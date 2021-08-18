HM分公司以次充好被罚3万 因衬衫等产品质量不合格

天眼查显示，近日，HM分公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司北京房山分公司新增行政处罚。
因其衬衫等产品质量不合格，该公司被罚款3.17046万元。处罚单位为北京市房山区市场监督管理局。
目前，HM国内总公司已被罚22次，处罚总金额146.423797万元。
此前，HM因新疆棉花事件引发众怒，遭到国内不少民众的抵制。
天眼查显示，近日，HM分公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司北京房山分公司新增行政处罚。
因其衬衫等产品质量不合格，该公司被罚款3.17046万元。处罚单位为北京市房山区市场监督管理局。
目前，HM国内总公司已被罚22次，处罚总金额146.423797万元。
此前，HM因新疆棉花事件引发众怒，遭到国内不少民众的抵制。
“做出有自己风格的服装品牌。”服装专业出身的苟梓馨（快手昵称：原创服装设计师-苟梓馨）对于品牌这件事，始终有着自己的执念。从不知道如何表达的原创设计师，到现如今在快手组建设计师团队，苟梓馨与同为设计师的老公，选择在快手深耕两年多，精心打造品牌。过去一年，苟梓馨先从分享服装相关教学短视频入手，打出国风原创服装设计的影响力之后，在今年3月正式直播带货。在快手电商推出的快手有潮搭第二期“快手国潮范儿”活动
许多老板都说过去做批发生意好做，只要自己肯干肯努力，收入是挺不错的，特别是做服装行业。但慢慢地服装行业越来越难做了，市场越来越饱和、互联网的冲击等等原因都阻碍着服装批发业前行，特别是进销存管理的效率是目前最棘手的问题。小编了解到好用的三款服装批发进销存软件，让你不再担忧，轻松管理店铺，改变服装企业现状。第一名：商陆花综合实力：★★★★★口碑评分：★★★★★推荐指数：★★★★★功能介绍：系统优化，管
近日， 6000 名女装店主受邀参与“衣图新批发”内测。内测期间，店主们反馈最多的就是衣图新批发上“连衣裙款式多、样式新”，而且“价格便宜”。很多当天下单的店主们，一周内就收到货品了。衣图新批发，定位为连衣裙供货者，汇聚韩国最新货源和国内一手货源，致力于为 500 万服装店主提供一站式连衣裙批发服务。 依靠衣图服纺行业的厚积优势，为满足国内门店经营者、网店店主、跨境卖家等各类服装行业经营人员的多维化需求， 20
凤凰网科技讯 6月23日消息，天眼查App显示，近日，唯品会（中国）有限公司与国家知识产权局二审行政判决书公开。判决书显示，本案诉争商标为唯品会公司申请的第27381350号“唯品会”商标，引证商标为袁永滨、李慧等人申请的“唯品汇”“维品慧”等商标。裁判结果为驳回上诉，维持原判。此判决为终审判决。案号（2021）京行终1076号，审理法院为北京市高级人民法院，一审中，法院以诉争商标与各引证商标分别构成使用在同一种或类似?
1 年之前，我还是实体服装店的一名老板，后来因为疫情的原因，服装店的生意不是很好，没办法之下就关门了。在网上开店继续卖衣服，毕竟自己有经验也有销售渠道，于是就找到了爱库存。爱库存是我经常都会关注的一个平台，因为之前我在开店的时候，就经常在这个平台上浏览一些国际服装品牌咨询，从这里得到一些启发，看一下当前的流行趋势，了解一下当前大众的审美。爱库存上有非常多的店主，很多时候我都觉得他们的营销方法很有创意
在激烈的直播带货竞争中，即使是头部主播都不敢断播一天，而在中断直播两个月后，80后独立原创服装设计师“Miss小猫”（快手号：323701056）的回归首秀，依然创下了单日成交额160万的成绩。作为较早接触直播带货的服装人，“Miss小猫”积累了丰富的直播经验，形成了独特的带货风格。从事服装行业七年来，“Miss小猫”始终坚持自主设计每一件衣服，而其独特的品味也为其积累了大批追随多年的忠实粉丝。得益于高粘性、高复购率的粉丝
“我做电商最大的底气就是我家的产品”，从事服装行业18年，卖出过上千万件服装的“糯米哥”，于2020年带着原创品牌“千柏年”（快手ID：milaila171717）入驻快手，凭借过硬的产品质量斩获235W粉丝。尽管入局不足1年半，但“千柏年”却迅速成为快手服装品类的一匹黑马，仅用5个月时间便实现月GMV500W+,同年12月实现月GMV1000W+。在今年刚刚结束的616品质购物节中更是实现了同比600%的增长，单日销售额相较于日常销售额翻倍增长。专
企查查信息显示，HM关联公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司新增行政处罚信息，违法类型为未标明需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量，行政处罚内容为责令改正，决定机关上海市黄浦区市场监督管理局。
今年早些时候，三星发布了 1/1.33 英寸 @ 1.08 亿像素的 ISOCELL HM3 移动影像传感器，并且在 Galaxy S21 Ultra 旗舰智能机上得到了采用。不过近日，三星又在官方 YouTube 频道上分享了一段视频，让我们对 ISOCELL HM3 的功能特点有了更深入的了解。与此同时，这也意味着该旗舰影像传感器即将进入三星或其它制造商的更多设备。据悉，ISOCELL HM3 支持 9-in-1 像素合并（有效像素大小为 2.4 μm）。不过在默认情况下，该传感器将采?
近年来，可穿戴技术取得了令人振奋的突破，比如可以监测呼吸和血氧水平的智能手表。但是，如果有一种可穿戴设备能够在你进行体育活动或运动时检测你的动作，甚至有可能提供改善运动技术的反馈，那会怎么样？访问：天猫6·18 活动主会场 | 天猫6·18手机版 | 预售惊喜福袋京东6·18“京享红包”25日12点开始领取 最大面额高达18618元通过测量一个人的动作和姿势，麻省理工学院CSAIL开发的智能服装可用于运动训练、康复或老年人护理?
据飞瓜快数的大盘数据显示，5月份服装配饰创造了54亿的销售额，占总销售额的27.62%，远超其他品类，稳居榜首。关联的主播就有1.7万个、关联直播有34.7万场，可见服饰配饰这个超级品类的搏杀有多么激烈，市场需求有多么强烈。
目前市场上的进销存软件非常之多，用户很容易选择困难。但其实很多进销存软件是分用途的，比如有些是服装类常用的，有些针对的是一些生产型企业。这次带来的就是服装类进销存软件大盘点，相较于其他行业，服装类进销存软件最多，用户选择困惑也最多。这次就挑选用户量下载较多的五款服装类进销存软件，包括商陆花、笑铺日记、管家婆、秦丝易订货，从功能实用性、操作性（学习成本）、使用范围等三个方面来进行盘点，帮助大家挑选适
摩尔庄园手游中还是有很多隐藏为人所不知的外观装扮可以获得，一些解锁条件可能都不知道，所以下面就来为大家分享一下摩尔庄园手游隐藏装扮外观解锁条件。
为什么越来越多的团体选择服装定制？一个团体要发展就要有凝聚力，而团体服装正是增强凝聚力的一种方式。随着社会的发展，人们生活水平的提高，审美也随之提高，团体服装不再是千篇一律，人们更追求有个性的团体服装，因此服装定制成为团体服装中的“宠儿”。在此前提下奇艺班长作为时尚高端的服装定制品牌诞生了。奇艺班长，舒适面料奇艺班长的面料使用纯棉和桑蚕丝棉。T恤使用的纯棉面料柔软舒适，亲和皮肤，对皮肤无刺激，符合?
高端时装也能在快手卖出上亿？“唯品购大漂亮”通过“高端宴会商务时装”这一服装垂类，精准定位粉丝群体，在两年间积累 177 万粉丝，更创下单场直播峰值GMV破 400 万的成绩。 出身于服装世家，经营三家线下实体店铺，并连续多年担任世界小姐黑龙江站的评委，常年与“美”打交道的经历让大漂亮形成了独特的审美风格。瞄准快手电商发展时机，准确把握住粉丝需求，大漂亮将高端宴会时装延伸至线上，并自成一派开创差异化经营道路。
今年 4 月 10 日，徐乙可（快手账号：言植优选）出现了央视《新闻联播》节目里。在节目的第 4 分钟，徐乙可作为山东临沂电商直播商户代表出镜，提到现在自己销售额每天最多可达到几百万元， 2020 年全年销售额达到“一个多亿”。这样的成绩得益于徐乙可 20 年的服装从业经验，以及及早布局快手电商直播的重要选择。从最早经营线下实体服装店，到快手上拥有近 400 万粉丝的童装主播，徐乙可代表了临沂“快手电商之城”里一批商家的?
主播月GMV超2000万，服装集团老板称“做快手比开矿更赚钱”“爱笑的娜娜”（快手ID：aixiaodenana666）阳光爱笑，这是她的性格，也是她的名片。2020年，服装主播“爱笑的娜娜”凭借自己阳光的人设在快手不断吸粉，半年时间内涨粉至500万，月带货GMV超2000万。娜娜的成功离不开背后山东盛隆之家集团的支持。作为发源于山东临沂的服装集团，盛隆集团历史超过20年，在山东全省有超过130家服装门店，员工数量超1000人。“爱笑的娜娜”?
亚马逊美国站公告称，自2021年4月26日起，服装类目产品将新增必填尺码属性。公告显示，卖家在为服装产品创建新listing时，需填写新增的标准化尺寸属性，包括:短裤SHORTS、长裤PANTS、帽子HAT、超短裙SKIRT、连衣裙OVERALLS、内衣BRA、打底衣UNDERGARMENT_SLIP、束身衣CORSET、衬衫SHIRT、泳装SWINWEAR等。
在内多家国内地图App取消H&M门店的标记之后，现在苹果地图上也无法搜索到“HM或H&M”，输入关键词之后显示为“找不到结果”。
今日H&M再发声明，称中国是一个非常重要的市场，目前正在开展下一步的材料采购工作。
作为曾红极一时的国民老公”，王思聪当年的创业经历也是十分梦幻，作为国内前首富王健林的儿子，曾拿着父亲给的5亿启动资金启动了创业计划，被认为..
今日，法拉第未来（Faraday Future，简称FF”）宣布，在今年7月的合并交易完成后，计划在未来12个月内大幅扩充员工人数，新的招聘将有助于FF在202..
小时候记忆里的雪糕，好像就是甜甜的糖水做的，除了甜味，就是丝丝凉意，可以陪伴我们开心度过整个夏天.。到后来出了奶油口味的“小布丁”、奶油巧..
后疫情时代，健康已经成为人们最热的话题之一，中国消费者对健康，尤其是饮食健康的关注也上升到了一个新高度。合理膳食、营养均衡，才能提升免疫..
无论是在国内将“供应链品牌化”玩到极致，还是现在一只脚已经踏出海外，另一只脚准备从线上跟上，名创优品都是踩中了中国供应链的趋势——从无到..
跨界，两种不同属性的元素相互融合，碰撞出意想不到的火花。中式雪糕品牌钟薛高通过过硬的产品品质，和消费者多维度沟通互动、创意十足的跨界联名..
近几年来，投影仪市场火热，在已经饱和的大屏端市场上跑出一条新的赛道，在年轻人需求改变追求超大屏体验下， 使用场景的变化，当租房成为当今社会..
最近，洪水影响了许多地方。除了对经济的影响、对房屋的破坏和对人们出行的不便外，最令人担忧的是对环境的污染和破坏，其中生物污染和对供水系统..
今日，天猫官方宣布为了更好的给更多品类的商家提供一站式的服务，现拟增设汽车用品/电子/清洗/改装、电动车/配件/交通工具、摩托车/装备/配件类目..
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8 月 1 日，为期两天的GOTC 全球开源技术峰会深圳站完美落幕，此次会展覆盖了云原生、大数据、人工智能、物联网、区块链、DevOps、开源治理等多个..
2021年是“十四五”的开局之年，“十四五”时期，我国教育进入高质量发展阶段，教育发展面临着新形势、新阶段、新理念、新格局、新目标、新要求。..
随着护肤教育的普及，面膜产品的市场渗透率逐年提升，面膜市场规模不断扩大。据天眼查数据，我国目前共有超4， 300 家企业名称或经营范围包含“面..
硬件发烧友对英伟达CEO黄仁勋有一句调侃：“先有仁勋后有天，手握显卡虐神仙。”这句调侃在 8 月 11 日SIGGRAPH2021 会议之后变得更加传神。在该会..