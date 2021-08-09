济南华联超市回应阿里女员工事件：辞退涉嫌侵害他人员工

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济南华联超市回应阿里女员工事件：辞退涉嫌侵害他人员工

2021-08-09 21:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月9日消息:8月7日，阿里巴巴内网出现了一封员工自述帖。根据自述帖的内容，7月24日至7月26日杭州台风期间，一位供职于阿里巴巴淘鲜达业务的女员工被直属领导曲一（本名王成文）要求到济南出差。7月27日，该员工至济南出差后，相继遭到了客户济南华联张国以及王成文的侵害。随后，这位女员工在阿里巴巴内部多方求助无果。

阿里巴巴(1)

今天凌晨，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇在阿里内网公布了“女员工被侵犯”的阶段性内部调查结果和处理决定:涉嫌男员工被辞退，永不录用，同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆引咎辞职，阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分。“鉴于曲一承认存在和同事在醉酒状态下有过度亲密行为，严重违反公司规定，予以辞退，永不录用。关于他是否有强奸或者猥亵等违法行为，等待警方的调查结论和行动。”

据济南华联超市公众号消息，针对济南华联超市有限公司员工张国涉嫌侵害他人一事，经华联超市领导班子研究决定如下:

华联超市员工张国7月27日晚在参加合作单位安排的商务宴请活动中，未能遵守员工行为规范，因不当行为，产生极坏影响，损害企业形象。现根据超市公司制度规定，决定予以辞退。该员工是否存在违犯法律的行为，有待警方调查确定。

华联超市总经理李敏及超市全体员工决心以惊醒的态度，对该事件进行深刻反思，在企业合作交往过程中必须严格遵守法律法规，恪守职业道德，讲规矩、有底线，切实维护企业形象。

济南华联超市有限公司

2021年8月9日

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