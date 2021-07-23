新东方股价暴跌50% 市值蒸发400亿港元

经营会计是专注于企业主要经营活动，对其进行实绩反映、决策支持与实时控制的会计。能够正确的把握企业运转的真实情况，提高企业的经营效益，对企业经营者有很大的帮助。随着传统会计的不断增多，曾被视为体面的“铁饭碗”会计行业，也有很多人在面临着就业难，求职难。恒企教育成立至今，始终秉承“把经验传递给有梦想的人”的使命，不断创新教学，紧跟社会发展。让恒企教育学员成为炽手可热的经营会计是企业一直以来的追求。经营