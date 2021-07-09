出资1亿元！中通设立“快递小哥关爱基金”

7月9日，中通快递集团宣布出资1亿元设立“快递小哥关爱基金”。该基金将用来资助中通全网因疾病、意外伤害等原因导致生活困难的快递员及其家庭。
7月9日，中通快递集团宣布出资1亿元设立“快递小哥关爱基金”。该基金将用来资助中通全网因疾病、意外伤害等原因导致生活困难的快递员及其家庭。
据国家邮政局官方发布的消息显示，2021年端午节期间，6月12日～14日，全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比2020年端午节期间增长44.29%，与2019年端午节相比增长109.52%；投递快递包裹8.7亿件，同比2020年端午节期间增长33.9%,与2019年端午节相比增长97.32%。
今天，中国消费者协会发布的“618”消费维权舆情分析报告显示，6月1日至6月20日监测期内共收集“消费维权”负面信息 576804 条，仅占“消费维权”信息总量的3.57%，同比显著下降。
5 月 26 日- 28 日，第 21 届IAI传鉴国际创意节在北京落下帷幕。新锐物流品牌J&T极兔速递摘得“年度最具成长力品牌”桂冠。同时，跨界快递盒项目更是斩获效果营销银奖、创新营销铜奖两座奖杯。IAI国际广告奖由中国传媒大学广告学院、中国商务广告协会、IAI国际广告研究所于 2000 年创办。IAI国际广告奖不仅是对广告创意的褒奖，也是对市场趋势的总结和参考。斩获三座奖杯的极兔速递，究竟是何方猛兽？2020 年极兔速递横空出世，一?
6月24日消息，上海的王先生对媒体爆料，自己交给顺丰运送的快递被运至垃圾场搅碎。王先生对记者表示，自己通过顺丰寄送12箱物品只收到8箱，4个箱子丢失，收到的包裹里面东西乱七八糟，箱子也不是原来打包的形态。王先生称这12箱物品除了私人物品，还有自己十几年来的日记本、绘画手稿、收藏的艺术品、设计图纸，过去十多年在北京生活积累的一切都在这12个箱子里了，而这些重要的东西基本都已找不到，仅有一些衣物和部分书本。经过?
一年一度的618电商大促后，快递企业又要迎来一波揽件、配送高潮。但随之而来的问题也不少，其中关于快递员不按需送货，送货不上门的矛盾格外突出。6月21日消息，武汉的蔡女士对记者表示，希望自己的快递包裹能放进快递柜，而非驿站，但长期派送该片区的快递员却并不配合。为了更高的送件效率，未经用户许可，快递员和快递企业普遍选择将快递放入驿站和快递柜，去驿站、快递柜自取”成了行业潜规则。由此，消费者本该有的选择权丧失
随着AI人工智能技术的发展，我们的生活发生了翻天覆地的变化。进入社区时只要靠近摄像头，你的体温是否正常会立马显示；你以为送快递只能是快递小哥的专属，殊不知无人机也能做到高效送货。在刚刚过去的 618 大促中，想必很多朋友除了买买买，在各大购物平台上积极囤货之外，还会关心这些快递到哪儿了。以往查快递，需要在购物APP上一个一个翻看物流信息、关注动态，着实很麻烦。而在AI人工智能的助力下，快递查询变得更加简单。在
Nuro已将其无人驾驶运货车用于运送从披萨到处方的任何东西。很快，它的努力将以一种更大方式扩展，这部分归功于物流业一个主要参与者。Nuro周二宣布，它已经与联邦快递建立了合作关系，Nuro自动送货车将被用于最后一英里的业务。4月份Nuro和联邦快递在休斯顿地区启动了一个试点项目，但目前还不清楚其他市场何时会加入这一行动。目前关于合作关系的细节仍然很少，但这对Nuro来说是相当重要的一步，它在过去五年里一直在开发其无人?
【TechWeb】6月18日消息，申通快递对外发布公告称，5月实现快递服务业务收入19.19亿元，同比增长6.39%；完成业务量9.28亿票，同比增长8.89%。同时，5月份，申通快递服务单票收入2.07元，同比下降2.36%。根据此前发布的财报数据显示，申通快递一季度实现营业收入52.62亿元，同比增长47.28%;归属于上市公司股东的净亏损8952.15万元，上年同期盈利5836.13万元。
7月3日，河北沧州。某快递站一快递盒突然爆炸，坐在一旁的男子吓得跳了起来。男子打开一看原来是邮寄的百香果，因天气太热而释放”。网友：百香果是个暴脾气！据了解，百香果是酸性的，很容易发酵出气体，尤其是夏季高温，导致气体释放加速，很容易冲破果壳爆炸。不但百香果，就是瓶装的百香果酱也会爆炸”。有许多网友都在网上分享过自己的悲惨遭遇，百香果爆炸后，果酱甚至能直接冲到天花板上，溅的到处都是，打扫起来十分困难。
6月25日，中消协发布618”消费维权舆情分析报告，监测期内，共收集快递、外卖配送类负面信息63043条，负面信息在6月2日出现峰值。消费者吐槽较多的配送类问题主要有：不送货上门、乡村取件加收快递费等问题。监测显示，乡村快递取件加收费用，这种现象并不是个例。外卖配送超时还态度恶劣事件网络舆情关注度较高。6月7日，广西贺州。有网友曝出到快递点取件时，要额外加收2元5元费用。张贴的海报显示，自6月1日起，多家快递取消乡?
今日起，中国邮政正式启动全面提速，覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达。 据了解，中国邮政此次寄递全面提速，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达的极速体验，6成以上特快专递实现次晨达;中国邮政已优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，实现1000+城市间寄递提速。
近期，数箱快递被顺丰送至垃圾站搅碎”事件受到关注。6月25日消息，上海的王先生对媒体爆料，自己通过顺丰寄送12箱物品只收到8箱，4个箱子丢失，收到的包裹里面东西乱七八糟，箱子也不是原来打包的形态。经过询问，顺丰才告诉王先生包裹被误送到了垃圾场”。在王先生看来，顺丰不仅把自己的东西运到了垃圾站，还耽误了抢救时机，而且在后续投诉和理赔也充满困难。该事件曝光后，顺丰配送站负责人对记者称目前已经联系当事人，正在?
昨日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司进行监管约谈。约谈指出，近日德邦快递发生违法收寄危险违禁物品、危及社会公共安全问题影响恶劣。
根据协议，五菱汽车的附属公司柳州五菱汽车工业有限公司将定制满足快递配送需求的车辆，并给予蜂网集采国内优惠价格。蜂网集采承诺做好该项目入驻集采中心运营过程中各项服务和协调工作，在平台里进行产品展示、信息推广，协助五菱工业对接「三通一达即申通快递、圆通速递、中通快递及韵达速递」等采购企业开展业务合作。
今天，国家邮政局发布消息，近日，七部门联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。《意见》提出，鼓励快递企业直接用工;对用工灵活、流动性大的基层快递网点，可统筹按照地区全口径城镇单位就业人员平均工资水平或营业额比例计算缴纳工伤保险费，优先参加工伤保险;推动企业为快递员购买人身意外保险。
6月21日消息，618活动结束后，收快递成为了不少消费者喜闻乐见的事情，但是你的快递是快递小哥送货上门吗？据媒体报道，一年一度的618电商大促后，快递企业又要迎来一波揽件、配送高潮，但随之而来的问题也不少，其中关于快递员不按需送货，送货不上门的矛盾格外突出。武汉的蔡女士就希望自己的快递包裹能放进快递柜而非驿站，但长期派送该片区的快递员却并不配合。为了更高的送件效率，未经用户许可，快递员和快递企业普遍选择将?
盲盒是近年来市场上的热点，各个领域都出现了不同的盲盒玩法，现在快递盲盒也吸引了不少人参与，价格低至9.9元20个，而商家们的利润可能高达500%。财经网今天报道了快递盲盒的玩法，采访了化名为仇宾的快递盲盒批发商，他做盲盒批发已有3个月时间，每天能卖出2、3吨快递盲盒，批发价极低，都是论斤卖的。根据他的说法，这类盲盒主要有三类，专供开网店、做直播开箱或者摆地摊的客户。第一种快递盲盒是盲盒、盲袋混装的，北京发货，
6月15日消息，菜鸟无人车小蛮驴将在6月再进全国30所高校。6月底，全国将有60所高校的快递站提供物流机器人送货上门服务，覆盖百万在校大学生。截至目前，新一批无人车已在天津大学、南开大学、浙江农林大学等高校顺利进驻运行，加上此前已在全国30所高校运行的物流无人车，6月底，全国60所高校将实现无人车快递常态化派送。据了解，小蛮驴由阿里巴巴达摩院研发，集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，具有类人认知智能，大
今日，国家邮政局公布数据称，2021年端午节期间，全国邮政快递业保持总体安全平稳、高位有序运行的良好态势，邮政快递服务业务量增幅较大。6月12日～14日，全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比2020年端午节期间增长44.29%，与2019年端午节相比增长109.52%。
据国家邮政局发布的消息，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》（以下简称《意见》）。
【TechWeb】7月6日，国开启科量子技术（北京）有限公司（以下简称“启科量子”）发布其新一代商用QKD设备QCS-288。据创始人陈柳平在发布会上介绍，..
前不久，因为芯片等各方面原因缺货已久的华为Mate 40 Pro 推出了4G版本，但是由于货源稀缺，在市场上已久供不应求，之前都需要预约抢购，许多用户..
【TechWeb】7月11日消息，据国外媒体报道，巴拉圭国会议员卡里托斯 · 雷贾拉和参议员费尔南多 · 席尔瓦 · 法塞蒂计划于7月14日向国会提交一项比..
历时十几年、数十位院士专家建言献策，中国首个空间太阳能电站实验基地，于近日正式开建！首个太空电站”实验基地将重点进行空间太阳能发电站、无..
当看直播比赛的老板，在现场看到了请病假”的你，会是什么后果？据国内媒体援引英媒的报道，英国一女子请病假后去看欧洲杯半决赛，结果被直播镜头..
2019年，小米突然推出一款CC系列全新机型，其依靠全球首发的1亿像素主摄，以及全新升级的调教算法，在DXO评分上与华为旗舰打平，并列第一，成为当..
刚刚公布的6月份汽车销量上，中国新能源汽车市场销量依然井喷式增长。数据显示，6月份新能源狭义乘用车销量23.0万辆，同比增长177.7%；今年上半年..
随着5G商用部署的不断完善，这项新技术受到了越来越多用户的喜爱。截止到今年5月，中国三大运营商的5G套餐用户数量已合计超过4.5亿。近日，在深圳..
作为全球排名第三的富豪埃隆马斯克（Elon Musk），被其公司股东起诉了。据外媒报道，特斯拉CEO马斯克将于周一出庭受审，如果一旦败诉，其赔偿金额..
据国外媒体报道，周五，TikTok宣布，将不再允许某些类型的广告出现在其平台上，加密货币的推广内容也包含在内。新规定将明确禁止用户发布有关金融..
好消息!烦人的开屏广告终于消失了。根据许多网友反馈，从昨晚开始，淘宝、支付宝、闲鱼、饿了么等一众阿里系APP已经取消了开屏广告，应用点击即可..
自从三星掀起了折叠屏手机的潮流之后，主流厂商都开始了折叠屏的研发，目前已有华为、小米、MOTO等厂商推出了量产版折叠屏手机，但他们对折叠的探..
滴滴旗下的20多款App被下架之后，网约车出行市场又躁动了起来。Tech星球独家获悉，在2019年5月下架的美团打车，于7月9日重新在各大主流应用商店内..
欧洲杯已经热闹地进入了决赛，但起初很多人并不看好今年的赛事热度。原因也很简单，一方面由于海外疫情的关系，原定于2020年举办的赛事已经延期..
中高端连锁酒店正在成为“香饽饽”。据弗若斯特沙利文报告预计，2021至2025年，中高端连锁酒店将成为整个酒店行业中规模增速最快的细分市场。..
近日，营销大师董明珠一句“将引进鸿蒙操作系统”，让已被遗忘的格力手机再次跳进公众视野。上一次董明珠捆绑华为，是在2017年的央视《对话》节..
7月9日晚，网信办公众号发布消息，北京小桔科技出品的25款App，包括滴滴企业版、滴滴顺风车等全都被下架。在此之前，根据国家网信办整改要求，各大..
5年前，刚走下工厂流水线的陈钺肯定不会想到，自己在27岁时可以成为半年营收两千万的淘宝店主，在电商之乡义乌安家。从打散工到自己开店，陈钺改变..
6月2日，华为正式发布了自研操作系统HarmonyOS 2，根据官方消息，HarmonyOS 2开启升级以来，短短一个月，用户已经突破3000万，这个更新速度可谓非..
最近，手机APP上的弹窗广告问题引发了社会各界的关注。很多广告不仅仅是弹窗，还霸屏”想看的网页被遮挡、想买的商品被隐藏，甚至很多广告页面都是..