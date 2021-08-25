抖音上线团购功能 用户可边看视频边下单

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 抖音最新资讯 > 正文

抖音上线团购功能 用户可边看视频边下单

2021-08-25 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:最近，抖音正在大举进攻本地生活，除了推出抖音外卖之外，近日还上线了团购功能。

据了解，「团购」是抖音官方推出的营销工具，认证企业号用户可将团购活动添加到视频，用户浏览视频时刻边看边买，快速下单。

640.webp.jpg

抖音做团购的优势在于，它可以借助地理位置的“内容种草”模式+算法精准推送来达到不错的引流和转化效果。

以往消费者根据商家提供的商品图片下单，而抖音团购则是通过商品视频和图片相结合的方式吸引消费者。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM