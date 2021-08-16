快手电商调整PK卖货门槛 8月24日生效

" 这个季节的榴莲简直太哇噻了，我就喜欢吃这样的！" 小宝哥掰开自家刚到货的精品榴莲，向快手老铁们展示着金黄、饱满的果肉；另一边，在大壮哥的直播间里，他正热心向大家介绍国内榴莲种植的情况，耐心解答老铁们的疑问。随着榴莲产量的扩大和国内需求的攀升，今年的榴莲市场十分火爆。在快手平台，凭借在水果批发行业摸索多年的经验和对直播电商发展前景的敏锐洞察，小宝哥（快手昵称：小宝哥（新发地）；快手 ID：XB010613）和?