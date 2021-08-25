金铲铲之战8月26日福利活动汇总 8.26开服活动一览

金铲铲之战在8月26日就要开服了，很多玩家还不清楚本次金铲铲之战有哪些活动，下面就来为大家详细的介绍一下。

各位弈士好，

感谢大家的陪伴与支持，《金铲铲之战》将于8月26日8:00正式开启新的旅程!

感谢你们与我们一同修复《时空裂痕》，现在《英雄之黎明》也已经到来。我们开启双赛季，为大家提供了各种全新玩法，强调策略的同时也带来了更加激动人心的游戏体验，这些都是为了打造一些真正值得回忆的时刻。我们已经迫不及待想看到各位弈士的表现了!

做好准备，开始大展拳脚吧!

以下是来自全新的【英雄之黎明】宝典道具集锦!

可以通过获取经验值来获得宝典的免费奖励， 要解锁下方列出的专属道具，则需要升级宝典。

【英雄之黎明】宝典，售卖至2021年11月3日23:59，价格:7900点券。

【红脸 河灵，小瑞】

【攻击特效:圣光追猎，光暗冲击，凛冬刺骨，破败鱼叉】

【竞技场:白雪，金风，夜萤】

宝典满级为60级，超出满级的经验可在宝典兑换中兑换更多奖励（至臻点、红脸河灵头像、小瑞头像以及局内互动礼物等）

【头像:红脸河灵，小瑞】

召唤小小英雄:银河三连星、烈焰 银河三连星、至臻 小瑞、至臻 亚索

商城小小英雄:小小亚索、鳞珑、焰羽、仙灵胖胖龙以及更多

【小小英雄:银河三连星】

【小小英雄:烈焰 银河三连星】

【小小英雄:至臻 小瑞】

【小小英雄:至臻 小小亚索】

【小小英雄:小小亚索】

【小小英雄:鳞珑】

【小小英雄:焰羽】

如果你仔细观察小小英雄，就会发现它们会在获胜时为您演奏一段全新的音轨。

召唤竞技场:魔龙之巢

商城竞技场:云海九天、夜战城楼、雨过城楼、演武场

【竞技场:魔龙之巢】

【竞技场:云海九天】

【竞技场:夜战城楼】

【竞技场:雨过城楼】

【竞技场:演武场】

在这个新的阶段，您会获得5场定级赛。

在新赛段最初的5场排位对局中，如果拿到后四名的话，将不会损失任何胜点。如果拿到前四名的话，会获得额外胜点。

在排位赛中，您可以选择“时空裂痕”或者“英雄之黎明”，我们提供两个主题赛季的排位来使游戏环境更新鲜和有趣，为了展现你的强劲实力，它们的排行榜是分开的。

如果你是竞技型玩家，准备好开始攀爬天梯吧!

在“英雄之黎明”主题的休闲和匹配玩法中，增加了极少概率出现的20费超强羁绊——“暮光使徒”，该羁绊中每个英雄都有独一无二的超强机制等待您的探索，希望能带来意想不到的惊喜体验。

狂暴模式

狂暴模式，D就完事!你可以专注于构建最好的阵容，以及刷新商店挑选英雄。这个模式的重点是每个阶段都尽可能把阵容做强。如果常规模式要的是耐心与精确，狂暴模式则需要多多按下那个可爱的刷新按钮。

暮光之战

受到时空裂缝中透过的暮光魔力侵蚀，9名暮光使徒卷土而来，散落在竞技场。

我们精心设计了有趣的解谜关卡，仔细研究系统为你准备的英雄和装备，排兵布阵击败他们吧!

双人玩法

你可以邀请好友组队与其他3支队伍对战，你和队友会各自打造队伍进行升级。

【妮蔻之灵】应该能帮你和队友完成那些苦等第三张的二星，甚至追梦三星，并且是这个模式下的队友专属消耗性装备，希望你和队友能够在欢声笑语中打出完美的配合。

异界包裹

【异界包裹】会在固定的回合出现，随机掉落一些特殊的稀有装备或消耗品，您可以获得来自不同时空的远古装备，重温美好的旧时光，也为阵容构筑带来意想不到的效果。

装备:红霸符、荆棘之甲、肃静、巨型九头蛇、降星之刀、神圣之刃、幻影之舞、卢登的回声

消耗品:

光明武器

【光明武器】是相应装备的强力版，可以基于你的选择而成为你的登顶拼图之一。

可在阶段3-6的武器库中从5个【光明武器】中挑选1个。每个人仅能获得1个，因此请慎重选择!

神圣法球

【神圣法球】将在玩家的小小英雄生命值跌到40以下时掉落，可提供高额的即时资源，包括以下内容的组合:装备（基础装备），金币，消耗品，金铲铲。

所有玩家将从中获得相同类型的内容。在海牛阿福的眼中，给大家的赐福都是平等的。

纹章之书

【纹章之书】有一定几率从【神圣法球】中掉落，也会从PVE回合中掉落。

【纹章之书】可以通过售出来开启一个由4个纹章组成的商店。这些纹章可能是任何羁绊，包括无法通过金铲铲合成的。书中自有魔法屋!