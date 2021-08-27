英雄联盟福星计划权益皮肤更新公告 新皮肤免费使用权益更新

英雄联盟在最近开启了福星计划，很多玩家还不清楚福星计划活动的具体内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

福星计划 “新皮肤免费使用权益” 权益皮肤池将于2021年8月27日10点进行更新，更新内容如下:

以下皮肤将上架免费使用皮肤池。上架后，2021年8月27日10点仍在福星计划有效期的召唤师，以及新加入福星计划的召唤师，将可限时免费使用;拥有福星计划优惠券可使用优惠券购买这些皮肤。

● 地下都市 梦魇 阿卡丽

● 地下都市 梦魇 萨科

● 地下都市 梦魇 崔斯特

● 地下都市 梦魇 德莱厄斯

● 地下都市 梦魇 婕拉

*权益皮肤池更新后，正常情况下新皮肤使用权益将于4小时内到账，最长不超过24小时，需重登游戏体验。如果超过24小时仍未到账，请联系客服处理。

随着新皮肤上架免费使用皮肤池，以下皮肤将从免费使用皮肤池中下架。在8月27日10点前加入福星计划的召唤师，仍可以免费使用这些皮肤，之后新加入福星计划的召唤师将不可使用。同时在8月27日10点后拥有这些皮肤也不再能够将优惠券兑换成点券。

● 光明哨兵 薇恩

● 光明哨兵 艾瑞莉娅

● 光明哨兵 黛安娜

● 光明哨兵 瑞雯

● 破败军团 潘森

在本次更新后，福星计划免费使用皮肤池完整列表: