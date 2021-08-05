DNF祈愿心仪史诗活动详情 祈愿心仪史诗活动怎么玩

DNF在8月5日开启了新版本的更新，此次新推出了祈愿心仪史诗活动，很多玩家还不清楚具体的活动内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间:2021年8月5日维护后~2021年9月14日维护前

活动期间，角色可以在活动图标中指定一个想要的史诗装备!在本周内，所有许愿球出现的史诗装备就有大概率出现这个装备!

活动期间，角色每消耗30点疲劳值，在下一次的对应地下城中，就会出现许愿球（可在小地图查看许愿球位置），打破许愿球，会有较大机率掉落[期限]智慧的引导晶石(70个)，并有一定机率掉落指定的史诗装备，当然，也有机率出现其它史诗装备，另外还有机率出现神话装备!

冒险家每周碰到许愿球的次数越多，掉落指定史诗装备的机率就越大!最多可以累积到3阶段

许愿球怪物只会在根特皇宫/记忆之地/无底坑道/痛苦的地下室/暗黑神殿/智慧的引导/风暴航路/裂缝注视者/终末的引导/荆棘乐园/远古墓地/绝望摇篮/德洛斯矿山外围地下城中出现。

在未指定史诗装备时，所有史诗装备出现机率相同，但是还是会累积指定史诗装备的掉落机率阶段，在指定史诗装备后，会立刻适用当前的史诗装备掉落机率阶段!

温馨提示

1.活动期间，每周只能指定1个史诗装备，史诗装备的指定与掉落机率阶段每周四凌晨6点重置

2.获得的[期限]智慧的引导晶石（70个）及其中的[期限]时间引导石道具会在2021年9月14日凌晨6点后删除，请注意使用。