荣耀MagicBook 14/15锐龙版发布 首销4199元起，多屏协同是一大亮点

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荣耀MagicBook 14/15锐龙版发布 首销4199元起，多屏协同是一大亮点

2021-07-14 20:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:今天晚上，荣耀MagicBook14/15锐龙版2021款正式发布。在外观上，荣耀MagicBook14/15锐龙版采用全金属机身，机身厚度仅为15.9mm，十分轻薄，1.38kg的重量对女生来说也十分友好。

该系列笔记本屏占比高达87%，并且通过了德国莱茵低蓝光护眼认证、莱茵无频闪护眼认证、国家眼科工程中心护眼认证，护眼模式有效守护了白领们的用眼健康。荣耀MagicBook锐龙版还配备了1080P FHD 防眩光IPS雾面屏，可实现护眼模式下的色温调节，对人眼更友好。

配置上，荣耀MagicBook14/15锐龙版采用全新7nm制程的锐龙5000系列处理器，全部支持多线程，多任务处理，性能相比上一代提升了26%。

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此外，荣耀MagicBook14/15锐龙版新品全系搭载16GB双通道大内存、512GB高性能PCIe NVMe SSD高速固态硬盘，可大幅提升读写速率。为了让上网冲浪更流畅，新品还配备Wi-Fi6无线网卡+2x2MIMO双天线设计，最高传输速率可达2400Mbps。

值得注意的是，荣耀MagicBook14/15锐龙版的一大亮点在于它的多屏协同支持“多窗口功能”，可实现在PC屏幕上最多同时打开3个手机的独立应用，并支持一主二副三个窗口协同工作，且三个窗口之间均支持文档、图片等的拖拽传输，“一心多用”，效率加倍，让办公用户在一个屏幕之下可同步实现一边视频会议、一边操作文档，极大提升了办公效率和自由度。

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价格上，荣耀MagicBook14锐龙版，R516+512GB版本，首销优惠价4199元;R716+512GB版本售价4899元;荣耀MagicBook15锐龙版，R516+512GB版本首销优惠价4299元。以上版本均将于今晚20:30在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店和授权零售门店开启预售，并于7月20日00:00首销。

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