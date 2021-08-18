HM分公司以次充好被罚3万 因衬衫等产品质量不合格

1 年之前，我还是实体服装店的一名老板，后来因为疫情的原因，服装店的生意不是很好，没办法之下就关门了。在网上开店继续卖衣服，毕竟自己有经验也有销售渠道，于是就找到了爱库存。爱库存是我经常都会关注的一个平台，因为之前我在开店的时候，就经常在这个平台上浏览一些国际服装品牌咨询，从这里得到一些启发，看一下当前的流行趋势，了解一下当前大众的审美。爱库存上有非常多的店主，很多时候我都觉得他们的营销方法很有创意