特斯拉与澳大利亚矿业公司必和必拓签署镍供应协议

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特斯拉与澳大利亚矿业公司必和必拓签署镍供应协议

2021-07-22 13:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:近日，特斯拉和澳大利亚的全球矿业公司必和必拓签署了一份供应协议。必和必拓将从其位于西澳大利亚的西部镍业公司(Nickel West)子公司向特斯拉供应镍。这家矿业公司保证，它的西部镍业公司是世界上最可持续、碳排放最低的镍生产商之一。

特斯拉 (4)

特斯拉还将帮助必和必拓确定能源存储解决方案，以降低运营过程中的碳排放，并增加这家矿业公司对可再生能源的使用。

特斯拉与这家澳大利亚矿业公司可能达成镍供应协议的传言始于2020年10月。必和必拓西部镍业子公司CEO Eduard Haegel称说，在特斯拉首席执行官呼吁增加镍产量后，该公司提高了镍产量。

在 2020 年的业绩电话会议上，马斯克呼吁镍矿商生产更多的镍。他解释了镍如何帮助特斯拉解决电池供应不足的问题。

“大概有两类电池，磷酸铁电池和镍电池。镍基电池具有更高的能量密度，因此续航时间更长。显然，像半挂车这样的车是需要这些的，因为电池组每增加一单位质量，就必须减少载货量。”

在推迟两年之后，特斯拉Semi卡车的生产可能很快就要开始了。电动皮卡的生产似乎也将在今年晚些时候开始。特斯拉最近与必和必拓的交易表明，该公司在Semi或电动皮卡生产方面的进展可能要快得多。

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