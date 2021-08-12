LOL云顶之弈11.16更新维护公告 11.16版本更新日志内容汇总

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LOL云顶之弈11.16更新维护公告 11.16版本更新日志内容汇总

2021-08-12 10:12 · 稿源：站长之家
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2021年8月12日，英雄联盟的云顶之弈模式开启了更新维护，此次的更新内容为11.16版本，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下。

      LOL将在8月12日凌晨2点开始全区停机维护（请注意:8月12日1点将关闭排位赛入口，不会影响正在进行中的排位赛）发布11.16版本，预计停机时间为2:00-12:00 。对于在停机期间结束的活动，其实际结束时间也将提前至停机维护开始时，敬请留意。

欢迎各位英雄归来!

11.16给【征服者】进行了一次小型重做，并调整了【光明武器】的强度，此外还有英雄和羁绊的小型平衡性改动。本次版本中大多数都是增强，从而让开局和决赛圈的多样性都更加宽广。此外，还有一些全新的小小英雄礼包，这些小小英雄的灵感都来自【光明哨兵的兴起】!

      注:国服的公告基于国服更新的实际版本数值，Riot游戏设计团队如在版本内对平衡性进行调整，国服运营团队将根据更新筹备进度发布版本内更新公告。后续可能基于实际运行效果进行优化，且不同机器配置下效果可能不同。

光明哨兵小小英雄

随着【光明哨兵的兴起】引发的激动之情，一组小小英雄也在通过2个礼包争先恐后地加入进来。不过它们的作战对象并非佛耶戈，可别搞错了——【光明哨兵石像仔】、【光明哨兵 嗡嗡虫】、【光明哨兵 幽灵】已开始了他们的冒险之旅，只为找到属于它们的高尚追求!只不过它们暂时还不知道那个追求是什么。

光明哨兵 幽灵礼包

  • 光明哨兵 嗡嗡虫
  • 1颗【第1系列 小小英雄】蛋
  • 1颗【第2系列 小小英雄】蛋
  • 1颗【第3系列 小小英雄】蛋

1200点券

光明哨兵 石像仔和嗡嗡虫礼包

  • 光明哨兵 石像仔
  • 光明哨兵 嗡嗡虫
  • 1颗【第4系列 小小英雄】蛋
  • 1颗【第5系列 小小英雄】蛋
  • 1颗【远方之友】蛋
  • 1颗【星界小伙伴】蛋
  • 1颗【神秘精灵】蛋
  • 100枚【星之碎片】

3000点券

平衡性改动

羁绊

【征服者】英雄们不能从这个羁绊中获得显著的益处（例如德莱文，凯尔）。因此【云顶之弈】团队移除了需要施放技能才能触发下次普攻提供治疗的机制，并转而提供固定且通用的全能吸血。

丧尸【缝合巨怪】阶段的加成:20% ⇒16%

       丧尸【缝合巨怪】的生命值:1000/1400/1800⇒900/1400/1900

       丧尸【缝合巨怪】的每星级生命值加成:100/140/180⇒90/140/190

     【强袭炮手】攻击力百分比:250/450/1200% ⇒225/450/1200%

     【小恶魔】攻击速度:5/30/75/150% ⇒10/30/70/130%

      更新:【征服者】拥有额外攻击速度，并且在用攻击和技能造成伤害时会获得相当于一部分伤害值的治疗效果。

     【征服者】攻击速度:25/65/120/250% （未变更）

      新:【征服者】全能吸血:15/20/25/35%

     【黑夜使者】护盾值（基于生命值）:30/60/100/250% ⇒30/60/90/200%

     【黑夜使者】伤害加成:20/30/40/80% ⇒20/30/40/70%

     【游侠】攻击速度:75/180% ⇒80/180%

     【光明哨兵】攻击速度:30/120/1000% ⇒25/120/1000%

     【神盾战士】每秒攻击力:3/5/15⇒3/6/15

英雄:1阶

【蕾欧娜】法力值:0/80⇒40/80

【奥拉夫】技能的普攻回血:25/35/75⇒20/30/70

【赛娜】BUG修复:已在说明文本中添加了晕眩时长

【薇恩】攻击力:30⇒35

英雄:2阶

【艾瑞莉娅】攻击力:65⇒60

              【艾瑞莉娅】技能的伤害减免基础值:40/50/60% ⇒30/40/50%

【瑟庄妮】技能的护甲和魔法抗性:80/125/250⇒60/100/200

【瑟提】护甲和魔法抗性:35⇒40

【锤石】技能的伤害:200/400/1000⇒175/350/800

【崔丝塔娜】技能的攻击速度加成:125/150/175% ⇒120/130/140%

【韦鲁斯】攻击力:60⇒65

英雄:3阶

由于可以倚仗的属性更少，并且极其依赖星级，魔腾成了一个难以处在平衡状态的梦魇。通过添加法术强度的伤害收益并降低1星和2星之间的强度差距，魔腾从今往后都将变得更易平衡了。

【李青】法力值:30/70⇒30/80

              【李青】技能的伤害:250/350/700⇒250/350/650

【璐璐】技能的友军攻速加成持续时间:4秒 ⇒5秒

新:【魔腾】的技能将造成额外物理伤害

            【魔腾】技能的额外伤害:0⇒70/85/110（获益于法术强度）

            【魔腾】技能的攻击力收益率:125% ⇒70%

            【魔腾】技能的治疗效果:90/95/100% ⇒100% （不再获益于法术强度）

            【魔腾】技能的攻击速度增益:30/35/40% ⇒35%

【锐雯】攻击力:85⇒80

              【锐雯】技能的攻击力加成:90%/100%/130% ⇒90%/100%/120%

【亚索】攻击速度:1.0⇒0.95

              【亚索】技能的伤害:250/350/650⇒250/350/600

              【亚索】技能的普攻附加真实伤害:25/35/65⇒25/35/60

英雄:4阶

卢锡安灵活吗?

卢锡安缺乏与普攻特效装备的互动，因此他的出装很令人头大且受限。为了化解这个缺点，并给对抗黑雾的【光明哨兵】们施以援手，【云顶之弈】团队将允许他触发普攻特效。但平衡起见，目前仅让他每隔一次射击施加一次普攻特效。这个改动应该能让他在持有【卢安娜的飓风】等装备时变得更强，但作为代价，他将因损失【强袭炮手】的触发次数而失去一些强度。这下卢锡安应该更加灵活了。

【加里奥】技能的治疗效果:50% ⇒60%

              【加里奥】技能的持续时间:2⇒2.5秒

              【加里奥】技能的伤害:200/300/2000⇒200/300/1200

【艾翁】小菊的晕眩时长:2/2.5/6秒 ⇒1.5/2/6秒

【卡尔玛】技能的伤害:210/260/700⇒225/280/750

【卢锡安】生命值:800⇒700

                现在，【卢锡安】技能的每隔一次射击都会被视为一次攻击（意味着它现在能与诸如【卢安娜的飓风】、【斯塔提克电刃】、【鬼索的狂暴之刃】、【泰坦的坚决】等装备一起运作了）

【芮尔】生命值:950⇒900

英雄:5阶

【英雄之黎明】已经到来，因此这些英雄们需要停止赖床了。随着【（5）龙族】变得更易获取，前期神抽【黑默丁格】也变得更容易，导致他的技能带来的强度陡增有点过多了。

【阿克尚】技能的攻击速度:60/80/400% ⇒70/85/400%

【盖伦】法力值:100/180⇒100/170

              【盖伦】技能的百分比生命值伤害:25/30/200% ⇒25/35/200%

【格温】技能的护甲和魔法抗性窃取:1/1/11⇒2/2/11

【黑默丁格】施法技能时龙龙宝贝的火球伤害:450/600/3333⇒400/600/3333

【沃利贝尔】晕眩时长:2.5/3.5/10秒 ⇒2/3.5/10秒

装备

除了【水银】的增强外，以下【光明武器】改动的目标是使过强和过弱的【光明武器】之间的差距变得更小。

【水银】控制免疫的持续时长:12⇒15秒

      【圣蓝祝福】光明加成的法术强度:30% ⇒40%

      【天神石板甲】每个敌人提供的护甲与魔法抗性:35⇒40

      【恶魔杀手】的基础伤害增幅:35% ⇒40%

      【鬼索的清算】新增光明加成:+30%攻击速度

      【神圣离子火花】光明加成的生命回复:2%最大生命值 ⇒1%最大生命值

      【圣洁珠光护手】暴击伤害:80% ⇒90%

      【巨神主峰之匣】护盾值:500/600/700⇒600/700/800

      【灭世者的死亡之帽】法术强度:70% ⇒75%

      【灭世者的飞升之帽】法术强度:110% ⇒120%

      【救赎】治疗效果:20%已损失生命值 ⇒18%已损失生命值

      【光明救赎】治疗效果:35%已损失生命值 ⇒25%已损失生命值

      【斯塔缇克狂热】链状闪电的魔法伤害:100⇒115

      【日炎斗篷】灼烧伤害:25%最大生命值 ⇒20%最大生命值

      【日炎斗篷】灼烧时长:10秒 ⇒8秒

      【日光斗篷】光明加成的生命回复:1%最大生命值 ⇒0.5%最大生命值

BUG修复

在【努努】装备【疾射光明火炮】时，他的技能施放距离也将相应提升

     【灵风】和【寒风】将不再能命中相同目标

     【卢锡安】的技能引导不再会被嘲讽给打断了

     【寒风】的攻击速度加成将正确地在每场战斗结束时移除。

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