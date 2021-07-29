222万元天价！乔布斯18岁首份求职信又被拍卖

苹果联合创始人乔布斯1973年写首封封求职信拍出 34.3万美元天价（约人民币222 万元）。这是乔布斯这封求职信第四次被拍卖，第一次于2017年拍卖，成交价为18750 美元。也就是说这封求职信4间年升值 17倍。
另外NFT数字版本也卖出了12 个以太坊，约等于27497美元。
苹果联合创始人乔布斯1973年写首封封求职信拍出 34.3万美元天价（约人民币222 万元）。这是乔布斯这封求职信第四次被拍卖，第一次于2017年拍卖，成交价为18750 美元。也就是说这封求职信4间年升值 17倍。
另外NFT数字版本也卖出了12 个以太坊，约等于27497美元。
据国外媒体报道，在史蒂夫 · 乔布斯加入雅达利公司的前一年，也就是1973年，曾手写过一封求职信，目前这封信以非同质代币（NFT）和实物形式在网上出售，测试哪一种更有价值。
前不久，苹果联合创始人史蒂夫乔布斯，在1973年手写的一份求职信，以非同质代币（NFT）和实物形式同时拍卖，目的是测试哪一种更有价值。据介绍，乔布斯在自己的兴趣和能力一栏中写上了电子技术”和设计工程”，他的技能则包括计算机、计算器和设计技术方面的经验。日前，据媒体报道，这份求职信已34.3万美元（约合222万元人民币）拍出。值得一提的是，这也是乔布斯这封求职信第四次被拍卖，第一次拍卖时间为2017年，成交价为18750?
苹果联合创始人史蒂夫乔布斯（Steve Jobs）1973年填写的一封求职信拍出34.3万美元天价。
据外媒CNET报道，一位伦敦的企业家希望在物理世界和数字世界之间掀起一场竞争，他将一份1973年由史蒂夫·乔布斯填写的求职申请进行拍卖。乔布斯当时显然是为一个不知名的公司的一个不知名的职位而填写的表格，而这将可以作为一个据称是认证的实物或数字形式的不可伪造的代币（NFT）来购买。这份求职申请之前曾多次被拍卖，2017年以18750美元成交，2018年以174757美元成交，今年3月刚刚以222400美元成交。拍卖会的组织者Olly Joshi?
今日，福布斯中国发布最佳CEO榜，共有50位CEO登上榜单。据介绍，本榜单制作参考上市公司市值、区间股价涨跌幅、净利润及增长率、ROA、ROE 等基础财务指标，并要求上市公司拥有2018-2020年三年财务数据，且CEO任期跨三个财务年度。
7月15日消息，今日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单。具体来看，小米CEO雷军位居榜单第一，海康威视CEO胡扬忠排名第二，而比亚迪CEO王传福占据榜单第三。另外，登上此次榜单的还有，格力电器CEO董明珠、美的集团CEO方洪波、宁德时代CEO周佳以及中芯国际CEO梁孟松。据悉，50位上榜的CEO的平均年龄近54岁，其中女性CEO有5位。与去年相比，互联网行业CEO入选人数下降。福布斯中国官方表示，本榜单制作
近日，福布斯中国发布2021年中国科技女性榜，有50 名中国科技硬核优秀女性上榜，其中有微软亚洲研究院陈薇等多位互联网行业的女性上榜。
今天，雷军在微博公布了一个好消息，小米销量超过苹果跻身全球第二!数据显示，小米全球智能手机市占率达17%，离第一名的三星只差2%。
7月15日，福布斯中国发布2021年最佳CEO榜，小米集团雷军登顶榜首。福布斯中国介绍，今年共计50位CEO登上榜单，平均年龄近54岁。
建筑业作为我国的支柱产业之一，在国民经济中占有重要地位。随着中国建筑业的飞速发展，对建筑业高层次人才的需求也不断增加。企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，如何引进、留住人才，促进人力资源转化为人力资本，成为建筑业企业的工作重点。近日， 58 同城招聘研究院发布了建筑业就业大数据，从城市、岗位、薪资水平等维度，对 2021 年 5 月建筑业招聘、求职趋势进行了深度剖析，为企业招工、人才择业提供行动指南。数据显示?
今天下午，福布斯发布2021中国慈善榜，100位企业家捐赠总额达245.1亿元。阿里巴巴马云摘得中国“首善”，捐赠总额达32.3亿元，是张一鸣的2倍。
7月15日，福布斯中国公布2021中国最佳CEO榜单。小米集团雷军拿下头名，TOP50中依次还有比亚迪王传福、美的方洪波、立讯精密王来春、格力电器董明珠、中芯国际赵海军/梁孟松等科技领域的大佬。福布斯提到，今年的榜单，互联网行业、食品行业上榜人数下滑，半导体领域上榜人数与去年持平，其中赵海军/梁孟松同时入选，解决芯片卡脖子问题成为中国芯片公司的结构性机会。尽管雷军本人并未表态，但小米公司官微则回应称不忘初心，生生?
今天下午，福布斯发布了2021中国慈善榜。马云带领着阿里巴巴集团以32.3亿元的现金捐赠总额，位列今年中国慈善榜榜首，许家印以30.4亿元排第二，马化腾排第三。
“带小白跨行，让你高薪入职互联网”“大厂offer收割机，手把手带你职场逆袭“。抖音上，一些冠以“职场教练”、“求职私教”等头衔的帐号，正在吸引上万粉丝，借助短视频之风，实现快速的规模扩张。
TikTok 刚刚宣布了在美开启试点的“视频简历”功能，用户可为相关视频打上 #TikTokResumes 的标签，以帮助他们找到心仪的工作。在简历门户网站上，你还可以查看30多家参与试点的企业、获悉目前正在招人的岗位细节，其中包括了电商服务平台 Shopify、连锁零售商 Target、甚至底特律活塞队。
近年来，随着数字经济的发展与人们消费需求的演变，关乎大众日常生活的生活服务业也进入了迅猛发展的阶段。不断扩张的新服务业态为原本就坐拥庞大就业规模的生活服务业市场带来了更加广阔的就业空间。近日， 58 同城招聘研究院联合中国连锁经营协会(CCFA)发布了《 2020 年中国生活服务业就业指数报告》，从地域、职位、典型领域等视角对 2020 年国内生活服务业就业情况进行立体梳理，为人才就业提供指南。报告显示，生活服务业发展
今日，小米创始人雷军万分激动的公布数据称，2021第二季度小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，晋升全球第二。
自2005年联合国首次提出"普惠金融"(Inclusive Finance)概念以来，得益于互联网先进技术和大数据、人工智能等金融科技的发展，普惠金融在世界范围内蓬勃发展，在短短几年间取得了显著成绩。瑞银信积极响应国家“普惠金融”政策，针对小微企业、农民等特殊群体的发展需求和支付“痛点”，通过科技赋能支付、多元化布局支付场景来满足其对支付服务的需求。中小企业的好坏，关系到我国创新力和竞争力的提升，是我国经济成功跨越转型升?
据外媒报道，动视暴雪的员工在一封新信中表示，公司CEO Bobby Kotick就公司性骚扰和职场歧视指控的说明实际上并未能解决员工关注的关键问题。上周，美加州公平就业和住房部(DFEH)对该公司提起了一项大规模诉讼、曝光了这些指控。动视暴雪的员工们猛烈抨击了公司对这起诉讼的最初回应，不过在周三的回应中，员工们表示，他们很高兴看到自己“说服了领导层改变了沟通的语气”。但员工们指出，Kotick的信没有解决一些关键的关切领域，
网信中国今天发布消息，中央网信办启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。其中，对防沉迷系统和“青少年模式”效能发挥不足问题，重点排查解决网站平台防沉迷系统问题漏洞，解决“青少年模式”入口不显著、识别不精准、专属内容不够丰富、应用效果不佳等问题，进一步优化模式效能，着力防止未成年人沉迷网络。
20 多年前，Lindows 登场。它是一个注重易用性的 Linux 发行版，深度整合 Wine 并提供诸多主流应用程序。不过随后在和微软的诉讼后更名为 Linspir..
继日前亮相 FCC 之后，新款 QuietComfort 45 耳机近日现身 Bose 的官方应用中。正如外媒 CNET 读者所发现的，当试图通过蓝牙将产品与应用程序配对..
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Common Voice 是一项旨在通过众包的方式，来教授机器人如何像真人般讲话的项目。Mozilla 基金会在几年前发起的该项目，现已迎来与芯片巨头英伟达的..
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今年2月份，HP电脑宣布以4.35亿美元（约合27.4亿）的价格收购了金士顿旗下的HyperX外设业务。现在新品牌到手之后，HP发布了HyperX的全新中文名称极..
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【TechWeb】7月31日消息，曾被百度寄予厚望的教育赛道企业作业帮在国家“双减”政策下面临艰难转型。不过在医疗赛道上，百度传来好消息。由百度创..
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随着 2021 ChinaJoy 的开幕，各路媒体也从硬件厂商那里打探到了许多有趣的消息。比如 @硬件学堂 小编就在现场摸到了英特尔新发布的体积仅为 8 升、..
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今天，微软宣布 Windows 10 Version 2004 及更高版本，均可以通过“wsl.exe --install”命令来安装 WSL 所需内容。微软表示，之前设置 WSL 的过程..
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【TechWeb】7月31日消息，格力电器发布公告称，截至7月29日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约1.9亿股..