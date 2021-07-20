福布斯2021中国慈善榜 马云以32.3亿元位列榜首

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:今天下午，福布斯发布了2021中国慈善榜。马云带领着阿里巴巴集团以32.3亿元的现金捐赠总额，位列今年中国慈善榜榜首，许家印以30.4亿元排第二，马化腾排第三。
本次2021中国慈善榜前10名分别是:马云、许家印、马化腾、杨国强家族、张一鸣、何享健家族、郁亮、孙宏斌、朱孟依、许世辉。
福布斯榜单表示，今年上榜的100位企业家（企业）现金捐赠总额为245.1亿元，与去年的179.1亿元相比，大幅上涨37%。是继2011、2017、2018、2019、2020年之后，总捐赠金额第六次突破100亿元，也是首次突破200亿元大关。今年的入围门槛为2，200万元，远远高于去年的1，000万元。
以下是2021福布斯中国慈善榜完整榜单:
|排名
|姓名
|公司
|现金捐赠总额（万元）
|总部（城市）
|主要捐赠
|1
|马云
|阿里巴巴
|322，920
|杭州
|医疗、环境、民生
|2
|许家印
|恒大集团
|304，298
|深圳
|贵州省扶贫基金会
|3
|马化腾
|腾讯
|260，000
|深圳
|设立国内战疫基金/全球战疫基金
|4
|杨国强家族
|碧桂园集团
|238，570
|佛山
|广东扶贫济困日
|5
|张一鸣
|北京字节跳动
|122，362
|北京
|中国红十字基金会“字节跳动医务救助基金”
|6
|何享健家族
|美的控股/美的集团
|68，010
|佛山
|“和衷共济”小微企应急支援计划
|7
|郁亮
|万科集团
|57，909
|深圳
|广东扶贫济困日
|8
|孙宏斌
|融创中国
|54，993
|北京
|抗击新冠肺炎疫情捐赠/昆明理工大学融创学科建设基金/重庆市中益乡扶贫
|9
|朱孟依
|珠江投资
|37，000
|广州
|广东扶贫济困日
|10
|许世辉
|达利食品
|36，158
|泉州
|福建省惠安县慈善总会
|11
|纪海鹏
|龙光集团
|35，540
|深圳
|汕头华侨试验区国家示范性高中项目
|12
|党彦宝
|宝丰集团
|34，115
|银川
|燕宝慈善基金会教育助学项目/抗击新冠肺炎疫情
|13
|黄如论、黄涛家族
|世纪金源集团
|31，083
|北京
|抗击新冠肺炎疫情捐赠/合肥长丰县教育体育局
|14
|陈邦
|爱尔眼科
|31，060
|长沙
|武汉大学教育发展基金会/湖南省慈善总会/湖南爱眼公益基金会
|15
|项光达
|青山控股
|30，000
|温州
|浙江大学
|16
|丁磊
|网易
|27，700
|杭州
|防疫专用采购扶持基金/杭州市红十字会
|17
|阎志
|卓尔控股
|27，501
|武汉
|抗击新冠肺炎疫情捐赠/华中科技大学教育发展基金会
|18
|李书福
|吉利控股集团
|26，840
|杭州
|贵阳市慈善总会/设立疫情防控专项基金
|19
|郭英成
|佳兆业集团
|24，811
|深圳
|广东省慈善总会
|20
|郭广昌
|复星国际
|22，755
|上海
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|21
|鲁伟鼎
|万向集团
|22，275
|杭州
|民生通惠公益基金会/杭州万向职业技术学院
|22
|王兴
|美团
|20，450
|北京
|青山公益行动/中国红十字会
|23
|秦英林、钱瑛夫妇
|牧原股份
|20，858
|南阳
|设立疫情防控专项基金
|24
|方威
|辽宁方大集团
|20，000
|北京
|湖北省慈善总会
|25
|温志芬
|温氏股份
|18，920
|云浮
|北英慈善基金会/抗击新冠肺炎疫情捐赠
|26
|解直锟
|中植集团
|18，180
|北京
|中国扶贫基金会
|27
|许应裘
|凯源地产
|18，000
|广州
|助力梅州加快振兴发展
|28
|陈卓林
|雅居乐集团
|15，540
|广州
|清华教育基金会/中山香山粤剧研究院
|29
|陈磊
|拼多多
|15，100
|上海
|浙江大学病毒感染性疾病防控专项基金/云南消费扶贫馆
|30
|谭炳照
|敏捷集团
|15，021
|广州
|广东扶贫济困日
|31
|张近东
|苏宁
|14，443
|南京
|苏宁扶贫实训店/湖北行公益行动
|32
|吴亚军
|龙湖集团
|14，250
|北京
|故宫基金会/武汉市红十字会/武汉市慈善总会
|33
|许荣茂
|世茂集团
|13，400
|上海
|中国华侨公益基金会
|34
|冷友斌
|中国飞鹤
|13，188
|北京
|中国红十字会
|35
|王卫
|顺丰控股/顺丰集团
|13，123
|深圳
|顺丰莲花助学/顺丰暖心项目/抗击新冠肺炎疫情捐赠
|36
|李镇廷
|俊发集团
|11，862
|昆明
|云南大学
|37
|刘强东
|京东集团
|11，805
|北京
|中国人民大学教育基金会/清华大学教育基金会
|38
|林中
|旭辉控股
|11，600
|上海
|北京京华公益事业基金会
|39
|侯昌财
|源昌集团
|11，566
|厦门
|南安市十一小及六幼校舍
|40
|张志祥
|建龙集团
|11，040
|北京
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|41
|陈宇红
|中软国际
|11，000
|北京
|北京理工大学
|42
|李西廷
|迈瑞医疗
|10，680
|深圳
|中国科学技术大学教育基金会
|43
|孙飘扬
|恒瑞医药
|10，546
|连云港
|中国药科大学/南京医科大学教育发展基金会
|44
|张茵
|玖龙纸业
|10，510
|东莞
|广东扶贫济困日
|45
|龚俊龙
|恒裕集团
|10，100
|深圳
|广东扶贫济困日
|46
|龙学勤
|广东鼎龙集团
|10，073
|广州
|广东扶贫济困日
|47
|陈建华
|恒力集团
|10，000
|苏州
|武汉市慈善总会
|47
|张邦鑫
|好未来
|10，000
|北京
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|47
|林腾蛟
|阳光控股
|10，000
|上海
|厦门大学教育事业建设与发展
|47
|杨罕闻
|鑫禾集团
|10，000
|杭州
|浙江大学教育基金会鑫禾专项基金
|47
|张荣华
|荣程集团
|10，000
|天津
|普济基金会
|52
|李彦宏
|百度
|9，320
|北京
|百度抗击疫情及公共卫生安全公益行动专项基金
|53
|王文学
|华夏幸福
|9，292
|北京
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|54
|王黎红
|海亮集团
|9，141
|杭州
|创新英才培养工程
|55
|卢志强
|中国泛海
|8，572
|北京
|上海复旦大学教育发展基金会/广西民族教育发展基金会
|56
|周达
|金科股份
|8，261
|重庆
|重庆市慈善总会
|57
|许健康
|宝龙集团
|8，048
|上海
|澳门福建同乡总会
|58
|陈东升
|泰康保险集团
|7，100
|北京
|武汉大学基金会/抗击新冠肺炎疫情捐赠
|59
|梁稳根
|三一重工
|7，088
|北京
|湖南省娄底涟源道童村/抗击新冠肺炎疫情捐赠
|60
|唐立新
|新尚集团
|6，750
|成都
|电子科技大学
|61
|张文中
|物美集团
|6，275
|北京
|北京智英公益基金会/中国发展研究基金会
|62
|苏志刚
|长隆集团
|6，000
|广州
|广东扶贫济困日
|62
|王小川
|搜狗
|6，000
|北京
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|64
|岑钊雄
|时代中国
|5，790
|广州
|广东扶贫济困日/抗击新冠肺炎疫情捐赠
|65
|丁世忠
|安踏集团
|5，674
|厦门
|捐建晋江和木文化中心
|66
|刘革新
|科伦药业
|5，561
|成都
|四川大学/抗击新冠肺炎疫情捐赠
|67
|王玉锁
|新奥股份
|5，285
|廊坊
|河北省红十字会
|68
|欧宗荣
|正荣集团
|5，264
|上海
|福建省教育事业发展专项捐赠/抗击新冠肺炎疫情捐赠
|69
|李思廉
|富力集团
|5，210
|广州
|中国青少年发展基金会/广州市慈善会
|70
|阮立平
|公牛集团
|5，053
|宁波
|慈溪市慈善总会/慈溪市红十字会
|71
|于东来
|胖东来
|5，000
|许昌
|武汉市红十字会
|72
|蒋仁生
|智飞生物
|4，974
|重庆
|湖北省红十字会/灌阳县翰林教育基金会
|73
|张晶泉
|伊泰煤炭
|4，533
|鄂尔多斯
|武汉市红十字会
|74
|章高路
|国力民生
|4，500
|乌鲁木齐
|东南大学教育基金会
|75
|吴迪
|福信集团
|4，116
|上海
|厦门大学建设与发展
|76
|张思民
|海王生物
|4，063
|深圳
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|77
|雷军
|小米集团
|4，030
|北京
|武汉市慈善总会/北京大学教育基金会
|78
|俞敏洪
|新东方
|3，975
|北京
|湖北红十字会
|79
|戚金兴
|滨江集团
|3，871
|杭州
|浙江省红十字会/杭州市红十字会
|80
|吴健民
|舒朗医疗
|3，840
|烟台
|中国妇女发展基金会
|81
|郭恩元
|普阳钢铁
|3，736
|邯郸
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|82
|苏志团
|太东集团
|3，730
|惠州
|惠州大亚湾经济技术开发区慈善总会/建设叶挺中学太东教学楼
|83
|陆永华
|林洋能源
|3，539
|南通
|启东市慈善基金会/林洋医护关爱公益基金
|84
|艾路明
|武汉当代集团
|3，500
|武汉
|武汉理工大学鉴湖IT楼一期建设
|84
|毛福昌
|山西鑫飞集团
|3，500
|吕梁
|太原理工大学
|86
|袁志敏
|金发科技
|3，486
|广州
|广东扶贫济困日
|87
|郭梓文
|奥园集团
|3，400
|广州
|暨南大学奥园教育发展基金
|88
|李贤义
|信义集团
|3，380
|香港
|湖北襄阳老河口市/沙洲小学
|89
|林俊波
|新湖中宝
|3，319
|杭州
|建设新湖乡村幼儿园
|90
|车建兴
|美凯龙
|3，215
|上海
|中国宋庆龄基金
|91
|麦照容
|鸿发集团
|3，200
|东莞
|暨南大学番禺校区学生宿舍建设
|92
|张波
|魏桥创业集团
|3，000
|滨州
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|92
|陈明永
|OPPO
|3，000
|东莞
|武汉市慈善总会
|92
|沈炜
|vivo
|3，000
|东莞
|湖北省慈善总会
|95
|陈锦石
|中南集团
|2，659
|南通
|武汉市红十字会/南通市慈善总会
|96
|杨元庆
|联想
|2，512
|北京
|中国科大基金会
|97
|周鸿祎
|三六零
|2，468
|北京
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|98
|马骥
|长春高新
|2，467
|长春
|抗击新冠肺炎疫情捐赠
|99
|周群飞
|蓝思科技
|2，266
|长沙
|湖南省慈善总会/湖北省慈善总会
|100
|李振国
|隆基股份
|2，200
|西安
|中国红十字会