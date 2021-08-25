抖音上线团购功能 用户可边看视频边下单

除了在抖音直播间带货外，对于大部分人而言，通过抖音视频橱窗带货的恐怕就是最好的变现方式了。因为门槛相对较低且有一机会产生较大的收益，但问题是该如何开始并合理的运作这件事呢?一、设备篇硬件:一部手机，电脑、补光灯、三脚架、稳定器关于补光灯多说两句，鉴于带货视频通常需要在视频内植入商品，对画面质感有一定要求，补光对于画面的有多重要就不用我多说了，也很便宜，必备。要买稳定器吗?我承认稳定器确实不错，但是并?