抖音电商发布七夕数据 相关商品销量环比增长169%

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:中国传统节日七夕即将到来，品牌商也正通过各种渠道推广七夕产品。今日，抖音电商发布数据，展现“抖音818新潮好物节”期间平台内七夕文化消费情况。
数据显示，8月1日至12日，平台七夕相关短视频累计播放113亿次，七夕相关商品销量环比增长169%。其中，玫瑰花销量比2月14日情人节期间上涨402%，“中国情人节”受到更多消费者关注。
据悉，相较今年2月14日西方情人节期间，七夕玫瑰销量是西方情人节5倍，红玫瑰花束成为消费者下单首选，组合套餐也受到了市场欢迎。具体如下:
根据玫瑰收货城市TOP5排行榜显示，上海成为收到最多玫瑰的城市，深圳、北京则位列二、三名。
值得注意的是，中国风商品成七夕热门礼物，其中男士偏爱购买国风雕花口红、国风彩妆礼盒、纯银项链等;而女士偏爱购买国潮刺绣情侣T恤、智能剃须刀、国潮运动鞋等。
另外，折叠红包、DIY手工刺绣等销量暴涨。据统计，七夕前夕展示折叠红包的短视频共播放2809万次，商品销量比去年同期增长2951%。此外，配有国风音乐的短视频经过上亿次播放，不断向广大用户展示着刺绣和汉服的魅力。数据显示，平台内DIY手工刺绣销量比去年同期增长410%，汉服销量比去年同期增长364%。