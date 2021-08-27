DSCC：苹果将打破三星蝉联10年的OLED智能手机出货龙头位置

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日消息:据市场研究公司Display Supply Chain Consultants （DSCC）的最新数据显示，苹果2021年将成为全球最大的OLED智能手机出货商。据了解，2020年苹果公司将其iPhone12全系列转向OLED，所有四个型号都配备了高品质的新材质屏幕。

DSCC预计，苹果今年将出货1.76亿部OLED智能手机，市场份额为28%;三星将以1.45亿部的出货量位居第二，市场份额为23%。这将是三星首次失去OLED智能手机出货的头把交椅。过去十年里，三星一直是全球OLED智能手机的销量冠军。而随着苹果提高iPhone的OLED采用率，三星第一名的位置正受到威胁。

除此之外，小米今年预计将出货8200万部OLED智能手机，占据13%的市场份额;OPPO将以6900万台的出货量和11%的市场份额位居第四位。总体来说，DSCC预计今年OLED智能手机总出货量将达到6.3亿部。

此前报告称，尽管iPhone13即将推出，但苹果目前的iPhone系列仍然需求旺盛，这可能是苹果可能在2021年超越三星成为最大的OLED智能手机供应商的原因之一。

另外，此前有报道称，LG正在加强与作为其核心客户的苹果公司的联系，因为其关联公司正越来越多地为这家美国科技巨头提供零部件。LG Display公司正在按计划扩大生产设施，用于为苹果公司的智能设备提供中型到小型OLED屏幕。