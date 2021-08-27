CNNIC：我国网络游戏用户规模达5.09亿，半年减少869万

近日，某网络游戏中又出现了歪曲历史的现象：把岳飞设计为肉袒牵羊”的投降者形象，把秦桧定位为高等级的天”等等。对此，央广网评称，网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为加工”的历史。历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观