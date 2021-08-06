正式获批！京东成中国首家拥有航空公司的电商平台

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正式获批！京东成中国首家拥有航空公司的电商平台

2021-08-06 10:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:近日，国家民航局发布公告，正式批准江苏京东货运航空有限公司筹建!这意味着，京东将成为中国首家拥有航空公司的电商平台。

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早在2018年，刘强东就计划买下海航旗下主打国际货运的金鹏航空，但最后不了了之。

2021年1月，京东提交“京东航空”商标申请，并且为此组建了10名飞行员、7名签派人员、9名维修人员的初级配置。如今，江苏京东货运航空有限公司筹建已经获得批准，相信离京东航空正式运营不远了。

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