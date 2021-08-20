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五部门发布汽车数据安全管理规定：减少汽车数据无序收集和违规滥用

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热点：五部门发布汽车数据安全管理规定：减少汽车数据无序收集和违规滥用

2021-08-20 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:据中国网信网消息，近日，国家互联网信息办公室等五部门发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，2021年10月1日起施行。

其中，《规定》倡导，汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”、“默认不收集”、“精度范围适用”、“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。

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《规定》明确，汽车数据处理者应当履行个人信息保护责任，充分保护个人信息安全和合法权益。开展个人信息处理活动，汽车数据处理者应当通过显著方式告知个人相关信息，取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形。处理敏感个人信息，汽车数据处理者还应当取得个人单独同意，满足限定处理目的、提示收集状态、终止收集等具体要求或者符合法律、行政法规和强制性国家标准等其他要求。汽车数据处理者具有增强行车安全的目的和充分的必要性，方可收集指纹、声纹、人脸、心律等生物识别特征信息。

《规定》强调，汽车数据处理者开展重要数据处理活动，应当遵守依法在境内存储的规定，加强重要数据安全保护;落实风险评估报告制度要求，积极防范数据安全风险;落实年度报告制度要求，按时主动报送年度汽车数据安全管理情况。因业务需要确需向境外提供重要数据的，汽车数据处理者应当落实数据出境安全评估制度要求，不得超出出境安全评估结论违规向境外提供重要数据，并在年度报告中补充报告相关情况。

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