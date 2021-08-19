腾讯称不会赚低龄儿童的钱 首次公布12岁以下用户流水

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腾讯称不会赚低龄儿童的钱 首次公布12岁以下用户流水

2021-08-19 15:23 · 稿源：站长之家

根据腾讯公布最新财报显示，二季度腾讯游戏收入增长12%至人民币430亿元。

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腾讯首次公布12岁以下未成年用户流水数据，仅占其中国游戏流水的0.3%。

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腾讯管理层强调，不会赚低龄儿童的钱。 对此，你怎么看呢?

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