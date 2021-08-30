文章目录 网易云音乐下线所有明星艺人榜单

微信规范财经类自媒体帐号

多家快递公司集体上调派费

网易云音乐下线所有明星艺人榜单

8月27日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》。

其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。

就在昨日，网易云音乐发布了《进一步加强“饭圈”乱象专项治理的公告》称，将持续推进清理有害信息，强化未成年人保护措施，抵制“无底线追星”等多项举措。

网易云音乐称，将下线所有明星艺人榜单。仅保留音乐作品相关排行，并持续强化作品导向，增强专业性评价权重。

同时，对所有付费数字专辑及单曲进行限购。限购将于近日全面启动，成为常态化规则。

此外，还将继续强化社区账号及内容治理，持续打造和睦友爱的云村社区氛围。

微信规范财经类自媒体帐号

8月17日，网信办宣布，整治股市“黑嘴”利用网络平台发布虚假性、蛊惑性信息，养粉荐股后反向操作收割散户的行为。

当时，网信办称，将聚焦音视频、直播类、财经资讯类、聚合类等属地重点网站，督促指导各平台自查自纠涉非法证券期货经营风险，全面清理“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法违规信息。

就在昨日，微信官方发布了进一步规范财经类自媒体帐号内容发布的公告称，即日起至2021年10月26日，微信公众平台开展整治违规采编发布财经类信息行为，净化网络环境。

具体将重点清理以下8类违规问题:

1、胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等; 2、毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等; 3、散布“小道消息”，以所谓“揭秘”、“重磅”、“独家爆料”、“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣; 4、转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为; 5、充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序; 6、炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益; 7、炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等; 8、未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、帐号等。

站长之家获悉，此前，优酷、百家号、微博、B站等已宣布开展财经内容违规专项整治。

多家快递公司集体上调派费

7月8日，交通运输部、国家邮政局等部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。

在保障合理的劳动报酬方面，《意见》提出，要制定《快递末端派费核算指引》和《快递员劳动定额标准》，建立行业工资集体协商机制，引导电商平台和快递企业加强协同，加强劳动保障监察执法。鼓励快递企业直接用工;对用工灵活、流动性大的基层快递网点，可统筹按照地区全口径城镇单位就业人员平均工资水平或营业额比例计算缴纳工伤保险费，优先参加工伤保险;推动企业为快递员购买人身意外保险。

此外，针对部分企业对寄自特定区域的快件实施非正常低派费的问题，邮政管理部门表示，将配合有关部门加强监督检查，对涉嫌不正当竞争行为的，将依法进行查处。

8月28日，中通、圆通、申通、百世、韵达、极兔速递等宣布，将从自9月1日起，快递员派费每票上涨0.1元。

上述企业表示，本次派费上调，是为了响应国家七部门制定的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，落实国家邮政局《关于做好快递员权益保障工作的具体部署》，有效提高快递员各项权益保障工作，实现网络稳定和发展。