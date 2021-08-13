抖音电商发布七夕数据 相关商品销量环比增长169%

8月14日，就是中国传统的情人节——七夕了。你们是不是已经开始为送男朋友什么礼物而苦恼?小编替大家问了几个男生都想要什么。有个普遍的回答是:呀，男生的快乐就那么一点点，你随便想想就能知道呀。我自己幻想了一下如果我对象问我喜欢什么，emmm，我大概能说出七八九十种不重样的。想不到男生的要求居然那么简单。在这里小编细心为大家挑出了几个人气最高的礼物，以供大家参考。不敢说你对象肯定会喜欢，但是八九不离十啦。1、游