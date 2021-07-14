英雄联盟艾欧尼亚大区扩容公告 改善大区排队情况

英雄联盟在7月14日发布了最新的艾欧尼亚扩容的公告，表示为了改善高峰期间用户规模过大导致的排队不佳体验，一区的艾欧尼亚进行了扩容。

亲爱的召唤师:

大家好，近期我们将针对“艾欧尼亚”大区进行容量扩增升级，以改善高峰期间用户规模过大导致的排队不佳体验。

自7月14日起，我们将分阶段逐步提升服务器承载容量，以避免压力突增导致的不稳定状况，每个阶段提升后将会进行一段时间观察期，在稳定后进行下一步扩容操作，整体预计时间一个月左右。

在承载升级前期，我们将在高峰期阶段通过一些缓冲机制避免大量玩家同时进入对局导致的压力突增，来努力保证对局的稳定性，具体如下

1）Play排队:点击“PLAY”后，启动排队后进入模式选择，预计时间0秒~60秒之间;

2）模式排队:点击“寻找对局”后，启动模式排队，预计时间0秒~90秒之间。

以上情况可能会出现在扩容后高峰阶段，在稳定后将会恢复正常进入对局流程，无需等待。

由于本次扩容提升量较大，有小概率出现服务器不稳定的情况，如出现此情况，我们会及时修复处理，期间可能会进行临时停机维护。

在升级完成后，预计会有效改善排队现象，来让大家更快的进入游戏体验。在升级期间，如果您在游戏中遇到任何问题，请第一时间与我们反馈，您可以在官方微博、客服微博、掌上英雄联盟以及英雄联盟客服等渠道进行反馈。

感谢大家一直以来的支持，我们会继续努力，为大家带来更好的游戏体验，谢谢!

英雄联盟运营团队