英雄联盟福星计划权益皮肤更新公告 新皮肤免费使用权益更新

英雄联盟在最近开启了福星计划，很多玩家还不清楚福星计划活动的具体内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
亲爱的召唤师:
福星计划 “新皮肤免费使用权益” 权益皮肤池将于2021年8月27日10点进行更新，更新内容如下:
以下皮肤将上架免费使用皮肤池。上架后，2021年8月27日10点仍在福星计划有效期的召唤师，以及新加入福星计划的召唤师，将可限时免费使用;拥有福星计划优惠券可使用优惠券购买这些皮肤。
● 地下都市 梦魇 阿卡丽
● 地下都市 梦魇 萨科
● 地下都市 梦魇 崔斯特
● 地下都市 梦魇 德莱厄斯
● 地下都市 梦魇 婕拉
*权益皮肤池更新后，正常情况下新皮肤使用权益将于4小时内到账，最长不超过24小时，需重登游戏体验。如果超过24小时仍未到账，请联系客服处理。
随着新皮肤上架免费使用皮肤池，以下皮肤将从免费使用皮肤池中下架。在8月27日10点前加入福星计划的召唤师，仍可以免费使用这些皮肤，之后新加入福星计划的召唤师将不可使用。同时在8月27日10点后拥有这些皮肤也不再能够将优惠券兑换成点券。
● 光明哨兵 薇恩
● 光明哨兵 艾瑞莉娅
● 光明哨兵 黛安娜
● 光明哨兵 瑞雯
● 破败军团 潘森
在本次更新后，福星计划免费使用皮肤池完整列表: