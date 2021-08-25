抖音上线团购功能 用户可边看视频边下单

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:最近，抖音正在大举进攻本地生活，除了推出抖音外卖之外，近日还上线了团购功能。
据了解，「团购」是抖音官方推出的营销工具，认证企业号用户可将团购活动添加到视频，用户浏览视频时刻边看边买，快速下单。
抖音做团购的优势在于，它可以借助地理位置的“内容种草”模式+算法精准推送来达到不错的引流和转化效果。
以往消费者根据商家提供的商品图片下单，而抖音团购则是通过商品视频和图片相结合的方式吸引消费者。
站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:最近，抖音正在大举进攻本地生活，除了推出抖音外卖之外，近日还上线了团购功能。
据了解，「团购」是抖音官方推出的营销工具，认证企业号用户可将团购活动添加到视频，用户浏览视频时刻边看边买，快速下单。
抖音做团购的优势在于，它可以借助地理位置的“内容种草”模式+算法精准推送来达到不错的引流和转化效果。
以往消费者根据商家提供的商品图片下单，而抖音团购则是通过商品视频和图片相结合的方式吸引消费者。
8月20日消息，据媒体报道，今日，抖音宣布支持2K超清视频播放，让短视频最高画质1080P成为过去时。此前，抖音已实现对HDR高动态范围和60帧高帧率的支持。抖音相关负责人表示，2K播放能力现阶段会支持有一定热度的超清视频。抖音也为低画质投稿推出了超分、插帧、降噪、去模糊等一系列智能技术，有效提升用户投稿的整体画质。目前，抖音已支持标清540P、高清720P、高清1080P与超清2K等分辨率。不仅如此，抖音还可根据用户的设备性能
在过去两年里，微短剧已经成为三大短视频平台竞相投入的主要内容赛道。今年6月上旬，快手、抖音、腾讯微视几乎同一时间对微短剧加大力度。6月8日，快手在北京举办短剧媒体沙龙;同日腾讯在线视频公布关于微短剧的全新片单和分账规则;6月10日抖音召开了“短剧很有戏”2021短剧发布会。这也意味着短视频三大巨头在微短剧战场上的火力交锋再次升级。
抖音可以点外卖了，你知道吗?上周，肯德基和喜茶在抖音开启了外卖服务，用户可以直接通过抖音小程序下单。去年以来，抖音关于本地生活的动作一直很多，比如:
抖音上能点外卖了，玩的是大众点评的“心跳”。8月12日，抖音上线了外卖小程序，实现了点外卖的功能，肯德基、喜茶等品牌商家均已入驻。
肯德基、喜茶两家连锁餐饮品牌今日已经开始在抖音上提供外卖服务。凤凰网科技经过测试，证实通过抖音app搜索“肯德基”、“喜茶”官方账号，即可看见接入小程序的链接，点击后直接跳转至外卖点餐页面。
近期，有报道称“腾讯微视正在进行大规模人员优化，员工裁减比例接近70%。”随后，腾讯回应称，本次调整不涉及任何人员裁撤，属于OVBU （在线视频事业部）进行的新一轮整合。
日前抖音已经实现点外卖功能 ，用户在抖音可以通过外卖平台或者品牌商户的账号，跳转至外卖下单页面。
近日，美团App开始内测“短视频”功能，以种草内容为主，入口位于美团App首页的菜单入口中。值得一提的是，用户还可通过该功能赚取现金。
当外界的注意力还在抖音外卖时，本地商家自播已被提上了日程。8月19日，深圳某牛扒商家门店，开启了0粉带货首秀，2小时内“意外”卖出了145单，成交了3.08万元。
8月19日下午消息，抖音宣布支持2K超清视频播放，此前，抖音已实现对HDR高动态范围和60帧高帧率的支持。这让短视频最高画质1080P已成为过去时。
关于短视频内容拍摄的方法你可能花了大几千元听过很多课，但是听时全都懂、做时都不会。今天村长要和大家分享的这8种短视频拍摄脚本、不是方法论，而是实战，是实实在在可以让你成交的模板。
短视频风口下，越来越多的红人涌入短视频行业，短视频红人规模不断扩大。在这样的背景下，越来越多的优质红人涌现出来，当然，也有一部分优质红人被淹没在了短视频海洋中。
当代年轻人越来越爱在互联网上“算命”了。“你愿意为了我去搜陶白白吗?”继人类高质量油物、沉浸式凡尔赛之后，成为最近抖音上最热的梗之一。抖音上刮起了“搜索陶白白”的风，短短30天，星座博主“陶白白Sensei”涨粉近千万。截至目前，其粉丝数量超过1614万、获赞超过4628万，抖音话题#陶白白#相关视频播放量达12.6亿次。
除了在抖音直播间带货外，对于大部分人而言，通过抖音视频橱窗带货的恐怕就是最好的变现方式了。因为门槛相对较低且有一机会产生较大的收益，但问题是该如何开始并合理的运作这件事呢?一、设备篇硬件:一部手机，电脑、补光灯、三脚架、稳定器关于补光灯多说两句，鉴于带货视频通常需要在视频内植入商品，对画面质感有一定要求，补光对于画面的有多重要就不用我多说了，也很便宜，必备。要买稳定器吗?我承认稳定器确实不错，但是并?
小本创业者，例如美食档口或是摆摊人士，以及其他小本行业的创业者，该如何抓住短视频的红利、如何用短视频帮助自己更好的创业赚钱?
标价129元的卡家蓝气球时尚女士手表、标价49.9元的酷家大容量手提托特包、标价18元的宝家小蛮腰钛钢仿水钻项链......在直播间的卖货小黄车里，或许只有商家和时常流连于此的消费者，才会明白与便宜价格对应的“酷家”、“卡家”、“宝家”等关键词所指代的真正含义。
“热爱105℃的水，滴滴青春的蒸馏水”……如今年轻人手机里，都有几个油腻视频，区别只在于让不让别人知道。再好看的小姐姐也要试试分身滤镜，跟着“我和你荡秋千，荡到天外边”的背景音乐跳上一段;再帅的小哥哥也会表演“我晒干了沉默，毁的很讲究”的社会摇。
抖音App的首页中加入了“长视频”专区，加码长视频的建设。报道称，用户在“长视频”专区可以观看到抖音上的诸多长视频内容。
抖音最近推出了新的直播PK的玩法，其中重点推出的就是璀璨星币，很多朋友还不清楚这个璀璨星币到底是什么，有什么用，下面就来为大家详细的介绍一下。
昨天朋友找我聊天，让我谈谈对抖音私域的看法。我当时便直截了当的告诉她————抖音没有私域!7月28日在抖音企业号2.0的发布会上，抖音首次提出了抖音私域的概念，并且还发布了《2021抖音私域经营白皮书》，需要电子文件的村民可以找我。
T3 出行的推出对出行方式又有了新的选择，各种各样的网约车平台，已经开始影响我们的出行习惯，很多人对出行的方式也进行了不同的选择。网约车给我..
7 月 22 日，老牌药企国药药材股份与电子烟品牌ICE暴雪签订战略合作协议。协议披露，国药药材股份将对ICE暴雪进行战略投资，成为新的股东之一，双..
最近，如果你没追《扫黑风暴》，那你就out了……跌宕起伏的剧情、演员们精湛的演技、源于真实案件的“大尺度”题材，无不预示着这部反黑题材影视剧..
近日，全国信息安全标准化技术委员会（简称「信安标委」）发布了《关于 2021 年网络安全标准项目立项的通知》，由上海富数科技牵头，上海交通大学..
本轮“清朗·饭圈”乱象整治行动，赵丽颖粉丝成为首个因引战互撕被大规模禁言的群体。也是没想到，还是“花粉”能打。..
金铲铲之战最近上线了，很多玩家都想和基友一起玩金铲铲之战，也不知道怎么添加好友，下面就来为大家详细的介绍一下。..
8 月 26 日，中国领先的基于支付的科技平台——移卡有限公司（以下简称“移卡”或“公司”，股份代号：09923.HK）发布 2021 年中期业绩公告。与上..
在芯片技术领域，2021年3月，由我国科研人员主导的国际团队宣布研发出一款新型可编程光量子计算芯片，能实现多粒子量子漫步的完全可编程动态模拟;..
今天，《第48次中国互联网络发展状况统计报告》发布，报告显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，手机网民规模达10.07亿。数据还显示，截至..
8月27日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，在芯片技术领域，我国芯片封装和测试行业已..
本月早些时候，三星正式推出了包括 Galaxy Z Fold 3 在内的诸多新品。今天外媒 MacRumors 对 Galaxy Z Fold 3 进行了详细的上手评测。可折叠手机的..
据国外媒体报道，分析师和研究机构普遍预计，在供应链和研发测试受疫情的影响减弱之后，苹果今秋将推出的iPhone 13系列智能手机，将重回9月份发布..
今日，国家网信办发布了关于《互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）》，促进互联网信息服务健康发展，规范互联网信息服务算法推荐活动，..
据9to5Mac报道，苹果正开始为其AirTag物品追踪器推出新版固件。新版本的AirTag固件是在前一个版本发布两个月后推出的，该版本对AirTag的反跟踪功能..
平均刷3条短视频，就会出现一条广告。这些广告大多粗制乱造、演技浮夸，甚至利用美女打擦边球，引导下载软件、或者购买商品。它们大多有剧情、甚至..
2021 年8 月19 日聚好全球股份有限公司（以下简称“聚好全球”）通过旗下电商平台聚好商城宣布，将与厚朴生物科技（苏州）有限公司（以下简称“厚..
身为一个小有名气的玩机博主，最近很多人都在私信陈阳问什么蓝牙耳机好这个问题。说实话蓝牙耳机优劣这个问题比较复杂，因为每一款蓝牙耳机都有着..
事实上，特斯拉除了开展汽车业务之外，还涉及能源项目。8月27日消息，据报道，特斯拉新成立的能源子公司Tesla Energy Ventures已经于8月中旬向得克..
港股恒大汽车拉升，现涨超21%，此前受恒大系相关消息影响，已连跌四天。恒大物业涨近3%，中国恒大涨超3%。..
从近日刷新的 Windows 11 固件支持列表来看，板卡大厂华硕已经兑现了承诺，为早至英特尔 6 / 7 代处理器的 LGA 1151 主板平台提供了固件更新。在此..