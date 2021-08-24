2021年上半年电视出货量年增10%达9845万台，创五年新高

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2021年上半年电视出货量年增10%达9845万台，创五年新高

2021-08-24 17:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日消息:据TrendForce集邦咨询调查显示，2021年上半年全球电视出货达9845万台，年增10%。由于整机成本上涨、运输时间拉长，旺季促销规模将受到抑制。因此，预估2021年下半年电视出货将年减8.5%，达1.17亿台。

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据TrendForce集邦咨询资料显示，尽管上半年电视品牌最终出货量较原先预期减少5.8%，前两大品牌三星电子（SEC）和乐金电子(LGE)在超大尺寸(65英寸含以上)的出货比重却首次突破两成，分别推升两大业者的上半年出货量达2，070万台及1，401万台，其中三星电子在65英寸(含)以上的出货年增率更是高达25%。

TrendForce 表示，TCL和海信（Hisense）透过出货量的提升与调整产品组合来降低整机生产成本，出货量仍分别达1，105万台和894万台，以年增11.5%和9.5%创下新纪录;其中，55英寸(含)以上出货占比分别达36.5%和40.2%，是历年来大尺寸出货最多的一年。反观小米(Xiaomi)虽然在中国市场的出货比例较TCL和海信来的大，但受到面板价格续扬致使生产成本提升，难推出破盘价吸引消费者目光，出货量衰退6.6%，达552万台，为前五大品牌唯一衰退的厂商。

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