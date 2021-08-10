更加流畅更低功耗 小米发布MIUI12.5增强版

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更加流畅更低功耗 小米发布MIUI12.5增强版

2021-08-10 23:00 · 稿源：站长之家

8月10日小米召开秋季新品发布会，正式发布MIUI12.5增强版（Enhanced）。该版本立足基础体验优化，全力解决系统问题，成功修复了160个系统头部问题及224个系统应用问题。MIUI12.5增强版通过自研的四项全新技术，实现系统更加流畅、更低功耗的效果。

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发布会上，小米集团软件与体验部总经理金凡首先感谢用户对MIUI的衷心建议并向用户郑重道歉。他表示“用户对我们的要求，是我们改进产品的最大动力。十一年来，MIUI一直是行业的先锋和标杆，我们理应保持先锋姿态，不断去实现功能和技术的突破，用最优秀的产品去赢得用户的认可!”

读写方面，MIUI12.5增强版针对文件存储机制进行优化，带来自研的液态存储技术。该技术能够高灵敏监测文件系统碎片化程度，使读写保持顺畅;内存方面，MIUI12.5增强本对内存管理机制进行优化，推出自研的原子内存技术。该技术实现行业顶尖的应用驻留和切换响应，保障系统更加流畅;处理器调度方面，MIUI12.5增强版自研出焦点计算，有效提高UI渲染优先级，实现系统流畅全面加速;此外，在功耗方面，MIUI12.5增强版针对旗舰硬件性能的智能调配，带来自研的智能均衡技术。该技术兼顾性能和功耗，满足不同场景下硬件性能的最大限度发挥。

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MIUI12.5增强版带来了液态存储技术，这是MIUI团队针对文件存储机制的自研优化。安卓设备在长时间的使用过程中，频繁的创建和删除文件使存储空间逐渐碎片化，导致文件读写效率衰减、手机卡顿。MIUI液态存储技术能够高灵敏监测文件系统碎片化程度，将碎片整理效率提升60%。在使用手机36个月后，原生安卓系统的读写性能会衰减50%左右，而MIUI的读写性能仅衰减不到5%，手机依然流畅如初。

MIUI12.5增强版还带来了独创的内存管理技术——原子内存技术。在原生安卓系统机制下，当手机运行内存空间不足时，启动新应用会“杀掉”老应用，老应用“杀掉”后再次启动，需要重新读取耗费计算资源。不同于安卓直接“杀掉”老应用的机制，MIUI原子内存技术通过超精细内存管理，将后台应用“原子化”，当出现内存压力时，一方面对后台驻留应用做进程级的内存回收，另一方面对整体系统内存占用进行压缩，减少频繁的后台清理和反复加载，应用驻留和响应得到全面提升。

针对处理器调度，MIUI12.5增强版推出了焦点计算。全新系统针对当前用户感知最明显的核心场景，提高UI渲染优先级。无论是入门机、中端机、还是旗舰机，进行点击、滑动及其它复杂操作都顺滑跟手不卡顿。焦点计算还会在社交、购物等8类高频场景下抑制后台不重要的应用，使CPU使用率下降15%，电量平均节省8%。新系统不仅带来流畅度的提升，还使功耗更低。

此外，MIUI12.5增强版致力于均衡性能和功耗，推出智能均衡技术。一般来说，随着硬件性能的提升功耗也随之增加，MIUI12.5增强版对硬件性能功耗进行智能调配，满足不同场景下硬件性能的最大限度发挥，达到稳定、流畅、省电的目的。

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在米粉最关心的机型适配和版本升级方面，MIUI一直都堪称业界良心。MIUI12.5增强版将于8月13日开启稳定版逐步推送。本次推送共12款机型，包含小米MIX4、小米11Ultra、小米11Pro、小米11、小米10至尊纪念版、小米10Pro、小米10S、小米10、RedmiK40、RedmiK40Pro、RedmiK30S至尊纪念版、RedmiK30Pro等。MIUI依旧延续了适配机型多、发版速度快的优势，让更多人能够体验到科技带来的美好生活。

MIUI12.5自发布以来，高度重视米粉的问题反馈。为此专门成立MIUI先锋小组，不断对系统进行修复及优化，力求在流畅度方面实现进一步提升，为用户带来顺畅的用机体验。MIUI12.5增强版顺势推出，及时解决了米粉反馈的大量问题，是对MIUI12.5大版本的完美收官。

业内人士表示，MIUI12.5增强版的推出再次现了小米注重用户参与感的文化基因。得益于亿万米粉的有效问题反馈和MIUI团队的优化及修复，共同实现了MIUI的流畅体验。今年第二季度，小米手机销量超过苹果，晋升全球智能手机销量第二名，这离不开MIUI极致操作系统的保驾护航。

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