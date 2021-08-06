正式获批！京东成中国首家拥有航空公司的电商平台

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:近日，国家民航局发布公告，正式批准江苏京东货运航空有限公司筹建!这意味着，京东将成为中国首家拥有航空公司的电商平台。
早在2018年，刘强东就计划买下海航旗下主打国际货运的金鹏航空，但最后不了了之。
2021年1月，京东提交“京东航空”商标申请，并且为此组建了10名飞行员、7名签派人员、9名维修人员的初级配置。如今，江苏京东货运航空有限公司筹建已经获得批准，相信离京东航空正式运营不远了。
站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:近日，国家民航局发布公告，正式批准江苏京东货运航空有限公司筹建!这意味着，京东将成为中国首家拥有航空公司的电商平台。
早在2018年，刘强东就计划买下海航旗下主打国际货运的金鹏航空，但最后不了了之。
2021年1月，京东提交“京东航空”商标申请，并且为此组建了10名飞行员、7名签派人员、9名维修人员的初级配置。如今，江苏京东货运航空有限公司筹建已经获得批准，相信离京东航空正式运营不远了。
继邮政航空、圆通航空、顺丰航空后，京东航空即将到来。从中国民用航空局官网获悉，今日，民航局发布关于拟批准江苏京东货运航空有限公司筹建的公示。公示指出，江苏京东货运航空有限公司（以下简称京东航空”）申请筹建已经民航华东地区管理局初审同意。据悉，京东航空注册资本为6亿元，由宿迁京东展锐企业管理有限公司和南通机场集团有限公司合资成立。其中宿迁京东展锐企业管理有限公司现金出资人民币4.5亿元，占75%；南通机场?
近日，河南多地出现大范围强降雨，郑州特大暴雨引起了全国人民的持续关注，各地纷纷伸出援手，前往灾区抢险救灾。今日，据京东官方消息，京东物流末端物流无人机已驰援遭受暴雨洪涝灾害的河南新乡，陆续开展相关物资运输。据介绍，该款无人机是京东物流自主研发的末端无人机，具备全自主起降任务规划功能和满载续航能力，使用全面防雨设计。除物资运输外，京东无人机飞服救援队也已在郑州市中牟县等地，第一时间协助开展灾情勘测。
【TechWeb】7月13日消息，京东科技集团与北京博能科技股份有限公司签署战略合作，双方将在新型基础设施建设、人工智能应用、机场货运物流、企业级电商采购、技术与业务培训等方面展开深度合作。资料显示，京东科技隶属于京东集团旗下，是对外提供技术服务的核心输出通道。京东是一家实体经济企业，京东云是从京东二十多年数智化供应链实践中锤炼而来，为客户服务到“千行百业”中去，天生是“最懂产业的云”。博能股份是数字世界孪
根据公示信息，江苏京东货运航空有限公司注册资本为人民币6亿元，由宿迁京东展锐企业管理有限公司和南通机场集团有限公司合资成立。其中宿迁京东展锐企业管理有限公司现金出资人民币4.5亿元，占75%;南通机场集团有限公司现金出资人民币1.5亿元，占25%。
近日，京东集团与吉利控股集团在北京签署了战略合作框架协议，双方未来将在供应链咨询、智能预测、全渠道仓储物流服务、厂内物流服务、物流系统升级、智能化仓储、商用车技术赋能等方面展开一系列深度合作。
2021年7月16日，京东与茅台学院校企合作签约仪式在京东北京总部举行。京东零售集团消费品事业部酒类采销部总经理路达，京东集团大商超全渠道HRBP部负责人连欢欢，京东集团零售学院政校企合作总监汪世龙，京东零售集团消费品事业部酒类采销部茅台品牌经理柳光伟，茅台学院党委委员、副校长田戊戌，茅台学院电商教研室主任王振涛等领导出席了本次活动，双方在会上共同签署了校企合作协议书。京东与茅台学院签署校企合作协议茅台学院?
今日京东集团宣布，自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。据京东2021Q1财报显示，京东第一季度营收2032亿元，同比增长39%。归属于普通股股东的净利润为36亿元，同比增加227%。
长期以来，由于季节频发性和极易传播性，流感问题一直令人困扰。除了流感疫苗逐步普及外，抗病毒药物治疗也成为流感防治的重要手段之一。2021 年 4 月，罗氏中国宣布罗氏抗流感创新药玛巴洛沙韦片（中文商品名：速福达?，英文商品名：Xofluza?）获得国家药品监督管理局正式批准，适用于 12 周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者，包括既往健康的患者以及存在流感并发症高风险的患者。同时，自 7 月 17 日起，该产品正式在线上首发，
今天淘宝和京东相继发布了针对河南受灾商家的应对灾情和恢复经营措施，其中包括了发货时间延长、补贴、费用减免等措施。
19日以来的连续暴雨，让河南郑州等地发生严重内涝，京东快速响应投入到河南抗汛救灾中，从距离最近的郑州亚一智能物流中心紧急调配了大批防汛物资和生活物资，于昨日分多批次送抵中牟县应急和防汛部门以及郑州两家医疗机构，并为滞留在郑州铁炉站的K226次列车旅客送去应急物资。由于交通阻断，不少商家在河南的货物运输受到限制，出现暂时运营困难，对此，京东于22日宣布面向河南商家推出了各项费用减免、开通商家客服专线、赠送河
随着中国90后年轻母婴消费人群在零辅食消费的变化以及 “精细化”养娃理念的升级，零辅食产品呈现多元化的趋势并以迅猛的增速抢占母婴市场。作为京东零售集团消费品事业部旗下消费者信赖的母婴零售平台，京东母婴如何与行业内众多零辅食品牌一起进行营销战略布局，抢占潜力零售蓝海，共同满足消费者需求，成为京东及各大企业品牌要面对且解决的重要课题。7月15日，由京东超市举办的“科学辅育 食耀未来——暨2021京东超市婴童零辅?
日前，京东方发布业绩预告，2021年上半年净利润大增1018%，单季度利润再创新高。京东方预计，2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润125亿元-127亿元，同比大幅增长1001%-1018%。2021年上半年极为亮眼的业绩表现背后，是京东方在市场份额、前瞻技术及创新转型方面持续发力，不断突破的成果展现。京东方表示，2021年上半年，京东方显示产品出货量和市占率持续稳居全球第一。目前，全球每四个智能终端就有一块显示屏来自京东方?
京东集团与吉利控股集团于近日在北京签署了战略合作框架协议，基于双方在智能物流供应链领域的探索和经验，依托京东物流一体化供应链能力，结合吉利控股集团的业务情况，双方未来将在供应链咨询、智能预测、全渠道仓储物流服务、厂内物流服务、物流系统升级、智能化仓储、商用车技术赋能等方面展开一系列深度合作，以实助实，共同打造“科技创新+产业升级”的最佳实践。
凤凰网科技讯 7月26日消息，天眼查App显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请注册多个京东狗Joy的图形商标，图形中显示Joy穿西装打领带，招手微笑，此类商标国际分类涉及广告销售、网站服务、通讯服务等，当前状态均为“商标申请中”。值得注意的是，7月6日，京东官方公众号发布一篇文章：《宝，我最近去拍照了...》，宣布更换了新的Logo。图源：京东相比之前的小狗形象，新的Joy眼睛变大，五官四肢更立体，由原先苗?
荣耀第一款折叠屏手机很可能叫做Magic Fold，最近有关这款手机的爆料消息不断出现，其中包括屏幕的信息也陆续被爆料，传闻Magic Fold将会由京东方供货。
近日，北京京东世纪贸易有限公司新增多项“AOTUTARO”商标申请信息，国际分类涉及通讯服务、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
由于交通阻断，不少商家在河南的货物运输受到限制，出现暂时运营困难，对此，京东于22日宣布面向河南商家推出了各项费用减免、开通商家客服专线、赠送河南商家雇主保险等10项扶持措施，在帮助商家确保安全第一的情况下，尽可能维持店铺运转，同时调拨全平台资源帮助商家渡过难关。
腾讯控股在港交所公告，根据股份奖励计划，拟向不少于3300位奖励人士授予合共2,403,203股奖励股份。根据7月14日腾讯港股收盘价561港币计算，240万股腾讯股票约合人民币11.21亿元，3300名员工平均每人能获得34万元人民币。
凤凰网科技讯7月14日消息，天眼查App显示，昨日，北京京东世纪贸易有限公司公开“账号共享、登录方法和装置”发明专利，公开号CN113111341A，申请日为2021年4月。专利摘要显示，本发明公开了一种账号共享、登录方法和装置，涉及计算机技术领域。通过获取第一用户的账号对应的源密码;将所述源密码转换成共享密码，以供第二用户基于所述共享密码登录第一用户的账号。能够很好地解决现有账号共享方式所存在的安全性问题，提高用户体验
刚刚京东集团宣布2021年7月1日到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，在2021年7月1日之前的基础上直接涨薪两个月。这种“直男式涨薪”你羡慕了么?
时隔三年，小米新一代平板电脑小米平板5将于8月10日正式发布。随着发布日的临近，官方加紧了对新品的预热。今日，小米官方首次晒出了小米平板5的外..
在今年5月，黑客团队黑暗面”（DarkSide ransomware group）导致美国输油大动脉”一度瘫痪，甚至让宣布进入国家紧急状态，也因此声名大噪。在成功..
凤凰网科技讯 8月8日消息，Keep今日官宣易烊千玺成为品牌代言人，同时，Keep发布全新品牌TVC，号召用户按自己的节奏蓄力向前，随心Keep。Keep于20..
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明亮的红黄配色、书法形态的五角星图案，再加上国旗和奥运五环标志元素中国运动健儿佩戴的口罩在奥运赛场上十分吸睛，走红全国。不少观众甚至在网..
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8月8日消息，今天上午，济南华联超市官方公众号发布声明。声明称，关于近日网络热议的华联超市员工涉嫌侵害他人一事，济南华联超市就此进行回应。..
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生活中，由于疏忽加上所需药品种类繁多，老年人拿错药的情况屡见不鲜。一旦吃错药，不但不能治病，反而可能对身体造成不同程度影响。那么如何防止..
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据外媒报道，微软宣布他们将在macOS的老版本上弃用OneDrive同步客户端应用。该客户端将不再支持老版本macOS，安装将会在不支持的版本中被阻止。对..
8月8日消息，昨日晚间，有自称是阿里巴巴员工的网友在社交平台发帖称，自己在出差过程，被领导要求在KTV陪客户喝酒，醉酒后被客户猥亵。当天夜里该..
【TechWeb】8月8日消息，备受期待的特斯拉Cybertruck电动皮卡原计划于2021年底上市，但特斯拉公司刚刚表示：Cybertruck将无法在2021年交付。同时，..
【TechWeb】8月8日消息，德尔塔毒株带来全球疫情的再次加速扩散，美国零售巨头亚马逊宣布，将为那些能够证明自己接种了新冠肺炎疫苗的一线员工举行..
近日，马斯克的SpaceX又完成了一个创举，通过塔吊首次将星际飞船原型S20与超重型火箭助推器原型B4组合，使得整个火箭高达400英尺。对此，马斯克通..
周五华为发布了2021年上半年营收报告，销售收入3204亿元，净利润率为9.8%。营收同比下滑29.43%，不过华为表示，整体经营结果符合预期。在华为的三..