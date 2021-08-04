2021年8月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次的问题是“在排球比赛中可以用脚踢球吗?”排球一般都是用手的，但是其实也是可以用脚踢，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

在排球比赛中可以用脚踢球吗 8月4日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：在排球比赛中，可以用脚踢球吗?

A、可以的

B、不可以

正确答案:可以的

棒棒哒，排球比赛中可使用身体的任何部位去接球，也包括用脚哦!

排球，是一种团体球类运动，双方各6名球员上场，隔着排球网分立场地两侧，其目的在于用手击球以令球落至对方场中地面而得分。自1964年东京奥运会起，排球成为夏季奥林匹克运动会的竞赛项目。

排球起源于北美洲，经过多年发展，现已普及至全球各地。国际排球总会（FIVB）是国际间的排球运动管理组织，其属下有220个会员成员国。

在不妨碍对方比赛的情况下，允许队员在网下穿越进入对方空间。允许队员的一只脚或双脚越过中线触及对方场区的同时，脚的一部分还接触中线或置于中线上空。除脚以外，不允许队员身体的任何其他部分接触对方的场区。在比赛中断后，队员可以进入对方场地。

排球比赛中可使用身体的任何部位去接球，也包括用脚哦!排球规则规定队员的身体任何部位都允许触球。但球必须被击出，不得接住或抛出，球可以向任何方向反弹，如果队员违反了上述规定，则判为持球。