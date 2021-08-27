微博回应取消明星艺人榜单：正在安排部署相关工作

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微博回应取消明星艺人榜单：正在安排部署相关工作

2021-08-27 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》。

其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。

QQ截图20210806153815.jpg

据中国新闻网消息，对此，微博回应称，正在全面领会精神，安排部署相关工作，认真落实相关要求。

据了解，此前微博已将“明星势力榜”下线。

同时，微博还下线了超话社区积分助力机制，后续，明星超话将根据活跃度展示。

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