新东方股价暴跌50% 市值蒸发400亿港元

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新东方股价暴跌50% 市值蒸发400亿港元

2021-07-23 16:22 · 稿源：站长之家

23日下午，新东方港股暴跌超50%，跌出历史单日最大跌幅;

较开盘价几近腰斩，现报每股27.15港元，日内总市值蒸发超400亿港元。

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而思考乐教育跌24%，卓越教育集团跌超14%， 中国东方教育跌超7%。

今年以来，教育股普跌。有分析称，或与教培机构的利空消息频发有关。

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