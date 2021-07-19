360回应网络弹窗问题：将积极自查自纠

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:7月18日，江苏省消保委通报了PC端应用软件网络弹窗问题。在通报的网络弹窗软件中，就包含了360公司旗下的360安全浏览器、360安全卫士软件。对此，360回应将积极自查自纠。

据悉，本次江苏消保委通报中，30款通过官方渠道下载的软件中，有11款存在问题网络弹窗，占调查总量的37%。具体包括:迅雷、小鸟壁纸、暴风影音、酷我音乐、爱剪辑、360安全浏览器、ACDsee、2345看图王、360安全卫士、QQ和腾讯视频。其中，360安全浏览器15分钟内弹出9次、暴风影音15分钟内弹出6次、酷我音乐搜索一次弹一次。通过华军软件园、太平洋中心、腾讯电脑管家、360软件管家等第三方平台下载的应用软件，出现问题网络弹窗的比例更大。

江苏省消费者权益保护委员会副秘书长居上:近五成消费者认为网络弹窗严重影响使用。PC端应用软件弹窗问题主要集中在弹窗内容存在淫秽色情低俗的情况，商业推广信息没有明示是广告，并且也没有注明来源和软件名称，网络弹窗没有关闭按钮或者按钮不醒目，不能够一键关闭。软件的安装存在勾选、捆绑其他软件，而且还存在网络弹窗弹出的频率高，一次性弹出数量多，并且占用网页的尺寸过大。

江苏省消费者权益保护委员会将针对调查情况，对调查中存在问题的网络弹窗所属软件公司开展集中约谈，并与相关企业单位探讨制定相关团体标准，维护网络用户合法权益，构建良好的互联网生态。