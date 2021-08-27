微博回应取消明星艺人榜单：正在安排部署相关工作

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》。
其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。
据中国新闻网消息，对此，微博回应称，正在全面领会精神，安排部署相关工作，认真落实相关要求。
据了解，此前微博已将“明星势力榜”下线。
同时，微博还下线了超话社区积分助力机制，后续，明星超话将根据活跃度展示。
站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》。
其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。
据中国新闻网消息，对此，微博回应称，正在全面领会精神，安排部署相关工作，认真落实相关要求。
据了解，此前微博已将“明星势力榜”下线。
同时，微博还下线了超话社区积分助力机制，后续，明星超话将根据活跃度展示。
中央网信办发布通知，将进一步加强“饭圈”乱象问题治理。要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。
今日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。
对于最近娱乐圈发生的乱象，官方也是出台不少规定，而现在网信部发布关于进一步加强饭圈”乱象治理的通知。通知中指出，规范粉丝群体账号。加强对明星粉丝团、后援会等账号的管理，要求粉丝团、后援会账号必须经明星经纪公司（工作室）授权或认证，并由其负责日常维护和监督。未经授权的个人或组织一律不得注册明星粉丝团账号。另外，取消明星艺人榜单。取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关
8月27日上午8：00，中央网信办发布一则通知，进一步加强“饭圈”乱象的治理。此消息目前已冲上微博热搜榜。
据悉在饭圈的世界中，一位粉丝要成为所谓的“大粉”、“粉头”，要么是为偶像花钱，要么就是有能力组织“轮博女工”做数据。在拨开萦绕饭圈周围的这层迷雾，微博将“明星势力榜榜单中的名次代表偶像知名度”，包装成一种“观念”来促使粉丝消费，无疑也成为了饭圈经济的核心，甚至“轮博不一定有用，但是不轮一定糊”更是成为饭圈粉丝普遍的看法，而这也是微博作为社会化媒体潜移默化的一个结果。
6月以来的“清朗·饭圈乱象整治”行动终于迎来了一个实质性的大动作，就在今天下午（8月6日），微博宣布下线自己最重要的娱乐榜单之一——“明星势力榜”。
近日，网传赵丽颖王一博将合作新剧，消息引起双方粉丝互撕。8月24日下午，@微博管理员 官方发布公告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室 予以禁言15天处理。并对极端粉丝煽风点火、推波助澜的行为采取强力制裁措施。今日晚间，赵丽颖发文回应，表示对于此次事件造成的影响，自己必须做出深刻反省。赵丽颖表示，作为公众人物，收获了大家的喜爱，就有责任为大家带来积极正面的引导。对于此次事件造成的影响，我也必须做出?
最近，多位顶级力量艺人纷纷凉凉”，饭圈乱象、粉丝经济的混乱也让吃瓜群众们大户不可思议。对此，有关部门、权威媒体、社交平台纷纷出手，或重拳整治，或发声呼吁。8月24日下午，@微博管理员 官方发布公告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室 予以禁言15天处理。微博官方指出，近日，赵丽颖明星粉丝群体在网络上拉踩引战、宣扬抵制，拒绝经纪公司正向引导，恶意组织召集网民发动围攻、寻衅滋事。微博重申，对于饭圈互撕?
7月31日，警方通报吴亦凡涉嫌强奸罪当晚，部分平台网友出现了极端言论，如为偶像劫狱”探监”，甚至有粉丝组织救援群”，进行所谓集体营救”活动，触及法律底线。对此，各大互联网平台纷纷发布整治饭圈乱象公告，重点打击诱导未成年人无底线追星、极端言论等行为。微博方面公告称，通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注，微博立即对相关信息进行了排查治理，关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，坚决遏制非理性行为，?
“他是中国最耀眼的短跑明星，以9秒83的成绩刷新男子100米的亚洲记录，他是跑得最快的中国人，也是跑得最快的亚洲人。”
本轮“清朗·饭圈”乱象整治行动，赵丽颖粉丝成为首个因引战互撕被大规模禁言的群体。也是没想到，还是“花粉”能打。
继赵丽颖粉群遭大规模禁言，赵丽颖工作室微博也被禁言15天。微博管理员官方发布公称告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室予以禁言15天处理。
微博社区管理官方微博发布公告称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
8月6日，@微博管理员发布公告称，，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
今日下午，@微博管理员 官方帐号发布微博明星势力榜”下线公告。官方表示，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线明星势力榜”。公告指出，由于最近一年来部分明星粉丝群体非理性应援、刷榜等问题愈演愈烈，对明星势力榜评分机制形成挑战。榜单不能全面客观地反映明星的社会影响力，也与健康的星粉互动生态产生偏离，微博决定将明星势力榜”下线，进行多维度改造升级。未来，微博将探索全新的融合媒体评价、作品评价
微博官方发布消息称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
CoinBene满币——遏制非理性行为，处理极端言论。自警方通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注。微博平台立即对相关信息进行了排查治理，对相关账号进行了禁言和关闭：关闭错误导向超话 108 个，解散违规群组 789 个；对于借机寻衅滋事、攻击政府机构、恶意营销蹭热点、恶意洗地等违规账号予以严肃处理。已禁言和永久关闭账号共 990 个；吴亦凡本人及其工作室微博疑似因违规被屏蔽，上述两个账号均显示“因被投诉违反法律法规?
今天上午，网信办发文《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，网信办表示，为进一步加大治理力度，压紧压实网站平台主体责任，切实突破重点难点问题，不断巩固和扩大专项行动成果，重拳出击解决“饭圈”乱象问题，现就有关工作措施通知如下。
本周，官方通报称吴亦凡因涉嫌强奸罪被批准逮捕，中国电影家协会、中国音乐家协会、中国电视艺术家协会等三协会17日分别就吴亦凡被批捕事件发声，明确对违法违纪、失德失范艺人予以抵制。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增“明星团”、“快团团明星团”商标申请信息，国际分类涉及通讯服务、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
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