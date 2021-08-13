抖音电商发布七夕数据 相关商品销量环比增长169%

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 抖音最新资讯 > 正文

抖音电商发布七夕数据 相关商品销量环比增长169%

2021-08-13 10:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:中国传统节日七夕即将到来，品牌商也正通过各种渠道推广七夕产品。今日，抖音电商发布数据，展现“抖音818新潮好物节”期间平台内七夕文化消费情况。

数据显示，8月1日至12日，平台七夕相关短视频累计播放113亿次，七夕相关商品销量环比增长169%。其中，玫瑰花销量比2月14日情人节期间上涨402%，“中国情人节”受到更多消费者关注。

image.png

据悉，相较今年2月14日西方情人节期间，七夕玫瑰销量是西方情人节5倍，红玫瑰花束成为消费者下单首选，组合套餐也受到了市场欢迎。具体如下:

image.png

根据玫瑰收货城市TOP5排行榜显示，上海成为收到最多玫瑰的城市，深圳、北京则位列二、三名。

image.png

值得注意的是，中国风商品成七夕热门礼物，其中男士偏爱购买国风雕花口红、国风彩妆礼盒、纯银项链等;而女士偏爱购买国潮刺绣情侣T恤、智能剃须刀、国潮运动鞋等。

另外，折叠红包、DIY手工刺绣等销量暴涨。据统计，七夕前夕展示折叠红包的短视频共播放2809万次，商品销量比去年同期增长2951%。此外，配有国风音乐的短视频经过上亿次播放，不断向广大用户展示着刺绣和汉服的魅力。数据显示，平台内DIY手工刺绣销量比去年同期增长410%，汉服销量比去年同期增长364%。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 王者荣耀七夕丝线染料配方一览 锦绣七夕丝线配方详情

    王者荣耀在最近开启了锦绣七夕的活动，玩家需要获取很多配方才能拿到一些奖励，下面就来为大家分享一下王者荣耀七夕丝线染料配方一览。七夕丝线所需染料说明朝颜紫:红色x4，黄色x0，蓝色x4，白色x1;茜衫粉:红色x2，黄色x2，蓝色x0，白色x1;琼簪翠:红色x1，黄色x4，蓝色x4，白色x1;秋露白:红色x1，黄色x2，蓝色x0，白色x3。①获取染料:活动期间，玩家通过登录、参与对局、获得对局胜利等任务即可领取红、黄、蓝、白4种染料;②解锁七

    王者荣耀

  • 抖音电商提醒商家自查库存 避免遭非正常消费目的恶意索赔

    抖音称，部分抖音商家店铺近日出现了被“非正常消费者”以非正常消费目的拍下大量商品后恶意索赔的情况。针对此类行为，平台会严格按照“【非正常消费者】实施细则”，对“非正常消费者”的此类行为进行处理。

    抖音电商 抖音小店 抖音政策

  • 抖音电商将重点打压“虚假承诺”行为 包括禁播、扣除信用分等

    日前，抖音电商平台在巡检中发现，一些创作者通过虚假承诺或者虚假宣传-夸大价值的方式欺骗用户，诱导用户购买商品，但最终不履行承诺，或者实际货物价值远远低于宣传价。此类行为严重影响平台生态环境，侵害消费者权益。

    抖音电商 抖音直播 抖音商家

  • 干货｜从0到1做抖音电商，如何借助「流量玩法」破局？

    搜索流量模式有一些很经典的营销模式，种草在线下+“收割”在线上。比如我今天在大街上走，看见一个人穿的衣服很好看，于是产生了购买需求，到网上去搜去买;比如我看到某个服务很好，我去搜索购买体验，也是种草在线下，拔草在线上。

    抖音 抖音电商 抖音流量

  • 因你而珍贵 | 七夕订花看这里

    2021年七夕，中国品牌野兽派梦幻呈现七夕童话故事大片—— “因你而珍贵”。备受欢迎的熊猫噗噗搭档代言人井柏然，一起演绎浪漫的噗噗求爱记，纯真而美好。与野兽派相伴10年，代言人井柏然解锁新身份从微博花店起步，成长为艺术生活方式品牌，野兽派与代言人井柏然相伴10年。而在此次七夕童话大片中，他更是解锁新身份，一跃成为花店老板然然，不仅开了一个七夕限定熊猫花店，订花人只能以故事来换鲜花，还收了一个新学徒熊猫噗噗?

    七夕

  • 王者荣耀锦绣七夕活动地址 锦绣七夕活动入口及奖励

    王者荣耀在8月12日开启了全新的七夕节活动——锦绣七夕，参加活动的小伙伴可以获得很多奖励，下面就来为大家分享一下王者荣耀锦绣七夕活动地址。

    王者荣耀

  • 抖音电商：鸿星尔克成奥运期间最受追捧运动品牌

    【TechWeb】8月9日消息，抖音电商官方披露东京奥运会期间平台内相关数据，数据显示，7月21日至8月8日，抖音电商体育用品销售额同比增长365%，鸿星尔克成为最受追捧的运动品牌，同为国货的贵人鸟、李宁和安踏也跻身前五。其中，篮球、游泳、羽毛球、网球、乒乓球等奥运经典项目相关商品最受欢迎。有趣的是，各项运动的“爆款”商品中，总是少不了为孩子添置的装备，甚至包括婴儿游泳纸尿裤。看来，学体育，还是得从娃娃抓起。此外，

    抖音 商品 体育

  • 抖音电商“富域计划”走进甘肃 沙地直播助售民勤蜜瓜

    【TechWeb】7月21日消息，抖音电商”富域计划"走进甘肃民勤，通过沙地直播、专场直播、名人带货等形式，助当地蜜瓜卖向全国。据了解，“富域计划”已投入流量支持，于7月中下旬陆续推出24场蜜瓜专场直播。罗永浩、杨澜、王耀庆等名人明星也将在其各自的直播间内带货，向粉丝和平台用户介绍民勤蜜瓜。此外，“富域计划”还将在民勤县收成乡开展电商培训，行业讲师将围绕直播带货技巧、生鲜行业解析等主题，向当地商家和瓜农详细介绍

    直播 带货 抖音

  • 情侣的钱太好赚了！电商七夕混战，靠的都是这三招！

    啥?七夕节快到了，你给对象准备礼物了吗?虽然说心中有爱，情人节每天都过，但是到了正经日子，仪式感还是要有的。

    电商 七夕 网购

  • 王力宏直播卖课背后，抖音电商正在驶向“内容服务”新赛道

    上个月，在抖音做直播首秀的王力宏因为“剃须售课”火速成为全网热议话题，#王力宏经历了什么#、#王力宏刮胡子了#等多个话题在直播当天登上了微博热搜，同时据新抖数据，这场直播的累计观看人次也达到了1231万，并给王力宏带来43万的抖音新粉丝。

    抖音电商 王力宏 直播带回

  • 【经验分享】抖音电商金句200条，条条干货，句句扎心！

    有些品类已经是红海市场，但是其中也存在一些蓝海赛道。比如服装品类是红海赛道，但是内衣赛道依然是蓝海，美妆也是类似。具体判断方式可以利用蝉妈妈选择该类目，看下头部的垂号和品牌自播账号日成交额是多少，如果已经有稳定日GMV在几百万的直播间，而且很多，就已经是绝对的红海了;反之如果最最头部的直播间只有每天几万的GMV就是蓝海赛道。还有就是一些品类还没有成功跑出来的案例和商业模式更加可以布局。

    抖音电商 抖音视频 直播带货

  • 七夕在即，你给你心爱的对象准备了什么礼物呢？

    8月14日，就是中国传统的情人节——七夕了。你们是不是已经开始为送男朋友什么礼物而苦恼?小编替大家问了几个男生都想要什么。有个普遍的回答是:呀，男生的快乐就那么一点点，你随便想想就能知道呀。我自己幻想了一下如果我对象问我喜欢什么，emmm，我大概能说出七八九十种不重样的。想不到男生的要求居然那么简单。在这里小编细心为大家挑出了几个人气最高的礼物，以供大家参考。不敢说你对象肯定会喜欢，但是八九不离十啦。1、游

    七夕 PowerbeatsPro

  • 抖音电商负责人回应将推一款独立商城APP：无此计划

    近日有媒体称，抖音内部正计划研发并上线一款名为 " 抖音商城 " 的独立 App，并将在下半年推出。而据电商报报道，抖音电商相关负责人回应表示，抖音商城没有做独立App的计划。抖音负责人表示，抖音商城只是抖音电商推出的中心化页面，该页面主要包含订单查询和商品导购推荐，帮助抖音用户快速发现优价好物。现可通过“我”个人页-抖音商城入口、侧边栏-我的订单或者直接搜索“抖音商城”进入。?

    抖音电商 抖音商城 抖音

  • 抖音电商严打借河南灾情违规营销行为 已处罚151个违规创作者

    【TechWeb】7月26日消息，抖音电商近日发布《关于借河南灾情违规营销的治理公告》（以下简称“公告”）。公告称，平台将开展专项治理行动，严厉打击借河南灾情炒作、冒充灾区商家及知名企业等违规行为。公告显示，经用户举报和平台巡查发现，一小部分创作者和商家，冒充灾区商家、利用灾情进行商业炒作，牟取不当利益。对此，抖音电商成立专项治理小组，重点筛查处理，将基于平台规则对违规创作者、商家采取警告、扣除信用分等管理

    抖音 商品 推广

  • 8月1日起 抖音电商将对消费者隐私信息进行加密

    2021年8月1日起，抖店平台将对抖店订单中的消费者隐私信息进行加密，建议商家开通和使用官方提供的抖音电商电子面单及打印组件打单发货。

    抖音电商 抖音政策 抖音商家

  • 抖音电商：鸿星尔克成奥运期间最受追捧运动品牌 贵人鸟第三

    8月9日，抖音电商发布东京奥运会期间平台内相关数据。数据显示，7月21日至8月8日，抖音电商体育用品销售额同比增长365%，鸿星尔克成为最受追捧的运动品牌，同为国货的贵人鸟、李宁和安踏也跻身前五。数据显示，在运动品牌销售额榜单中，鸿星尔克高居榜首，贵人鸟、李宁和安踏也位居前列。榜单前五名中，国货占据四席，可见国产品牌正在受到越来越多消费者的青睐。数据还显示，篮球、游泳、羽毛球、网球、乒乓球等奥运经典项目相关?

    商品 抖音 爆款

  • 抖音电商将启动最新一期品牌自播巅峰赛 放送高流量资源位

    日前，抖音电商宣布即将启动第四期品牌自播巅峰赛，参与该活动的抖音商家将有机会获得一定的流量奖励。

    抖音电商 品牌自播 抖音商家

  • 七夕浪漫宠粉节拉开帷幕 快手电商多元扶持助力商家成长

    一年一度的七夕情人节即将来临，为了回馈广大粉丝，快手电商将上线 “七夕浪漫宠粉节”，携手快手电商平台的广大商家以及专业带货主播，为用户们带来多重惊喜福利。届时，快手电商也将推出丰富的直播电商玩法，以及针对商家参与大促的培训课程，帮助品牌商家及主播充分参与到本次七夕浪漫宠粉节活动中，并提供丰厚的流量扶持，助力商家长效增长。本次七夕浪漫宠粉节于8月3日正式启动商家报名，活动阶段主要分为 “心动好礼”及 “?

    快手电商

  • 心动不止七夕｜瑞士天珺表日出印象系列浪漫上市

    关于女性的模样，千姿百态，各有异彩。瑞士天珺表以象征美好的日出为设计灵感来源，将属于她的每一面都完美呈现——日出印象系列T1012浪漫上市。以精致闪耀的表盘设计诠释女性的柔美和格调，优雅跃然腕间，高级却低调。海上日出，浪漫初始瑞士天珺表日出印象系列以海平面缓缓升起的日出作为设计灵感，打造属于她的唯美时刻。日出之时，正是心动浪漫上演之初。以海上日出画面中绽放的丰富色彩描绘女性的柔美，腕表整体风格圆滑而优?

    瑞士天珺表

  • 扒细节！抖音电商一姐回归，单场3000万，操盘模式大变样

    8月9日，中午十二点，朱瓜瓜在抖音上开播带货，6个小时卖出了1900多万;晚上八点，朱瓜瓜再度开播，5个小时卖出了1400多万;最后，朱瓜瓜以3406.7万的销售额成绩，排名抖音带货日榜第二名。

    抖音电商 抖音直播 直播带货
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM