当然。“在一个有着14亿人口、GDP超过100万亿元的国家，这点资金只是沧海一粟，需要用到最需要的地方。这笔钱受之于社会，用之于社会，只有充分发挥好它的效用，才对得起社会的支持与期望。”

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