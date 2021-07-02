市场监管总局：经营者低价倾销等可处违法所得5倍以下罚款

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:今日，市场监管总局对《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》公开征求意见。

对于低价倾销行为，修订征求意见稿规定，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销， 扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权 益的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得 5 倍以下的罚 款;没有违法所得的，给予警告，可以并处违法行为发生期间销售 额 1%以上 10%以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，或者吊 销营业执照。

价格歧视方面，提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营 者实行价格歧视的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款;没有违法所得的，给予警告，可以并处违法行为发 生期间销售额 1%以上 10%以下的罚款;情节严重的，责令停业整 顿，或者吊销营业执照。

价格串通方面，相互串通，操纵市场价格，造成商品价格较大幅度上涨的， 责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款;没有违 法所得的，给予警告，可以并处违法行为发生期间销售额 1%以上 10%以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。

哄抬价格方面，在市场供应紧张、价格发生异常波动期间，有下列行为之 一，哄抬价格，扰乱市场价格秩序的，责令改正，没收违法所得， 并处违法所得 5 倍以下的罚款;没有违法所得的，给予警告，可以 并处违法行为发生期间销售额或所囤积货值 1%以上 10%以下的罚 款;情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照:

（一）捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的; （二）除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大 量囤积商品不出售或少量出售，经价格监督管理部门告诫仍继续囤 积的; （三）通过强制搭售、高额收取或大幅提高其他费用等方式， 推动商品或服务价格过快、过高上涨的; （四）利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨 的。

价格欺诈方面，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其 他经营者与其进行交易的，构成价格欺诈，责令改正，没收违法所 得，并处违法所得 5 倍以下的罚款;没有违法所得的，给予警告， 可以并处违法行为发生期间销售额 1%以上 10%以下的罚款;情节 严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。

抬级抬价、压级压价方面，采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购 商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的，责令改正，没收违 法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款;没有违法所得的，给予警 告，可以并处违法行为发生期间销售额 1%以上 10%以下的罚款; 情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。

此外，新业态中的价格违法行为方面，违反价格法第十四条 规定，有下列情形之一的，给予警告，可以并处上一年度销售总额 1‰以上 5‰以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得;情节严 重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照:

（一）电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段， 根据消费者或者其他经营者的偏好、交易习惯等特征，基于成本或 正当营销策略之外的因素，对同一商品或服务在同等交易条件下设 置不同价格的; （二）为了排挤竞争对手或者独占市场，尚不具有市场支配地 位的电子商务平台经营者通过补贴等形式以低于成本的价格倾销， 扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权 益的。 （三）行政法规、部门规章规定的电子商务平台竞争者的其他 不正当价格行为。

明码标价方面，经营者违反价格法第十三条规定，有 下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处 5000 元以 下的罚款;未实际损害消费者或其他经营者知情权并及时改正的， 给予警告或者通报批评，或者不予处罚: