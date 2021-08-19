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新东方英孚宣布接收华尔街英语学员 提供1个月免费选修课

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热点：新东方英孚宣布接收华尔街英语学员 提供1个月免费选修课

2021-08-19 14:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:英孚教育之后，今日，新东方上海学校表示，愿为受华尔街英语停业影响的学院提供帮助。

新东方上海表示，对于华尔街英语上海地区的在读学员，新东方上海学校英语学习中心将提供1个月免费选修课。

不久前，有媒体报道称，华尔街英语出现经营异常，但还没有正式宣布破产，北京一家华尔街英语教学点陆陆续续有前来咨询退费事宜的学员。

8月14日，英孚教育（EF）表示，EF与华尔街英语无任何商业合作关系，但出于企业责任与同理心，EF愿意为受此次事件影响的学员提供一系列帮助。如果华尔街英语的学员无法完成他们原本的课程，EF将会提供免费的线上课程，并为选择升级到EF在线或线下课程的华尔街英语学员提供大幅度折扣。

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以下为新东方公告全文:

大家好!新东方上海学校对华尔街英语停业及对学员带来的影响深表关注。

新东方与华尔街英语无任何商业合作关系，出于同理心和社会责任感，我们愿为受此次事件影响的学员提供帮助:对于华尔街英语上海地区的在读学员，新东方上海学校英语学习中心将提供1个月免费选修课。

新东方上海学校英语学习中心成立于2000年，致力于为热爱英语人士和企事业单位提供英语及商务培训解决方案。经过21年的发展，已形成基于日常、商务、学术三大沟通技能为目的的完备英语培训及服务体系。

针对成年人学习英语的特点，我们的SuperTalk系列课程提供灵活便捷的学习时间，并以student-centered为理念，通过中外教讲练结合的授课模式，努力为学员营造英语“浸泡式”听说环境，帮助成年人自信表达，从而提升英语的实际场景应用能力。

初心如馨，笃行致远。新东方将始终秉承“终身学习、全球视野、独立人格、社会责任”的核心教育理念，—如既往为学员提供优质课程及教学服务。

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