新东方股价暴跌50% 市值蒸发400亿港元

23日下午，新东方港股暴跌超50%，跌出历史单日最大跌幅;
较开盘价几近腰斩，现报每股27.15港元，日内总市值蒸发超400亿港元。
而思考乐教育跌24%，卓越教育集团跌超14%， 中国东方教育跌超7%。
今年以来，教育股普跌。有分析称，或与教培机构的利空消息频发有关。
23日下午，新东方港股暴跌超50%，跌出历史单日最大跌幅;
较开盘价几近腰斩，现报每股27.15港元，日内总市值蒸发超400亿港元。
而思考乐教育跌24%，卓越教育集团跌超14%， 中国东方教育跌超7%。
今年以来，教育股普跌。有分析称，或与教培机构的利空消息频发有关。
港股新东方今日下午暴跌，跌幅一度扩大到50%。收盘新东方跌40.61%，报每股30.2港元，总市值蒸发近400亿港元。
7月23日，港股在线教育股集体大跌，其中新东方一度暴跌超50%，思考乐教育大跌27%，卓越教育集团大跌15%。新东方今日开盘51港元，截至收盘，新东方股价30.2港元，跌幅40.61%，蒸发近400亿港元市值，为历史最大单日跌幅。与此同时，美股盘前，教育股同样集体暴跌，好未来跌近50%，高途跌超50%，新东方美股跌超40%。消息面上，网传一份《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，其中提到，学科类培训机构一律
中国消费者协会发布发布消费提示，提醒广大消费者，校外培训不是必选项。中消协提示，培训机构证照不齐或者任课教师缺乏资质等问题大量存在。教育部等4部门2018年开展的校外培训机构专项治理行动有关通报显示，截至5月在摸排到的近13万所校外培训机构中，证照不齐的占到六成以上。
被叫进领导办公室的前一秒，安安还在跟品牌方谈新一轮的合作。从房间出来，安安就成了准待业人士，工作没了。
近日，为了进一步推动“双减”工作落地见效，教育部专门成立了校外教育培训监管司。有消息指出，校外教育培训监管司的治理重点，主要为培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等方面。
“双减”重锤还未落地，学校层面的政策先来了。7月2日，北京市教委宣布，各区教委将组织面向小学一年级至五年级学生的托管服务，该服务主要提供学习场所，如开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等，但并不组织学科培训和集体授课，会适当收取费用。消息一出，“取消寒暑假”的话题立刻冲上了社交平台热榜。
突如其来的疫情让在线教育走进大众视野。在线教育指通过网络技术及终端设备，将教学过程从线下转移到线上的新型教学方式。相较于传统的面授，在线教育的形式更加多样，教学视频可以反复观摩，突破了教学过程时空的限制。网络技术的加持让分处两地的师生不再有距离，而终端设备及教学软件也成为关联两者的桥梁。教学中，大多数院校通过播放课件、教学视频的方式进行教学内容的展示，这部分教学内容往往需要调用Flash Player进行播放
2020 年是在线教育爆发性增长的一年，在疫情的催化下，在线教育成为了资本市场最炙手可热的赛道之一，经历了十年来最为高光的时刻，但这背后也伴随着乱象丛生。进入 2021 年，在线教育市场却迎来了严监管。在严监管之下，教育机构市值暴跌、裁员潮席卷而来、暂停融资、暂缓上市、投资退潮等状况不停复演。这让整个在线教育行业都为之警醒并陷入反思。一、行业乱象丛生，整顿、减负成主基调在线教育膨胀式的发展下，不少教育机构为?
互联网职业教育被市场催生，肩负教育的重任，改变人才培养的现状迫在眉睫。现如今在改变传统职业教育的路上已经有了不少先行者，针对传统职业教育存在的问题，在线教育不断创新突破，完美的解决了传统教育的某些难题。若将教育比喻为单独的轨道，那么企业也是一条单独的轨道，而因为互联网加入，两条平行的单行线之间，加入了一根枕木，两条单独轨道变成了直线职业教育的远航之轨。 嗨学创始人也正是看到了在线职业教育对于现代?
5G催生了短视频的快速发展，短视频甚至已经成为了继文字、图片之后的新一代社交语言，呈现出传播速度快、范围广、碎片化等特点。《 2020 中国网络视听发展研究报告》数据显示，中国网民平均每天看短视频的时间超过 110 分钟；同时，有超过80%用户期望通过短视频学习到知识、技能，泛知识短视频正吸引越来越多的用户在线学习和消费。 目前许多中小型教育培训机构比较喜欢使用第三方技术服务商，但落到实处未必方便。嗨学一直秉承“
技术的革新给在线教育行业带来巨大变化。“人工智能+教育”成为近年来在线教育行业的关键词。人脸识别技术、AI班主任等智能技术、个性化推荐、云计算以及大数据分析、VR等均逐步运用到在线教育的场景中，不断提升教学效率。线上线下融合。传统在线教育线上与线下的教学相对独立，线上线下没有一个完整的衔接，知识传授也就存在漏洞。随着在线教育的不断发展成熟，未来的教育模式将呈现出线上线下融合的模式，教学环境将更加完整。?
今年高考已于 6 月 7 日拉开大幕，在这“人生第一场大考”中，莘莘学子迎来实现梦想、改变命运的通道，即将迈入大学这一人生和求学的新阶段。为了帮助考生更准确地把握高考信息，了解招生现状，合理填报志愿，近日快手与中国专业的综合教育门户——中国教育在线开展独家合作，接入了“学业桥”高考志愿填报服务小程序。考生可以通过小程序查询高考分数、院校信息库等。同时快手还邀请了 20 名教育专家讲师入驻快手开展相关公益直播
日前，京东方发布业绩预告，2021年上半年净利润大增1018%，单季度利润再创新高。京东方预计，2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润125亿元-127亿元，同比大幅增长1001%-1018%。2021年上半年极为亮眼的业绩表现背后，是京东方在市场份额、前瞻技术及创新转型方面持续发力，不断突破的成果展现。京东方表示，2021年上半年，京东方显示产品出货量和市占率持续稳居全球第一。目前，全球每四个智能终端就有一块显示屏来自京东方?
荣耀第一款折叠屏手机很可能叫做Magic Fold，最近有关这款手机的爆料消息不断出现，其中包括屏幕的信息也陆续被爆料，传闻Magic Fold将会由京东方供货。
美缝剂是一种装饰性与实用性都很突出的装修辅料，在铺贴瓷砖和地砖时都会用到它。美缝剂作为填缝剂的升级版，既拥有填缝剂的所有优点，又避开了填缝剂的缺点，美缝剂提升了地砖瓷砖最终呈现效果的完整性和完美度，所以在市场的需求量也越来越大。那么目前市面上有哪些是一线品牌美缝剂呢?小编今天为大家科普一下。首先，一线品牌一定是知名度高、公司实力强、产品口碑好的品牌。比如德高、立邦、东方雨虹等等。以东方雨虹为例，东?
近日，教育部办公厅印发《关于加强社会成人教育培训管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》提出围绕名称使用、招生管理、培训内容、师资团队、培训模式、安全管理等方面加强对社会成人教育培训机构的管理，推动加强行业自律。这无疑对当下繁荣发展的社会成人教育培训提供了发展方向，有利于促进社会成人教育培训机构发挥出更好的社会价值，培养更多高素质人才，对规范行业良性持续健康发展起到积极作用。成人教育是我国教育体
在资本市场上，每天都在上演投资者因为缺乏对财商知识系统性的了解而盲目投资，最终导致发生悲剧的事件屡见不鲜。那些选择“超高收益率”的网贷平台，重仓“爆出内幕消息”的股票的投资者，稍有不慎，都有损失惨重。据专业人士观点，随着国民可支配收入的增加，我国国民拥有的可支配财富数额有了极大的飞跃，对金融工具与金融产品也表现出层出不穷的选择，然而国民的投资观念与投资能力却没有质的突破，投资者教育工作仍然任重而道
好的App能让孩子自主学习，标准有两点：一是寓教于乐，孩子能够从玩中有所收获；二是能够让孩子持续感到有兴趣。最能让孩子敢兴趣且最有效的学习APP一般都具有三个特征：第一，这些APP往往让学习本身充满乐趣，或者说学习的动力来自于追寻知识过程中的成就感，而不是额外的奖励；第二，这些App带有一定的竞技性，比如有排名或者可以通关，能够持续让孩子产生成就感；第三，这些工具能够帮助孩子找到志同道合的朋友，比如可以多人一
第十一届北京国际电影节将于 8 月 14 日至 21 日举行，电影节组委会宣布巩俐将出任“天坛奖”国际评奖委员会主席，并同时发布了官方宣传海报。作为北京国际电影节天坛奖首位女性评委主席，海报上的巩俐展现出含蓄中蕴藏迷人魅力的标志性微笑，绽放恒久不变的东方魅力。巩俐所佩戴的卡地亚Sepia高级珠宝耳环与Etincelle de Cartier戒指相得益彰，以简约中透彻精致的隽永设计映衬巩俐优雅不凡的高贵气质，更让东方女性独有的睿智与精
经营会计是专注于企业主要经营活动，对其进行实绩反映、决策支持与实时控制的会计。能够正确的把握企业运转的真实情况，提高企业的经营效益，对企业经营者有很大的帮助。随着传统会计的不断增多，曾被视为体面的“铁饭碗”会计行业，也有很多人在面临着就业难，求职难。恒企教育成立至今，始终秉承“把经验传递给有梦想的人”的使命，不断创新教学，紧跟社会发展。让恒企教育学员成为炽手可热的经营会计是企业一直以来的追求。经营
近日，河南特大水灾牵动无数国人的心。一方有难，八方支援，国内各大企业迅速响应，捐款捐物，其中小米集团第一时间宣布捐款5000万用于支援灾区重..
日前，360数科在其各大官方平台宣布，通过360公益基金会向中国扶贫基金会追赠人民币100万元，用于专项支持新乡灾区物资采购、紧急救援和灾后重建工..
日前字节跳动联手阿里巴巴，投资了北京乐华圆娱文化传播有限公司，即娱乐圈内赫赫有名的乐华娱乐。投资后，阿里和字节通过全资子公司，分别持有15..
近日，河南多地出现极为罕见的特大暴雨引发全国关注，多地发生区域性严重洪涝灾害，特别是“重灾区”郑州。..
昨日下午，在东京奥运会女子10米气步枪比赛中，中国选手杨倩以决赛251.8环的成绩夺得冠军。华为终端官方微博在第一时间发布视频进行庆祝，同时还在..
7月23日销售额同比暴增52倍，国货品牌鸿星尔克成功“火出圈”，相关话题持续登上热搜，有的还冲上榜单第一，网友们在其直播间喊话“要野性消费”。..
《数字货币反洗钱暨DeFi行业安全报告—2021上半年报告》显示，虚拟货币今年上半年发生1375起重大安全事件，损失达到了142.4亿美元。..
今日上午，一加官方宣布，一加Buds Pro年度旗舰降噪耳机将于7月26日上午10:00在国内正式发布。..
下周三，梅琳达·弗伦奇·盖茨（Melinda French Gates）将面向比尔及梅琳达·盖茨基金会的职员发表自从宣布离婚后的首次讲话。眼下，这个体量为65..
比如80后的青春是迪斯科舞厅，90后的青春是KTV。对于80、90后来说，朋友聚会的选项里一定少不了KTV、电影院、网吧这些选项。但明显的现象是，这些..
7月23日，“鸿星尔克立志成为百年品牌”“鸿星尔克微博评论好心酸”相关话题持续登上热搜。在微博话题下，网友纷纷心疼鸿星尔克，“快倒闭了还向河..
今日，喜茶在官方微博发布消息称，再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾，希望能为河南各地的防汛救灾、灾后重建再贡献出一份绵力。此前，喜茶..
美国当地时间7月22日上午九点半，FF（法拉第未来）登陆纳斯达克(上市股票代码FFIE)。FF公司的CEO毕福康出现在敲钟，而贾跃亭虽然没有上台敲钟，但..
7月14日，一条重磅消息不胫而走:阿里和腾讯考虑互相开放生态系统，双方都在分别制定放松限制的计划。市场对这种“世纪大和解”的戏码，表现出极大..
本周五，日本东京奥运会正式开幕了，中国也派出了代表团参与，并拿下了奥运首金。这两天运动健儿夺金的情况很受关注，有成功也有失利。然而一些..
据灯塔专业版数据，截至7月24日14时21分，中国电影市场2021年度总票房（含预售）突破300亿元，总观影人次达7.49亿，总场次7384.44万。..
今日，@腾讯视频 在社交平台对昨日东京奥运会转播故障做出回应。腾讯称，“由于昨晚奥运开幕时多个网站均直播开幕式表演，腾讯也跟进了该时段节目..
这几天，河南的洪涝灾害牵动着全国人民的心。其中，本周刚申请破产重整的汇源果汁，向河南捐赠了价值100万元的饮用水和果汁。据李佳琦直播官方微博..
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，对此，中国民办教育协会率120家有关..
近日，有网友反映，央视频推出了VIP会员服务，年费178元，月度会员费30元，季度会员费50元。..