CNNIC：我国网络游戏用户规模达5.09亿，半年减少869万

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》。
《报告》显示，截至2021年6月，我国网络游戏用户规模达5.09亿，较2020年12月减少869万，占网民整体的50.4%;我国网上外卖用户规模达4.69亿，较2020年12月增长4976万，在各类调查应用中增速最为明显。
此外，我国50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点。
站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》。
《报告》显示，截至2021年6月，我国网络游戏用户规模达5.09亿，较2020年12月减少869万，占网民整体的50.4%;我国网上外卖用户规模达4.69亿，较2020年12月增长4976万，在各类调查应用中增速最为明显。
此外，我国50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点。
近日，某网络游戏中又出现了歪曲历史的现象：把岳飞设计为肉袒牵羊”的投降者形象，把秦桧定位为高等级的天”等等。对此，央广网评称，网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为加工”的历史。历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观
搜狐在2021 年第二季度的业绩会上表示，畅游到目前为止设计方向都是针对成年人。相关负责人表示，青少年群体对搜狐游戏业务收入贡献「基本没有」。
7月21日，中央网信办宣布启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。具体包括了:严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，坚决清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频。
今日，网易游戏宣布，启动2021年暑期未成年网络环境专项整治”活动。坚决打击危害未成年人身心健康的网络问题，为青少年营造健康绿色的网络环境。据介绍，此次专项整治，除了游戏账号实名认证，针对未成年人游戏时间、游戏消费也进行合理限制。另外，网易已有的防沉迷系统也将借暑期专项行动进行再升级，网易游戏将在未成年人逃避防沉迷认证的识别方面添加行为认定等更多技术识别手段，提升鉴别准确率，实现更为严格的管控。不仅如
要想在手游中发挥自己的真正水平，当然需要一款性能过硬的手机。手机的性能的直接决定因素，毫无意外的就是手机芯片了。今年能够称得上扛鼎之作的芯片，骁龙888必然是其中之一。在手机玩游戏硬核支撑的CPU和GPU性能方面，骁龙888都有着非常不错的表现。其先进的5nm制程工艺和2.84GHz的X1超大核，能够源源不断输出游戏所需的强悍战力，即使面对长时间的团战、技能群发等需要充足计算能力的手机玩游戏场景骁龙888都能轻松驾驭。GPU方
移动科技和芯片性能的不断提升，赋予了手游体验独特的魅力。越来越多的游戏爱好者，从PC端转战到了移动端，其中很重要的原因之一就是高通骁龙芯片突破性的技术创新，助力硬件厂商打造了极具吸引力的游戏设备。今年发布的游戏手机以及安卓阵营几乎所有旗舰机型，都搭载了高通最新的骁龙888芯片。凭借骁龙888强悍的游戏性能，足以支撑越来越复杂精致的游戏场景和画面。即使《原神》这样对主机端来说都比较吃力的游戏大作，搭载骁龙88
8月4日，上海腾云摘星科技有限公司发生工商变更，新增股东林芝腾讯科技有限公司，同时公司注册资本由1000万元人民币增加至1100万元人民币，增幅为10%，此前林芝腾讯投资管理有限公司已入股。
手机AI功能的提升，不像摄像头数量增加那么来的明显。AI更像是站在暗处的那个守卫者，悄无声息地为提升着智能手机的使用体验。当每次看到高通推出新一代的骁龙芯片都能在AI上实现大幅度的算力提升时，很多用户其实并不清楚这究竟意味着什么，直到拿到手机，真正体验以后才会发现，AI带给我们的改变远远超乎想象。高通最新一代旗舰级AI芯片骁龙888，早已在今年的安卓市场家喻户晓。其所搭载的第六代高通AI引擎，在AI算力方面的突破?
8月3日，成都布好网络科技有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司为股东，同时公司注册资本由100万元人民币增加至142.86万元人民币，增幅为42.86%。
8月6日，由华文映像（北京）控股集团有限公司、白马流星(北京)网络传媒有限公司出品的网络电影《硬汉枪神》在优酷视频开启独播。这部改编自游戏的网络电影难得的在豆瓣的评分当中超过了7分，从这部网络电影的的整体来看，单纯的故事剧情不足以支撑起这个分数。
Chinajoy作为国内游戏产业最重要的盛会之一，代表着时下移动游戏的最高水准。在这个让无数玩家心潮澎湃的舞台上，高通骁龙的每次出现都会成为当之无愧的主角。已经连续三年在Chinajoy展会包馆的高通，今年再次携手众多手机厂商、游戏开发者带来了一场关于游戏的神奇体验。作为赋能卓越移动体验的领导者，高通骁龙移动平台被赋予了强大的游戏功能和特性，助力玩家在游戏中实现极致沉浸式体验，点燃玩家的战斗激情。高通骁龙芯片已经
韩国相关部门周三表示，韩国政府已经决定废除儿童游戏宵禁。这项有争议的规定已经制定了10年，现在已经过时的法律没有任何积极作用，也没有反映游戏环境的变化。他们说，未来的政策将更加注重给予儿童和家长更大的灵活性和控制权，而不是采用强制的、单方面措施。之前禁止16岁以下儿童从午夜到早上6点玩在线电脑游戏的"关闭系统"，是为了鼓励儿童获得足够的睡眠和保护他们的健康，因为游戏成瘾正在成为一个社会问题。但它的有效性?
2021 ChinaJoy如约在上海举办，活动正式开始前高通特意举办了一场别开生面的技术赏。相比更注重体验的ChinaJoy活动现场，高通与合作伙伴一起带来的骁龙移动平台和Elite Gaming技术展示，则能让游戏发烧友对骁龙游戏特性有更深刻的认知。即使只是作为开胃菜的餐前“甜点”，骁龙游戏技术赏也已经是干货满满。通过这次骁龙游戏技术赏，我们更加清晰地看到了高通过去这几年在移动游戏领域所作出的努力。高通骁龙 8 系旗舰平台，不断推
适当地游戏，成为很多人放松自我的重要娱乐方式。对于游戏玩家而言，玩游戏过程中被打断、或者出现问题，会直接影响游戏体验。“如何让用户畅玩游戏无后顾之忧？”成为各大游戏中心运营商不可避免的话题。接下来，让我们一起了解一下欢太客服为此做了哪些举措！广东欢太运营的游戏中心一直以来备受好评，其游戏种类丰富，热门游戏应有尽有。而且该应用分类非常清晰，囊括了“精选推荐”“角色扮演”“经营策略”“休闲益智”等分?
永劫无间在最近正式的公测了，steam上有很多玩家在玩，不过一些玩家出现了启动游戏失败的情况，下面就来为大家分享一下解决办法。
ChinaJoy举办在即，在买量成本越来越高的当下，业内对于游戏增量的新途径也愈发关注。7月29日，以“蝉大师带你解锁Apple Ads、游戏直播新玩法”为主题的行业增长大会在上海举行，大会由蝉大师&蝉妈妈联合举办，邀请了诸多行业内的大咖，围绕苹果广告（Apple Ads）市场中的“新赛道”，以及游戏市场破圈的“新机会”等主题分享他们的真知灼见，收到与会观众的重视。本次大会同时邀请到了40+行业媒体、头部应用操盘手等重量级嘉宾，?
随着科技的发展，如今越来越多的游戏被开发出来，让大众可以打发闲暇无聊的时间。游戏市场也越来越细分，由线下游戏往线上游戏转变，许多游戏商家将手机端游戏搬到了运动，实现了所有设备的共享。今天小编就和大家一起来看看云游戏要怎么玩才尽兴？支持云游戏的投影仪有哪些？用投影仪玩云游戏需要注意哪几点？如何用120Hz高帧率投影仪体验云游戏。大家是不是没想到原来投影仪也可以玩云游戏，之前只听说过用投影仪连接switch或者p
最近这段时间，vivo给不少一直支持它的朋友带来了许多好消息，不仅发布了新款手机，而且vivo游戏 ·88 游戏节也在vivo游戏中心正式拉开了帷幕，受到了很多游戏爱好者的关注。此次活动分成线上和线下两种形式，给游戏爱好者带来了丰厚的实物奖品和游戏福利。除此之外，vivo游戏 ·88 游戏节还将在线上带来新游戏。而在线下，vivo将联合知名游戏厂商在北京、上海以及深圳等五个城市设置快闪店，让游戏玩家能够享受线上线下的游戏狂欢
为了呼吁广大玩家不要开外挂，腾讯游戏安全中心又整了一波大动作，发出了“捍卫游戏世界”的宣言。腾讯 7 大端手游以及众多人气游戏主播一呼百应，表达了自己的游戏态度，快来看看有没有你喜欢的主播吧！宣言一出引起了不少玩家的共鸣，纷纷表示对外挂深恶痛绝，坚决抵制外挂。这次腾讯游戏安全中心可不是喊口号那么简单，不仅有趣味的游戏知识安全挑战，通过寓教于乐的方式，让玩家身临其境去辨别和学习正确的“游戏姿势”，更是?
去年11月，第十三届全国人大常委会第二十三次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国著作权法》的决定，修改后的《著作权法》并将于2021年6月1日起施行。在新修订的《著作权法》中，与游戏产业关系最为密切的修改是，将原先的“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品”修改为了“视听作品”。视听作品这一作品类型出现后，对于角色扮演类游戏的画面受保护争议渐小。2001年，盛趣游戏将《传奇》IP引入中国，《传奇》也在中国网
继中通、圆通、申通、百世、韵达之后，昨日，极兔速递也发布公告称，将从自9月1日起，快递员派费每票上涨0.1元。极兔速递在公告中表示，本次派费上..
前不久，3dfx神奇回归引发DIY圈子不小的震动，但背后真相依然扑朔迷离。没想到一波未平一波又起，名为ATI Technologies的账号宣称，将在10月1日发..
前不久，三星正式推出全新一代Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款折叠屏旗舰，同时还带来了Galaxy Buds2耳机、Galaxy Watch4智能手表两款新品。今..
今天（8月29日）是中国飞人苏炳添的生日，1989年出生的他32岁了。雷军特意在微博向苏神”送出生日祝福。雷军还透露，小米工程师们为苏炳添准备了一..
不久前，华为推出了全新的P50系列旗舰，凭借着强大的相机实力再度在DXO霸榜。而除此之外，华为又有一款新机也正在赶来的路上，它就是全新的华为no..
据灯塔专业版数据显示，由孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的热播电视剧《扫黑风暴》累计播放量突破30亿大关，该剧在灯塔热度持续排名TOP1。距离突..
8月行将结束，这意味着苹果秋季发布会的步伐也越来越近。本周的最新消息是，iPhone 13系列将于9月14日发布、17日开启预购，24日首批发货，AirPods..
继中通、圆通、申通、百世、韵达、百世之后，极兔也表示，将全网上调派费。据报道，极兔速递于8月28日晚在内网发布公告，宣布自9月1日起，全网快递..
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荣耀召开了新机发布会，正式推出了全新的荣耀50、荣耀50 Pro以及荣耀50 SE三款新机，其中荣耀50和荣耀50 Pro首发搭载了高通骁龙778G 5G，并带来了..
经过大半年的预热，全球首款搭载激光雷达量产车小鹏P5上市时间终于确定了。今天，小鹏汽车官方宣布，将于9月15日举办小鹏P5超级发布会，届时这款新..
近日，中央网信办发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，通知明确要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单。昨日下午，微博管理员表..
自 6 月以来，SpaceX 就再没有发射过任何 Starlink 互联网卫星了。而导致项目发射中止的原因是，公司希望为这些卫星整合激光通信系统。本周二在第..
就目前的情况来看，NVIDIA收购ARM正遭遇前所未有的阻力。媒体最新报道称，知情人士称，全球最大的电动汽车制造商之一、马斯克创办的特斯拉已经表达..
商汤来了!8月28日，超级AI独角兽商汤科技，向香港联交所提交招股书，正式冲刺IPO上市。商汤有何不同?..
随着中国代表团在东京奥运会璀璨谢幕，作为代表「中国装备科技」支撑奥运健儿们在奥运舞台夺金的安踏，在近日也发布了2021上半年业绩公告。如同奥..
这一届90后不想生孩子了?在社交媒体的相关问答下，几乎充斥着相似的回答:育儿成本太大，担心给不了子女好的教育，想生二胎三胎的母婴人群则受政策..
“这是我见过最狂的带货主播，别人都是生怕自己不够火，而她起名雪梨，清热去火，生怕自己太火。”晚上六点钟，脱口秀演员王建国用段子开始炸场..
陈磊接班黄峥一年后，拼多多的“一号工程”正式上马。8月24日，拼多多发布2021财年第二季度业绩。其中最引人注目的是，拼多多计划拿出100个亿，..