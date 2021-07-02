文章目录 华为回应诺基亚搭载鸿蒙OS

阿里云盘内测专享容量可延续

昆仑万维否认收购游族网络部分股权

华为 回应 诺基亚搭载鸿蒙OS

昨日，针对诺基亚新机X60系列将使用鸿蒙操作系统的传闻，华为方面回应称:消息不实。

昨日早些时候，有消息称，诺基亚即将发布的新机X60、X60Pro或将接入鸿蒙系统，这意味着诺基亚将正式回归智能手机战场。

不过随后，诺基亚方面辟谣称，目前暂不会采用华为的鸿蒙OS系统，将对用户提供最佳 Android 体验的承诺坚定不移。

根据此前数据，鸿蒙OS仅发布一个月的时间，升级用户就达到了1800万人。华为HarmonyOS2鸿蒙系统，可覆盖内存128K到4GB 以上的智能终端设备。HarmonyOS2界面采用更简洁的卡片式设计，系统流畅度可保持36个月持续流畅。

阿里云盘内测专享容量可延续

近日，阿里云盘在回答网友Q&A中表示，内测专享容量当年登录即可自动延续次年，无需其他操作。如果在1个自然年内未登录阿里云盘，内测专享容量将失效且无法恢复，阿里云会在失效前通过短信、推送等方式多次提醒。

据悉，用户升级至阿里云盘V2.1.7及以上版本，可点击头像-点击「容量管理」-点击右上角「容量明细」查看内测专享容量。

6月17日，阿里云盘桌面端 （PC/Mac）版上线。此前，阿里云盘已支持在苹果、安卓、网页端运行。

据了解，未来阿里云盘还将推出平板以及微信小程序版本。

昆仑万维否认收购游族网络部分股权

近日，针对“收购游族网络部分股权”的传闻，昆仑万维回应称，不信谣不传谣。

此前，有消息称，游族网络正在洽谈出售事宜。

6月2日晚间，游族网络发布公告称，公司原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人法定监护人许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项，近期推进取得较大进展，该事项尚存在不确定性。

同时，游族网络表示，许芬芬女士在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。