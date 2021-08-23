Counterpoint：2021Q2印度TWS真无线耳机出货量同比增长68%

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日消息:根据 Counterpoint 物联网服务最新研究，印度的 TWS（真无线耳机）市场在2021年第二季度录得68% 的同比增长。

高级研究分析师 Anshika Jain 说:「我们看到印度的 TWS 市场发生了惊人的变化，包括更多新玩家的进入，以及更快频次的产品发布。自2020年以来，已有40多个品牌进入这个市场。在下一季度，我们将看到更多品牌（如 Nothing Ear、Dizo 和 Micromax）进入 TWS 市场的各个价格段，在这个蓝海市场中抢占更多的市场份额。2021年二季度中，进入 TWS 市场的厂商有 Lava、Aiwa 和 TCL。低成本产品为 TWS 市场提供了必要的推动力。1000-2000印度卢比价格段的市场份额从去年二季度的25% 增长到今年的60%。」

另外，此前据Counterpoint Research最新发布的TWS（真无线蓝牙耳机）市场报告显示，2021一季度TWS耳机销量同比增长44%。报告显示，苹果继续占据主导地位。

报告称，更多的消费者在疫情期间倾向选择中档或入门级的TWS耳机，100美元价格段以上的市场份额在去年有所下降。而100美元以上的市场份额在2020年四季度略有回升，2021第一季度更是取得了46%的份额。这表明TWS耳机市场已经开始缓慢地向中高价格段市场转移。