快手电商调整PK卖货门槛 8月24日生效

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:为提高用户在PK场景下的购物体验、观感体验，向用户提供更加优质的交易环境，平台将对PK卖货门槛作出调整。
整体来说，商家等级评定上，下调了购物体验总分。其中，商家等级1—3级（含新手商家）的pk对象粉丝量≦100万时，购物体验总分由原来的4.7调整为<4.4;而粉丝量≦300万时，购物体验总分由原来的4.7调整为≥4.4。
具体如下:
此次变更于2021年8月16日进行公示通知，将于2021年8月24日正式生效。
站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:为提高用户在PK场景下的购物体验、观感体验，向用户提供更加优质的交易环境，平台将对PK卖货门槛作出调整。
整体来说，商家等级评定上，下调了购物体验总分。其中，商家等级1—3级（含新手商家）的pk对象粉丝量≦100万时，购物体验总分由原来的4.7调整为<4.4;而粉丝量≦300万时，购物体验总分由原来的4.7调整为≥4.4。
具体如下:
此次变更于2021年8月16日进行公示通知，将于2021年8月24日正式生效。
见到笑古的时候，他刚以快手电商负责人的身份在2021年快手电商服务商大会上作了演讲。在这场大会上，他反复提到品牌在快手上的直播案例，目的是想展现品牌已经能在快手上用公域流量拓展用户、用私域流量沉淀用户了。整个过程，有种好东西大家还不知道的急切感。
7 月 22 日“宠粉狂欢节”后，老牌头部民营企业雨润集团决定ALL IN快手电商。在今年 2 月份，雨润集团刚刚上榜 2021 年肉质品行业品牌榜第二名。“宠粉狂欢节”是雨润旗舰店在快手上举办的一次大促活动。数据显示，雨润旗舰店借助这场活动GMV突破百万。此时，距离雨润开始自播仅仅过去了约十天。雨润高管徐小龙告诉记者，在这场活动后，团队成长了许多。“接下来，我们会花大概一周到一周半时间，来调整内部组织、产品和能力模型。
快手今日在杭州召开电商服务商大会，快手电商负责人笑古在会上称，2021年快手电商的三个关键词是：大搞信任电商、大搞品牌以及大搞服务商。
针对河南省多地区连降暴雨引发险情，除捐款捐物外，快手电商近日宣布实施减免技术服务费、免除商家发货和客服时效考核、延长售后服务审核时间、延长消费者自动确认收货时间、加强商家和消费者服务保障五大举措，多方位、全天候持续助力河南抗击水患。快手老铁，“豫”你同在。1、减免技术服务费为了缓解河南受灾商家的资金压力，快手电商已推出减免技术服务费举措，下单时间在 2021 年 7 月 17 日至 31 日，且发货和售后地址位于河
快手电商表示，品质退款发起率（简称品退率），是衡量消费者对于商品质量满意度的指标，也是衡量商家商品质量最重要的指标之一。据公告给出的定义显示，高品退率商家是指商家品质退款率高于类目均值5倍及以上。
在刚刚过去的快手夺金特卖季里，运动经济的繁荣再次被国民的消费热情和数据所验证。快手大数据研究院数据显示，在7.23-8. 8 活动期间，体育用品销量上涨超过615%。另据快手电商数据显示，运动消费相关搜索超过 3000 万次，结合中国队夺金时刻，官方累积发放夺金红包超 6700 万个。消费者的搜索和红包也顺势带动了众多品牌和主播们在销量和粉丝的双增长，销量增幅超过100%的品牌超过 130 个，粉丝增幅超过 5 万的品牌和主播超过 250
" 这个季节的榴莲简直太哇噻了，我就喜欢吃这样的！" 小宝哥掰开自家刚到货的精品榴莲，向快手老铁们展示着金黄、饱满的果肉；另一边，在大壮哥的直播间里，他正热心向大家介绍国内榴莲种植的情况，耐心解答老铁们的疑问。随着榴莲产量的扩大和国内需求的攀升，今年的榴莲市场十分火爆。在快手平台，凭借在水果批发行业摸索多年的经验和对直播电商发展前景的敏锐洞察，小宝哥（快手昵称：小宝哥（新发地）；快手 ID：XB010613）和?
一年一度的七夕情人节即将来临，为了回馈广大粉丝，快手电商将上线 “七夕浪漫宠粉节”，携手快手电商平台的广大商家以及专业带货主播，为用户们带来多重惊喜福利。届时，快手电商也将推出丰富的直播电商玩法，以及针对商家参与大促的培训课程，帮助品牌商家及主播充分参与到本次七夕浪漫宠粉节活动中，并提供丰厚的流量扶持，助力商家长效增长。本次七夕浪漫宠粉节于8月3日正式启动商家报名，活动阶段主要分为 “心动好礼”及 “?
7 月 23 日至 8 月 8 日，快手电商服饰行业联合多位千万级粉丝电商主播以及特步、鸿星尔克、 361 度等多家知名国货品牌推出 “穿出冠军范”夺金特卖季活动，让用户在快手也能下单国货服饰。千万级粉丝主播集体开播，携手品牌好货实力宠粉据悉， 7 月 23 日“金选日”当天，将有 12 位千万级粉丝快手电商主播集体开播，拉开本次“穿出冠军范”活动序幕。其中，芈姐、徐小米、超级丹等快手头部主播带来女装优选好物，浩哥教搭配带来?
凤凰网科技讯 7月22日消息，快手今日在杭州召开电商服务商大会，快手电商负责人笑古在会上称，2021年快手电商的三个关键词是：大搞信任电商、大搞品牌以及大搞服务商。这意味着快手试图从早期无序的白牌商品向主流品牌商靠拢。快手刚刚设立了SKA品牌运营中心，以帮助新加入快手生态的品牌在快手发展，该部门成立仅1个月，负责人为前快手用户运营中心负责人张一鹏。张一鹏称，虽然他们成立仅1个月，但已经摸清了快手品牌商家经营方?
近日，快手电商服饰行业举办秋季上新大型专场活动，不同风格赛道多名商家主播参与上新活动且取得耀眼成绩，其中，主播“syali大鸭梨”上新单场GMV突破3800万，“mimi在广州开服装厂”GMV突破2000万。值得一提的是，此次快手服饰行业秋季上新活动早于各大平台常规上新时间，借助官方流量造势及活动产生的亮眼成绩，将有助于服饰商家更早地抢占秋装市场消费者注意力，从而为下半年服饰旺季蓄力。快手秋装上新季效果喜人，多垂类不同?
随着中国健儿出征东京，快手电商“夺金特卖季”活动也正式开始， 7 月 23 日至 7 月 25 日连续三天主题活动迎来“开门红”，近 500 个品牌和上万核心主播参与活动。在此前 7 月 22 日快手电商服务新生态大会上，快手电商业务负责人笑古就表示接下来要“大搞信任电商、大搞品牌、大搞服务商”。这次“夺金特卖季”就立刻突显出了大搞品牌的心智。据悉，在参与活动的 500 个品牌当中，超 30 个品牌 3 天增粉超万人，其中，鸿星尔克、
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
作为专业快手数据分析平台，飞瓜快数自从推出起就一直深受广大快手从业者和商家品牌方的欢迎。为了打造更好的用户体验，满足大家随时随地查看快手数据的需求，飞瓜快数APP版现已正式上线，支持Android和iOS版本。安卓用户可以在各大应用市场搜索【飞瓜快数】下载使用，iOS用户登陆App Store搜索【飞瓜快数】下载使用。△飞瓜快数APP飞瓜快数APP版本致力于为用户提供及时准确个性化的快手数据服务，围绕快手生态下的播主、商品和直?
东京奥运会自 7 月 23 日开幕，从杨倩在女子 10 米气步枪项目摘得首金开始，中国军团捷报频传，同时，国乒选手许昕“欲吹又止”、樊振东“欲摸又止”等话题频频冲上热搜。此前，东京奥运会被称为奥运史上最特别的一届，目前赛程近半，其特别之处也在不断得到印证。除了大部分比赛均以不同以往的“完全无观众模式”举行外，本届奥运会同时也是赞助商最多、转播方式更多元化的一届。作为奥运会的国内独家全媒体及拥有分授权权利的平?
距离 7 月 23 日东京奥运会开幕仅剩几天时间，全球观众的热情再度被点燃。奥运期间，快手特别推出以“上快手看奥运，答题夺金一起赢”为主题的“快手状元·奥运答题季”直播答题活动。从 7 月 20 日起至 8 月 8 日，每晚 8 点准时开始，活动将邀请众多明星、冠军齐助力，带领广大网友通过答题的形式，了解奥运知识、近距离感受奥运氛围，并获得赢 200 克金牌、抢 2000 万奖金的机会。据了解，本次“快手状元·奥运答题季”活动模式
7月29日，快手电商联合央视财经共同发起“燃动之夜”直播带货活动，央视Boys撒贝宁、朱广权，游泳世界冠军“洪荒少女”傅园慧以及快手主播蛋蛋，共同带来国产超值好物和海量1元购福利，在轻松活泼的氛围里直播活动以超3000万销售额完美收官，超过5980万人收看了本场直播，互动数量突破1200万。这是央视财经首次与快手电商合作带货直播，也是傅园慧的首次直播带货。活动在撒贝宁和朱广权吹着小喇叭中欢乐开启，并在央视财经客户端及
2021快手电商服务商大会在杭州召开，会上快手电商负责人笑古提出了2021年快手电商的三个关键词:大搞信任电商、大搞品牌、大搞服务商。
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
在互联网营销领域，胡嫣可以说是一位 “幸运女神”。自2001 年进入互联网营销领域以来，她的每一次职业变动，可以说都稳稳踩在了时代的风口上。2018 年，胡嫣加入快手——接下来，短视频市场的井喷式发展人人有目共睹。今天，作为快手磁力引擎销售副总裁的胡嫣，又在见证着快手成立10 年来发展最为迅猛的商业化历程。1. 流量在谈及自己令人艳羡的职业生涯时，胡嫣只是轻描淡写地提到了对于市场的预判 。2020 年 CNNIC《中国互联网?
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麻省理工学院的研究人员一直在进行一项实验，从表面上看，这听起来可能不是特别有用：该实验让研究人员将高压水流射穿水滴。该团队表示，如果这个..
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8月18日消息，零跑科技宣布完成新一轮融资，金额达45亿元。据悉，本轮战略投资由中金资本领投，杭州国资重磅投资、中信建设和中信戴卡等携手入股。..
【TechWeb】8月18日消息，据国外媒体报道，Binance周三表示，已任命一名前美国财政部刑事调查员担任其全球加密洗钱报告员，在缓解监管审查中又做出..
8月17日晚，iQOO 8系列正式发布，一共推出了iQOO 8和iQOO 8Pro两款旗舰。其中iQOO 8 Pro作为iQOO最强大的旗舰，它首发了多项核心技术，其中就包括..
AMD Zen3架构的锐龙5000H系列在游戏本中已经十分普及，但一般最高也就能看到锐龙9 5900HX，而再之上的锐龙9 5980HS目前被华硕ROG幻13所独占，最顶..
不久前落幕的东京奥运会上，中国军团掀起一场青春风暴，杨倩、全红婵等一众00”后小将崭露头角，一举夺魁。特别是年仅14岁的全红婵，可谓一跳成名..
最快10月份，Intel就要推出12代酷睿处理器了，代号Alder Lake，升级Intel 7工艺（之前的10nm ESF改名），CPU升级大小核架构，最多16核24线程，性能..
凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，微博公司(NASDAQ: WB)今天发布了截至6月30日的2021财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则..
凤凰网科技讯 8月18日消息，蔚来车主今日对NOP以及NP发表联合声明。据悉，目前已经有500人参与联合声明。车主联合声明表示：“我们清楚知悉目前蔚..
8月18日消息，京东商城显示，小米平板5 Pro 6GB+128GB版本现货发售，售价2499元（白色）。目前小米平板5系列大部分版本已经售罄，供不应求，需要这..
8月18日消息，realme Book在realme官方商城开启预售，顶配版16GB+512GB版本支付订金100元可抵500元，实际到手价为4299元，与8GB+512GB版本价格保持..
据媒体报道，今日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，针对网约车和货运司机群体保障问题有关部门提出了相应要求。据悉，交通运输部会同相关部..
近段时间，在双减”政策的影响下，近期校外培训机构的业务十分艰难，拥有50多年历史华为街英语”成为了第一个倒下的培训机构。同时，网络上还多次..
近日，一则奥迪多款主力车型因芯片短缺而停产”的新闻引发关注。据媒体曝光的一汽大众致经销商的奥迪品牌CKD车型停产计划通知”显示，由于车辆主控..
凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，据国外媒体报道，微软近日邀请优步前首席产品官曼尼克古普塔(Manik Gupta)加盟，再次尝试推动其消费者应用业务..
【TechWeb】8月18日消息，菜鸟正式启用位于浙江杭州的华东集运仓。据悉，这是目前菜鸟全国最大集运仓，兼顾包裹存储及处理能力，仓内拥有包括数字..