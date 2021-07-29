奥运冠军才是真正的带货王！杨倩小黄鸭发卡半天卖上万件

近日，东京奥运会冠军杨倩头上佩戴的小黄鸭发卡和胡萝卜皮筋意外成了爆款。在浙江义乌，小黄鸭发卡一个小时销量就几千件，半天上万卖光库存。

商家表示，其实杨倩的发卡是之前卖不动的老款，可见奥运冠军带货，根本不需要直播间!大家抢购“杨倩同款”希望沾沾喜气，原来奥运会冠军才是真正的带货王。