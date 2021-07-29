222万元天价！乔布斯18岁首份求职信又被拍卖

苹果联合创始人乔布斯1973年写首封封求职信拍出 34.3万美元天价（约人民币222 万元）。这是乔布斯这封求职信第四次被拍卖，第一次于2017年拍卖，成交价为18750 美元。也就是说这封求职信4间年升值 17倍。

另外NFT数字版本也卖出了12 个以太坊，约等于27497美元。