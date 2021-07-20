福布斯2021中国慈善榜 马云以32.3亿元位列榜首

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福布斯2021中国慈善榜 马云以32.3亿元位列榜首

2021-07-20 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:今天下午，福布斯发布了2021中国慈善榜。马云带领着阿里巴巴集团以32.3亿元的现金捐赠总额，位列今年中国慈善榜榜首，许家印以30.4亿元排第二，马化腾排第三。

马云，阿里巴巴

本次2021中国慈善榜前10名分别是:马云、许家印、马化腾、杨国强家族、张一鸣、何享健家族、郁亮、孙宏斌、朱孟依、许世辉。

福布斯榜单表示，今年上榜的100位企业家（企业）现金捐赠总额为245.1亿元，与去年的179.1亿元相比，大幅上涨37%。是继2011、2017、2018、2019、2020年之后，总捐赠金额第六次突破100亿元，也是首次突破200亿元大关。今年的入围门槛为2，200万元，远远高于去年的1，000万元。

以下是2021福布斯中国慈善榜完整榜单:

排名姓名公司现金捐赠总额（万元）总部（城市）主要捐赠
1马云阿里巴巴322，920杭州医疗、环境、民生
2许家印恒大集团304，298深圳贵州省扶贫基金会
3马化腾腾讯260，000深圳设立国内战疫基金/全球战疫基金
4杨国强家族碧桂园集团238，570佛山广东扶贫济困日
5张一鸣北京字节跳动122，362北京中国红十字基金会“字节跳动医务救助基金”
6何享健家族美的控股/美的集团68，010佛山“和衷共济”小微企应急支援计划
7郁亮万科集团57，909深圳广东扶贫济困日
8孙宏斌融创中国54，993北京抗击新冠肺炎疫情捐赠/昆明理工大学融创学科建设基金/重庆市中益乡扶贫
9朱孟依珠江投资37，000广州广东扶贫济困日
10许世辉达利食品36，158泉州福建省惠安县慈善总会
11纪海鹏龙光集团35，540深圳汕头华侨试验区国家示范性高中项目
12党彦宝宝丰集团34，115银川燕宝慈善基金会教育助学项目/抗击新冠肺炎疫情
13黄如论、黄涛家族世纪金源集团31，083北京抗击新冠肺炎疫情捐赠/合肥长丰县教育体育局
14陈邦爱尔眼科31，060长沙武汉大学教育发展基金会/湖南省慈善总会/湖南爱眼公益基金会
15项光达青山控股30，000温州浙江大学
16丁磊网易27，700杭州防疫专用采购扶持基金/杭州市红十字会
17阎志卓尔控股27，501武汉抗击新冠肺炎疫情捐赠/华中科技大学教育发展基金会
18李书福吉利控股集团26，840杭州贵阳市慈善总会/设立疫情防控专项基金
19郭英成佳兆业集团24，811深圳广东省慈善总会
20郭广昌复星国际22，755上海抗击新冠肺炎疫情捐赠
21鲁伟鼎万向集团22，275杭州民生通惠公益基金会/杭州万向职业技术学院
22王兴美团20，450北京青山公益行动/中国红十字会
23秦英林、钱瑛夫妇牧原股份20，858南阳设立疫情防控专项基金
24方威辽宁方大集团20，000北京湖北省慈善总会
25温志芬温氏股份18，920云浮北英慈善基金会/抗击新冠肺炎疫情捐赠
26解直锟中植集团18，180北京中国扶贫基金会
27许应裘凯源地产18，000广州助力梅州加快振兴发展
28陈卓林雅居乐集团15，540广州清华教育基金会/中山香山粤剧研究院
29陈磊拼多多15，100上海浙江大学病毒感染性疾病防控专项基金/云南消费扶贫馆
30谭炳照敏捷集团15，021广州广东扶贫济困日
31张近东苏宁14，443南京苏宁扶贫实训店/湖北行公益行动
32吴亚军龙湖集团14，250北京故宫基金会/武汉市红十字会/武汉市慈善总会
33许荣茂世茂集团13，400上海中国华侨公益基金会
34冷友斌中国飞鹤13，188北京中国红十字会
35王卫顺丰控股/顺丰集团13，123深圳顺丰莲花助学/顺丰暖心项目/抗击新冠肺炎疫情捐赠
36李镇廷俊发集团11，862昆明云南大学
37刘强东京东集团11，805北京中国人民大学教育基金会/清华大学教育基金会
38林中旭辉控股11，600上海北京京华公益事业基金会
39侯昌财源昌集团11，566厦门南安市十一小及六幼校舍
40张志祥建龙集团11，040北京抗击新冠肺炎疫情捐赠
41陈宇红中软国际11，000北京北京理工大学
42李西廷迈瑞医疗10，680深圳中国科学技术大学教育基金会
43孙飘扬恒瑞医药10，546连云港中国药科大学/南京医科大学教育发展基金会
44张茵玖龙纸业10，510东莞广东扶贫济困日
45龚俊龙恒裕集团10，100深圳广东扶贫济困日
46龙学勤广东鼎龙集团10，073广州广东扶贫济困日
47陈建华恒力集团10，000苏州武汉市慈善总会
47张邦鑫好未来10，000北京抗击新冠肺炎疫情捐赠
47林腾蛟阳光控股10，000上海厦门大学教育事业建设与发展
47杨罕闻鑫禾集团10，000杭州浙江大学教育基金会鑫禾专项基金
47张荣华荣程集团10，000天津普济基金会
52李彦宏百度9，320北京百度抗击疫情及公共卫生安全公益行动专项基金
53王文学华夏幸福9，292北京抗击新冠肺炎疫情捐赠
54王黎红海亮集团9，141杭州创新英才培养工程
55卢志强中国泛海8，572北京上海复旦大学教育发展基金会/广西民族教育发展基金会
56周达金科股份8，261重庆重庆市慈善总会
57许健康宝龙集团8，048上海澳门福建同乡总会
58陈东升泰康保险集团7，100北京武汉大学基金会/抗击新冠肺炎疫情捐赠
59梁稳根三一重工7，088北京湖南省娄底涟源道童村/抗击新冠肺炎疫情捐赠
60唐立新新尚集团6，750成都电子科技大学
61张文中物美集团6，275北京北京智英公益基金会/中国发展研究基金会
62苏志刚长隆集团6，000广州广东扶贫济困日
62王小川搜狗6，000北京抗击新冠肺炎疫情捐赠
64岑钊雄时代中国5，790广州广东扶贫济困日/抗击新冠肺炎疫情捐赠
65丁世忠安踏集团5，674厦门捐建晋江和木文化中心
66刘革新科伦药业5，561成都四川大学/抗击新冠肺炎疫情捐赠
67王玉锁新奥股份5，285廊坊河北省红十字会
68欧宗荣正荣集团5，264上海福建省教育事业发展专项捐赠/抗击新冠肺炎疫情捐赠
69李思廉富力集团5，210广州中国青少年发展基金会/广州市慈善会
70阮立平公牛集团5，053宁波慈溪市慈善总会/慈溪市红十字会
71于东来胖东来5，000许昌武汉市红十字会
72蒋仁生智飞生物4，974重庆湖北省红十字会/灌阳县翰林教育基金会
73张晶泉伊泰煤炭4，533鄂尔多斯武汉市红十字会
74章高路国力民生4，500乌鲁木齐东南大学教育基金会
75吴迪福信集团4，116上海厦门大学建设与发展
76张思民海王生物4，063深圳抗击新冠肺炎疫情捐赠
77雷军小米集团4，030北京武汉市慈善总会/北京大学教育基金会
78俞敏洪新东方3，975北京湖北红十字会
79戚金兴滨江集团3，871杭州浙江省红十字会/杭州市红十字会
80吴健民舒朗医疗3，840烟台中国妇女发展基金会
81郭恩元普阳钢铁3，736邯郸抗击新冠肺炎疫情捐赠
82苏志团太东集团3，730惠州惠州大亚湾经济技术开发区慈善总会/建设叶挺中学太东教学楼
83陆永华林洋能源3，539南通启东市慈善基金会/林洋医护关爱公益基金
84艾路明武汉当代集团3，500武汉武汉理工大学鉴湖IT楼一期建设
84毛福昌山西鑫飞集团3，500吕梁太原理工大学
86袁志敏金发科技3，486广州广东扶贫济困日
87郭梓文奥园集团3，400广州暨南大学奥园教育发展基金
88李贤义信义集团3，380香港湖北襄阳老河口市/沙洲小学
89林俊波新湖中宝3，319杭州建设新湖乡村幼儿园
90车建兴美凯龙3，215上海中国宋庆龄基金
91麦照容鸿发集团3，200东莞暨南大学番禺校区学生宿舍建设
92张波魏桥创业集团3，000滨州抗击新冠肺炎疫情捐赠
92陈明永OPPO3，000东莞武汉市慈善总会
92沈炜vivo3，000东莞湖北省慈善总会
95陈锦石中南集团2，659南通武汉市红十字会/南通市慈善总会
96杨元庆联想2，512北京中国科大基金会
97周鸿祎三六零2，468北京抗击新冠肺炎疫情捐赠
98马骥长春高新2，467长春抗击新冠肺炎疫情捐赠
99周群飞蓝思科技2，266长沙湖南省慈善总会/湖北省慈善总会
100李振国隆基股份2，200西安中国红十字会

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