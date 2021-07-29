奥运冠军才是真正的带货王！杨倩小黄鸭发卡半天卖上万件

近日，东京奥运会冠军杨倩头上佩戴的小黄鸭发卡和胡萝卜皮筋意外成了爆款。在浙江义乌，小黄鸭发卡一个小时销量就几千件，半天上万卖光库存。
商家表示，其实杨倩的发卡是之前卖不动的老款，可见奥运冠军带货，根本不需要直播间!大家抢购“杨倩同款”希望沾沾喜气，原来奥运会冠军才是真正的带货王。
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作为四年一度的重大体育赛事，东京奥运会在疫情影响的情况下，已经延期至 2021 年 7 月 23 日到 2021 年 8 月 8 日举行。届时东京奥运会将会在CCTV-5、CCTV-5+电视台全程直播。中国男篮已确认无缘奥运，只能说是遗憾，但好在还有我们期盼的跳水，乒乓球，女排，女足等赛事。如果家里没有安装机顶盒的电视用户到时应该怎么观看奥运直播呢？今天就来教你一招智能电视怎么看奥运直播！首先准备一个U盘，在电脑上找到：当贝市场，可以?
7月24日上午，在刚刚结束的东京奥运会女子10米气步枪决赛上，中国00后小将、来自清华大学的杨倩不负众望一举夺冠，拿下东京奥运会首金。此外，东京奥运赛场上奏响的第一首国歌是《义勇军进行曲》！北京时间24日上午，在日本朝霞射击场，中国选手杨倩夺得射击女子10米气步枪金牌，以251.8环的总成绩射落东京奥运会首金。为了表示祝贺，雅戈尔集团25日发文称，7月24日，宁波籍射击运动员杨倩为中国代表团取得东京奥运会首金，成为中?
最近正值2021东京奥运会，微信也顺势推出了东京奥运会的红包封面，目前每天是限量6666个，还是比较难获得的，下面就来为大家分享一下微信东京奥运会红包封面怎么获得。
2020 东京奥运会开幕式将于北京时间 2021 年 7 月 23 日晚 7 点正式开始，据东京奥组委透露，东京奥运会开幕式因为执行防疫措施，将延长半个小时，北京时间晚 10 点 30 分(东京时间晚 11 点30)结束。此次东京奥运会开幕式希腊代表队第一个出场，难民奥运代表队第二个出场，东道主日本代表队最后出场，美国和法国分别排在倒数第三和倒数第二。其余代表团出场顺序将按照日语“五十音”顺序排定，中国代表队第 111 位出场。此次奥运会
7 月23 日，经过5 年的筹备，万众瞩目的东京奥运会将正式拉开帷幕。作为此次奥运会持权转播机构，及全球首家参与奥运转播的短视频、直播平台，快手将从赛事、内容、互动玩法等多维度全面发力，全景式呈现东京奥运会赛场内外的每一个精彩瞬间。据悉，奥运期间，快手将全面全天对奥运赛事进行直播、转播，真正做到全面、完整地呈现奥运赛事，为大家带来“24 小时”不间断的竞赛赛事内容。同时，为了能让更多用户参与奥运会这个全民关
7月28日上午，赛艇项目女子四人双桨决赛拉开战幕，崔晓桐、吕扬、张灵和陈云霞四位姑娘以6分05秒13成功夺冠，斩获中国代表团第10金。同样在今天上午，东京奥运会赛艇男子双人双桨决赛中，中国组合张亮、刘治宇发挥出色，以6分03秒63的成绩，夺得一枚铜牌，并为中国赛艇队实现男子项目奥运奖牌零的突破。 中国赛艇队是一支有着光荣历史的荣誉之师。崔晓桐、吕扬、张灵和陈云霞从2019年开始配艇，这4位姑娘可谓是出道即巅峰。2019年5
腾讯视频在直播昨晚的东京奥运开幕式时，在快到中国代表团入场时，直播画面切换为了某体育脱口秀节目。
7 月 23 日东京奥运会就将正式拉开帷幕，比赛时间持续至 2021 年 8 月 8 日，整整半个月的时间。东京奥运会的赛场汇聚来自全世界的体育健将，将为全世界各地的观众献上一场场精彩的比赛。下面来看一下中国代表队的关键比赛信息吧~中国女排小组赛赛程：7 月 25 日15:25，中国VS土耳其7 月 27 日10:05，中国VS美国7 月 29 日15:25，中国VS俄罗斯7 月 31 日20:45，中国VS意大利8 月 2 日15:25，中国VS阿根廷中国女足小组赛赛程：7 月
为庆祝东京奥运会开幕，今天的 Google 涂鸦是一款名为“冠军岛运动会”的复古 RPG 游戏。在游戏中玩家将扮演一个名叫 Lucky 的小花猫，在七个运动型小游戏中竞争，同时参加几十个的大小任务，通过收集所有神圣的运动卷轴来成为岛屿运动会的冠军。全岛有七项运动，分别是：乒乓球、橄榄球、滑板、花样游泳、射箭、攀岩，甚至还有马拉松，所有这些运动都只需通过你的方向键和空格键来进行。尽管操作很简单，但每一个游戏都非常吸引人
今日，@腾讯视频 在社交平台对昨日东京奥运会转播故障做出回应。腾讯称，“由于昨晚奥运开幕时多个网站均直播开幕式表演，腾讯也跟进了该时段节目直播，此系对点播版权超范围使用。当直播到20:43，我们收到版权方要求立即停止超范围使用，下线直播流。非常抱歉因为我们的工作给大家带来非常不好的体验，在此我们郑重致歉。”
2021 东京奥运会已经正式开幕，正赛将从 7 月 23 日持续到 8 月 8 日，而东京残奥会举办时间是 2021 年 8 月 24 日至 9 月 5 日。为了帮助你了解 2021 东京奥运会的最新信息，微软必应（Bing）推出了全新的体验。通过这个新体验，你可以获得赛事日程，按国家划分的奖牌计数器等。用户在桌面端或者手机端的必应中搜索“Tokyo summer games”关键词，在结果中就会包含关于奥运会的诸多信息。包括赛程安排、当前奖牌情况等等。这样你?
今晚七点，备战五年之久的东京奥运会就将正式拉开帷幕。遭受了众多的意外和不可抗力影响，本届东京奥运会终将成为奥运历史上都较为特殊的一次。从北京时间 7 月 23 日- 8 月 8 日，共历时 17 天的比赛日角逐。共 33 个奥运会比赛项目，将产生共 339 枚奥运金牌，由于部分项目的赛程比较漫长，足球、垒球等项目已经率先开赛了。本次开幕式将于东京的新国立竞技场举行，根据东京奥组委编订的安全手册规定，各国代表团入场时，队列要?
7 月 23 日 2020 东京奥运会即将正式开始，作为百年奥运会历史上首个延期的奥运会，无观众参与开幕式，还有东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县的赛事将是无观众参加，网友只能是通过视听设备进行观看。接下来看看今年的东京奥运会还有哪些不同点：东京奥运会比赛日是从 7 月 21 日（足球、棒/垒球项目提前 2 日开赛）一直持续至 8 月 8 日，整体赛程共计 19 天，包含 33 个大项， 46 个分项目， 339 个小项的比赛竞技，本届赛事新增
2021年7月25日，东京奥运会的第二个比赛日，我国跆拳道队运动员赵帅以17比15战胜韩国实力选手李大勋，斩获“跆拳道男子68公斤级”比赛铜牌。作为实现中国男子跆拳道奥运金牌零突破，并接连在两届奥运会中夺牌的跆拳道老将，他的故事也被很多人关注。7月26日，全球首家参与奥运赛事转播的短视频、直播平台快手，也邀请到赵帅做客《冠军来了》直播间，与万千快手用户分享赛场内外的故事。充分肯定每一块奖牌的意义作为东京奥运期间，
因为被曝浪费大量食物，东京奥组委道歉了。此前，有媒体报道称，东京奥运会开幕式有超过4000份食物无人吃，被直接扔掉了。对此，东京奥组委发言人高谷正哲28日在记者会上表示，因为订购的食品与实际到场人数不符，导致了食物浪费，并就此道歉。他还称，废弃的食品会作为饲料和肥料二次利用。事实上，还不只是开幕式。东京奥运会多个长款都有20-30%的食物被浪费掉，原因同样是食品的数量与实际吃的人数量出现严重不符。此举引发了日
今天是 2021 年 7 月 23 日， 2020 东京奥运会正式开始，作为百年奥运会历史上首个延期的奥运会，无观众参与开幕式，还有东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县的赛事将是无观众参加，网友只能是通过视听设备进行观看。接下来看看今年的东京奥运会还有哪些不同点：东京奥运会比赛日是从 7 月 21 日（足球、棒/垒球项目提前 2 日开赛）一直持续至 8 月 8 日，整体赛程共计 19 天，包含 33 个大项， 46 个分项目， 339 个小项的比赛竞技?
历经波折的2020东京奥运会终于开幕了！开幕式上也贡献了不少精彩演出，无人机也登场了。在东京国立竞技场上方的夜空当中，1824架无人机按顺序升空，先是组成一个东京奥运会的会徽，与场内的会徽遥相呼应。接着，会徽在夜空中旋转变化，逐渐形成一个蓝色的球形，就是我们生活的地球。据悉，这个节目是为了传递东京奥运会的主题口号United by Emotion”（情同与共）。有网友盛赞，这是今天开幕式最有创意的一个环节，呈现出的效果确?
自1988年汉城奥运乒乓球项目正式成为比赛项目，中国乒乓球队截至2016年里约奥运会共获得了32枚金牌中的28枚，2008-2016年连续三届奥运会中国军团包揽了全部得乒乓球赛事金牌。即将到来的东京奥运会，中国军团的目前是“保三拼四争五”，最终目标肯定是揽获乒乓球项目全部五枚奖牌。下面咱们来看看本届东京奥运会，乒乓球赛事的必须关注的四大看点吧！看点一：混双，许昕/刘诗雯“昕雯组合”能否一战通关？男女混双项目，许昕和刘诗
Computer Weekly 报道称，2020 东京奥运会购票者与活动志愿者的用户名和密码遭遇了泄露，但上周一位日本政府官员表示问题并不大，并已采取措施来防止受损数据的进一步传播。不过共同社援引不愿意透露姓名的官员的话称，被盗的凭据可用于登录志愿者和购票人网站，并泄露姓名、地址和银行账号等个人数据。（来自：IFRI.org | PDF）与里约和伦敦奥运会期间发生的攻击相比，日本政府有做好迎接更猛烈攻击的准备。比如通过与东京 2020 ?
今天晚上，东京奥运会将正式开幕，天猫、淘宝、聚划算等平台将用数字化的方式支持和服务东京奥运会。其中，天猫、淘宝、天猫国际、考拉、聚划算等组成“中国加油阵容”，通过不同的数字化内容，为出征东京的中国奥运健儿加油。
伴随黄牛大哥一声低沉又干脆的“冲”，张清岚跟随着一群年纪20岁左右的年轻人，猛地往黑色帘子背后的演播厅涌入。42岁的张清岚，第一次追星、第一..
昨日，B 站知名 UP 主 @老弟一号 分享了一张高端 Z690 主板的谍照，可见英特尔为 Alder Lake CPU 换用的 LGA 1700 插槽、双 8-pin 辅助供电，以及..
外媒报道称，被网络安全研究人员称作 TA456 的黑客团队，正在发起针对国防承包商员工的攻击。其试图通过社工手段，用恶意软件感染受害者的计算机。..
近期，鸿星尔克实业有限公司因捐赠5000万元物资驰援河南，瞬间爆红，频频登上热搜。有人评论：感觉你都要倒闭了还捐这么多”，还有网友发现其官方..
【TechWeb】7月31日消息，据国外媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）将提高对赴美上市的中国公司的信息披露要求。周五，美国证券交易委员会（SEC..
微信官方对外公布了2021年7月份十大谣言，包括奥运冠军杨倩被奖励1600万、多地出现缺水情况、取消教师寒暑假、热苦瓜水可以抗癌等。..
【TechWeb】7月31日消息，据中国铁路12306官网发布的消息，为方便旅客购票，自7月31日起，铁路12306网站（含手机客户端，下同）售票改签服务时间延..
社交媒体巨头 Twitter，刚刚发起了一个新的漏洞赏金项目。不过这次竞赛并非面向安全研究人员，而是鼓励大家找出该平台图像裁剪算法中存在的偏差。..
淡出 GPU 市场将近 20 年的 3dfx Interactive 公司，刚刚在 Twitter 上放出了它们即将卷土重来的预告。了解独显市场发展史的朋友，一定对该公司打..
受 COVID-19 大流行导致的供应链短缺的影响，苹果去年只得被迫将 iPhone 12 系列智能机的发布推迟了一个月。2020 年 7 月，这家库比蒂诺科技巨头就..
【TechWeb】7月31日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我..
小鹏汽车官方微博宣布，其武汉工厂项目今天在武汉经济技术开发区正式启动，规划产能10万辆，达产后可实现年产值300亿元以上。..
7月30日，2021ChinaJoy盛大开启。作为本届展会的官方合作伙伴，中国移动咪咕公司在1134㎡的超大展台上，充分融合云游戏、奥运、街舞、汉服、台球、..
综述2021年是国家“十四五”规划的开局之年。十四五”期间，以在线智能新经济为代表的人工智能新兴产业，将成为经济社会持续发展的重要新动能。人..
6 月 29 日，宝尊电商宣布以全现金的交易方式收购奕尚100%股权，并购后奕尚会作为宝尊电商的一个子品牌。预计本次交易将于 2021 年三季度完成。据..
7月30日，UDE2021国际消费电子及未来生活博览会在上海新国际博览中心开幕。中国电子视像行业协会激光电视产业分会的核心成员企业海信、长虹等，以..
港股或再成中概股新的“登陆”地。近期有消息称，国内出行龙头企业之一一嗨租车拟赴港IPO，最快可能在今年底上市，且估值可能攀升至50亿美元，形成..
“线上线下新零售”已然开启，展网融合的新态势下，传统的照明展会吸纳了新鲜血液，并尝试互联网新经济的模式与渠道。灯饰独特的体验需求也让线上..
7月23号，她从浙江杭州前往山西西南端的芮城县，参加他们与芮城县电子商务公共服务中心合作的素人主播培训项目，两地距离1200多公里。..
2020东京奥运会乒乓球混双决赛中，中国组合许昕/刘诗雯以3-4负于日本组合水谷隼/伊藤美诚，获得银牌引发网友唏嘘。无独有偶，中国射击运动员王璐瑶..