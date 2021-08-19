腾讯称不会赚低龄儿童的钱 首次公布12岁以下用户流水

根据腾讯公布最新财报显示，二季度腾讯游戏收入增长12%至人民币430亿元。
腾讯首次公布12岁以下未成年用户流水数据，仅占其中国游戏流水的0.3%。
腾讯管理层强调，不会赚低龄儿童的钱。 对此，你怎么看呢?
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近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“王者荣耀星会员”商标，国际分类涉科学仪器、广告销售等，目前商标状态为注册申请中。公开资料显示，《王者荣耀》是由腾讯游戏天美工作室群开发并运营的一款MOBA类移动端网游，正式公测于2015年11月26日。
今日，据鹅厂黑板报公众号消息，在刚刚结束的第19届中国国际数码互动娱乐展览会上，有关主管部门对全行业主动开展未成年保护工作、履行社会责任提出了更多希望与要求。腾讯对此高度重视。尽管从2017年开始，我们通过不断升级未成年保护措施，平均每天对580万个帐号进行登录和支付环节限制，但深感任重道远。为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出双减、双打、三提倡”的七条新举措。双减：1、减时
很多家长由于不了解王者荣耀这款游戏，所以不免会疑问:“我家孩子还未成年，那王者荣耀小孩能玩吗?”事实上关于这个问题答案是:能!但是一定要注意孩子玩游戏的时间。对此，王者荣耀特推出了防沉迷系统，轻松帮助家长们管理孩子玩游戏的时间。第一步:在微信中找到“成长守护”平台并关注;第二步:找到“管孩子玩游戏”入口;第三步:绑定孩子的游戏账号（注意:开始进入绑定和管理孩子游戏账号的环节，请家长朋友根据实际情况选择对应步
腾讯官方今日发文称，为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。
刚刚，腾讯视频宣布撤销吴亦凡的代言，一切品牌层面的相关合作全部终止。王者荣耀也在评论区表示，与吴亦凡的品牌合作关系已经于2021年上半年结束，未续约。
相信不少吃瓜群众最近在吴亦凡的瓜田里都吃得走不动道了，近日吴亦凡的各种负面新闻遍布了各大新闻板块的首页，各路表情包和对吴亦凡的调侃充斥着整个网络，一夜之间一个顶流仿佛要被拉下神坛。
今日，腾讯旗下游戏王者荣耀发布健康系统升级公告称，在国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》相关规定的基础上，腾讯为进一步加大未成年人的保护力度，将升级健康系统规则，今天开始陆续生效。
就在刚刚，针对有关主管部门提出开展未成年保护工作、履行社会责任的要求，腾讯宣布向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。
众所周知，王者荣耀是一款风靡全网的手游，操作简单易上手，获得了很多玩家的青睐。其中不乏一些未成年玩家。但由于腾讯的防沉迷机制限制未成年游戏时间，让很多未成年玩家觉得无法尽兴，想尽一切办法想要解除防沉迷机制获得更多游戏时间。于是不少骗子利用未成年想要获取更多游戏时长的心理，在游戏里或者各大平台发布能够解除防沉迷的信息。他们诱导未成年人加其社交软件好友，然后通过花言巧语各种话术，哄骗未成年人假意帮解防
8月9日消息，企查查App显示，近日，深圳市腾讯计算机系统有限公司与北京微播视界科技有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。法院认为，被告微播视界公司未经许可、未支付任何费用，与玩家分工合作或教唆引诱玩家将《王者荣耀》的游戏画面进行录制，并在抖音平台上大规模传播。抢占了腾讯公司《王者荣耀》游戏短视频市场份额和用户流量，构成不正当竞争行为。判决结果为，北京微播视界科技有限公司赔偿深圳市腾讯?
8月4日消息，《王者荣耀》团队发布健康系统升级公告，腾讯为进一步加大未成年人的保护力度，将升级健康系统规则，未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时，其他时间每日限玩1小时，未满12周岁的用户无法进行游戏充值。除此之外，12周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币；16周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。腾讯
众所周知，当下《王者荣耀》最流行的一款手游，很多人都把王者荣耀作为放松的娱乐方式，但是因为由于未成年人自控能力比较弱，对新鲜事物好奇心重，所以掌握不好玩游戏的时间尺度，有家长就会比较着急，想知道未成年王者荣耀能玩几个小时。对此王者荣耀推出的防沉迷系统，将孩子的游戏时长交给家长把控，方便家长管理。如何操作设置呢？主要有以下简单几步。第一步：在微信中找到“成长守护平台”并关注；第二步：找到“管孩子玩游
王者荣耀官网今日发布健康系统升级公告，对未成年人的游戏时长和消费等作出限制。
王者荣耀在最近开启了《与你相遇，共赴荣耀》活动，这个活动是需要回答一些惊喜彩蛋的，很多玩家还不清楚《与你相遇，共赴荣耀》活动的惊喜彩蛋答案，下面就来为大家详细的介绍一下。
王者荣耀在8月8日开启的世界冠军杯的一场QGhappy对阵南京Hero久竞的比赛中，QGhappy存在消极比赛行为，对此官方进行了处罚。
8月5日，东京奥运会女子单人10米跳台决赛，中国14岁小将全红婵惊鸿一跃，成功夺冠，这也是中国代表团在东京奥运会收获的第33枚金牌。年仅14岁的全红婵首次参加奥运会，出道即巅峰，五跳三次拿到96分满分，一跳95.70分几乎满分，她的超强表现震惊了全世界。赛前接受采访时，全红婵透露自己喜欢玩《王者荣耀》，但限时间只能玩两盘。可是它限时间，没到年龄啊，只能玩两盘，不够啊，哎！”前2天，一篇精神鸦片”的文章给了中国游戏业
昨日，腾讯官方表示，为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出双减、双打、三提倡”的七条新举措。今日，《王者荣耀》发布健康系统升级公告称，为进一步加大未成年人的保护力度，将从今日起陆续升级健康系统规则。升级后的规则如下：游戏时长限制未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时，其他时间每日限玩1小时。游戏消费限制未满12周岁的用户无法进行游戏充值；12周岁（含?
近一年内，多款游戏异军突起，如米哈游的《原神》，淘米制作的《摩尔庄园》，时常登上热搜榜。尤其是新晋的《摩尔庄园》，在微博超话阅读量更是超过8亿，讨论数超52万，开服8小时就突破600万，同时在线人数达100万。
《王者荣耀》是目前国内热度最高的手游之一，并且已经在收入榜、下载榜霸榜多年，成为一款国民级”手游。除了深受普通玩家们喜爱之外，《王者荣耀》的电竞赛事也非常受人关注，其中最受关注的赛事之一就是《王者荣耀》世界冠军杯比赛。作为一场电竞赛事，其严格程度不亚于任何的传统运动项目赛事，但是却有战队在这样的比赛中违背体育竞技精神，并造成恶略影响，此事近日在网络上引发热议，被质疑打假赛。根据KPL王者荣耀职业联赛?
7月26日，《王者荣耀》官方电视剧《你是我的荣耀》将于今晚8点在腾讯视频全网独播，每周一二三20点更新2集，会员抢先看6集！8月9日20点起会员尊享超前点播特权，每周一提前看更多。官方公告原文：小妲己拎着糖兜兜来给大家撒糖啦，《王者荣耀》首部官方授权电视剧《你是我的荣耀》特别版预告片上线啦！速来围观航天设计师于途和人气女星乔晶晶（排名不分先后，按年龄排序）的甜蜜双排！人海茫茫，相逢荣耀，峡谷方寸之间盛满了数不
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