正式获批！京东成中国首家拥有航空公司的电商平台

19日以来的连续暴雨，让河南郑州等地发生严重内涝，京东快速响应投入到河南抗汛救灾中，从距离最近的郑州亚一智能物流中心紧急调配了大批防汛物资和生活物资，于昨日分多批次送抵中牟县应急和防汛部门以及郑州两家医疗机构，并为滞留在郑州铁炉站的K226次列车旅客送去应急物资。由于交通阻断，不少商家在河南的货物运输受到限制，出现暂时运营困难，对此，京东于22日宣布面向河南商家推出了各项费用减免、开通商家客服专线、赠送河