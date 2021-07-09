出资1亿元！中通设立“快递小哥关爱基金”

7月3日，河北沧州。某快递站一快递盒突然爆炸，坐在一旁的男子吓得跳了起来。男子打开一看原来是邮寄的百香果，因天气太热而释放”。网友：百香果是个暴脾气！据了解，百香果是酸性的，很容易发酵出气体，尤其是夏季高温，导致气体释放加速，很容易冲破果壳爆炸。不但百香果，就是瓶装的百香果酱也会爆炸”。有许多网友都在网上分享过自己的悲惨遭遇，百香果爆炸后，果酱甚至能直接冲到天花板上，溅的到处都是，打扫起来十分困难。