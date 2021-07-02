华为回应诺基亚搭载鸿蒙OS；阿里云盘内测专享容量可延续；昆仑万维否认收购游族网络部分股权

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 华为最新资讯 > 正文

华为回应诺基亚搭载鸿蒙OS；阿里云盘内测专享容量可延续；昆仑万维否认收购游族网络部分股权

2021-07-02 08:28 · 稿源：站长之家
文章目录

华为回应诺基亚搭载鸿蒙OS

昨日，针对诺基亚新机X60系列将使用鸿蒙操作系统的传闻，华为方面回应称:消息不实。

昨日早些时候，有消息称，诺基亚即将发布的新机X60、X60Pro或将接入鸿蒙系统，这意味着诺基亚将正式回归智能手机战场。

不过随后，诺基亚方面辟谣称，目前暂不会采用华为的鸿蒙OS系统，将对用户提供最佳 Android 体验的承诺坚定不移。

根据此前数据，鸿蒙OS仅发布一个月的时间，升级用户就达到了1800万人。华为HarmonyOS2鸿蒙系统，可覆盖内存128K到4GB 以上的智能终端设备。HarmonyOS2界面采用更简洁的卡片式设计，系统流畅度可保持36个月持续流畅。

诺基亚 (2)

阿里云盘内测专享容量可延续

近日，阿里云盘在回答网友Q&A中表示，内测专享容量当年登录即可自动延续次年，无需其他操作。如果在1个自然年内未登录阿里云盘，内测专享容量将失效且无法恢复，阿里云会在失效前通过短信、推送等方式多次提醒。

据悉，用户升级至阿里云盘V2.1.7及以上版本，可点击头像-点击「容量管理」-点击右上角「容量明细」查看内测专享容量。

6月17日，阿里云盘桌面端 （PC/Mac）版上线。此前，阿里云盘已支持在苹果、安卓、网页端运行。

据了解，未来阿里云盘还将推出平板以及微信小程序版本。

QQ截图20210702083038.jpg

昆仑万维否认收购游族网络部分股权

近日，针对“收购游族网络部分股权”的传闻，昆仑万维回应称，不信谣不传谣。

此前，有消息称，游族网络正在洽谈出售事宜。

6月2日晚间，游族网络发布公告称，公司原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人法定监护人许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项，近期推进取得较大进展，该事项尚存在不确定性。

同时，游族网络表示，许芬芬女士在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

QQ截图20210702082829.jpg

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 阿里云盘桌面端PC版上线

    今日，阿里云盘桌面端 （PC/Mac）版在阿里云盘官网上线。具体功能包括了，单个30G大文件无限速传输、在线解压缩、上传和管理相册、高清影音播放等。<br/> <br/> ​

    阿里云盘 阿里 阿里云

  • 放心了：阿里云盘内测专享容量将持续享有 只需每一年登录1次

    去年10月，阿里云盘正式启动内测，主打6TB空间和不限速，最初内测的一批用户获得了至少1.05TB的容量，有的甚至高达3TB专享容量。近期阿里云盘专门发布了关于大家关心的内测专享容量的解答，表示，所赠予内测用户的专享容量，只要保持账户的基本活跃(在每个自然年登录1次及以上)，就可以持续享有。升级到 V2.1.7 及以上版本就能看见容量明细。下面是常见问题：Q:在哪里查看我的内测专享容量？A:登录阿里云盘V2.1.7及以上版本-点击头

    阿里 阿里云

  • 大神开发阿里云盘第三方客户端：支持导入115秒传链接

    目前阿里云盘PC版客户端还在内测中，不少功能还有待完善。网上有大神制作了阿里云盘第三方PC客户端，名叫阿里云盘小白羊版”，不但实现了阿里云盘官方客户端的基本功能，而且支持在线预览全格式原画视频，多文件满速下载，甚至支持导入115秒传链接的文件。软件代码公布在github上，根据6月10日的最新日志，目前已完成功能：1、支持 扫码登录/Cookie登录2、支持 阿里云盘基本功能(列出文件/重命名/移动/回收站/收藏夹)3、支持 在线?

    阿里 阿里云 github

  • 昆仑万维：滴滴上市为Q2贡献约4997美元净利润

    【TechWeb】7月1日消息，昆仑万维发布关于参投公司滴滴在纽交所上市的公告。公告称滴滴上市后昆仑万维持有滴滴普通股2,121,212股，对应ADS 8,484,848份。按照滴滴上市首日收盘价初步测算，本次滴滴上市将为昆仑万维2021 年二季度贡献约 4997 万美元净利润。

    滴滴 上市

  • 阿里云盘宣布上线PC版 开放30G大文件传输、在线解压缩等功能

    阿里云盘宣布PC版于今日上线，在保持“不限速”基础上，推出30G单文件传输、在线解压缩、批量传输等功能。阿里云盘介绍称，桌面客户端包括Windows及MacOS两个版本。

    阿里云盘 网盘

  • 阿里云盘上线PC版！开放30G大文件传输、在线解压缩、相册保险箱

    6月17日，阿里云盘PC版在官网上线。在保持不限速”基础上，推出30G单文件传输、在线解压缩、批量传输等用户在桌面场景亟需的功能。相册等视觉内容管理功能当日上线的2.1.7版本，包括Windows和MacOS两个桌面客户端，目前已公布的特性包括：支持30G单个大文件无限速上传下载；部分文件秒传。支持拖拽上传，批量上传下载，断点续传；支持在线解压缩文件（zip，rar）;支持电脑端上传和管理相册；支持保险箱文件管理；支持在线播放高清?

    阿里 阿里云 保险

  • 万维网的原始源代码将以NFT形式拍卖

    据国外科技媒体报道：万维网的创造者蒂姆·伯纳斯·李正在拍卖他发明的源代码以NFT形式（不可替换令牌）。日期和时间戳文件的原始存档包含源代码，编写于1990年10月3日至1991年8月24日之间。这些文件包含约9555行代码，其中内容包括HTML、HTTP和URI的实现。

  • 万维网源代码以 NFT 形式拍卖，价值或超 4.5 亿？

    近日，著名的苏富比拍卖行通过推特宣布，被誉为“万维网发明者”的英国计算机科学家、蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）爵士将在以太坊区块链上创建具有30年历史的万维网(WWW，World Wide Web)源代码的 NFT。

    万维网 NFT 代码

  • 618云盘反套路，“扭”出数字生活好礼

    又是一年618他带着新玩法 新套路又来了！红包、津贴、优惠券各种排列组合你算明白了吗？从三天购物节升级成超长购物月，还迫不及待地买买买吗？注意注意！诱人优惠之下，藏着不少大坑下面小云就带大家拒绝套路，安全避坑，快乐买买买！一顿操作猛如虎，数学不好禁止购物！618 云盘反套路，“扭”出数字生活好礼数学用到方恨少，上次这么认真还是高考！看攻略满减，各种红包、定金、津贴等组合来组合去，凑来凑去的越买越多...这 61

    公众号,手表,攻略

  • 万维网源代码将作为NFT被发明者蒂姆·伯纳斯·李爵士拍卖

    1989年，英国计算机科学家蒂姆·伯纳斯·李爵士创造了一些将永远改变世界的东西。你猜对了，万维网（WWW），使我们所知的互联网成为可能。当然世界一直处于非常有趣的发展中，伯纳斯·李已经决定，他将通过以不可伪造的代币（NFT）的形式拍卖网络的源代码来做出一个相当历史性的提议。以下是蒂姆爵士的发言：三十年前，我创造了一件事物，后来在全世界大量合作者的帮助下，这一事物已经成为人类的一个强大工具。对我来说，网络最好

    阿里 京东 理想

  • 牵手阿里云！奇瑞发布首款汽车生态品牌

    日前，奇瑞商用车宣布与阿里云达成战略合作，双方将在汽车研发、营销、制造等方面推进数字化升级。同时，奇瑞宣布iCar生态品牌正式启动，作为数字化特区”，率先试点。伴随着数字化经济时代的到来，消费群体意识年轻化，消费场景的线上下线交融，也带动了中国汽车产业正在发生变革。作为奇瑞打造的汽车生态品牌，阿里云也成为iCar生态首个深度合作商。奇瑞控股集团副总经理、iCar生态总经理鲍思语表示：奇瑞的数字化转型非常紧迫，

    阿里 阿里云 car

  • 阿里云618年中大促活动：阿里云服务器低至59元/年

    5 月 25 日，随着官方活动通道的开启， 2021 年阿里云 618 年中大促活动如约而至。在众多促销政策、优惠让利的双重“暴击”下，阿里云品牌在炎炎夏季时分，无疑再添一份如火般的热情。“五月的最后七天，只是优惠礼包的限时领取日期，而真正的 618 年中大促活动，将横跨整个六月份！”阿里云优惠网负责人介绍道。据悉，阿里云 618 年中大促活动将从 6 月 1 日正式开始，一直持续到 6 月 30 日方才结束，期间将有众多爆款云产品竞相

    阿里云

  • 阿里云618大促每日10点限量秒杀！服务器+40G网最低59.9元

    阿里云618秒杀活动已经进入火爆阶段！阿里云服务器618优惠活动正在进行中，2021年阿里云618特惠活动大多数产品都是针对新用户，其实也有很多会场是有适合老用户优惠活动的，比如那些新老用户同享的产品，或者前往页面，即可看到适合老用户新购的云服务器和轻量应用，限时特惠低至5.5折！实例升级、续费也限时特惠低至6.3折！以下是阿里云618玩法全攻略详细介绍：

    阿里云 云服务器 VPS

  • 阿里云天池开启第三届数据库性能大赛 40奖金广邀英才挑战创新上

    日前，“第三届数据库大赛--创新上云性能挑战赛”在阿里云天池官网正式开赛。据悉，本次大赛由阿里云、英特尔联袂主办，聚焦数据库核心技术场景，探索新介质极致性能，挑战海量数据高效上云，全程将有资深技术专家提供技术指导。大赛现已面向全社会开放报名，个人开发者、高等院校、企业、科研单位等人员均可报名参赛，为广大数据库技术爱好者以及相关的科研企业提供挑战平台。首度开启双赛道比拼 聚焦核心业务场景难题自 2018 年?

    阿里云 阿里云天池

  • 架构下如何构建运维体系？汇量科技@阿里云开发者大会，来了！

    目前，数字化转型成为传统企业实现业务增长的必经之路。而云计算便是数字经济时代重要的基础设施，于是，企业纷纷“上云”，浪潮汹涌袭来，在下一个发展阶段，人们更关心的议题是：企业如何“用好云”？29 日，汇量科技（Mobvista）资深运维架构师于龙水受邀来到阿里云开发者大会“基础设施的云上管控”分论坛，发表了“云架构下的运维体系构建”主题演讲，介绍了基于公有云下运维架构的设计、自动化及成本控制的实践经验，并分享?

    汇量科技 阿里云开发者大会

  • 阿里云试点新增备案钉钉视频核验 网友：越来越方便了

    近日，有站长反馈称，江苏省开始试验新增备案视频核验。具体流程为:用户向阿里云提交备案申请——用户收到专员来电，确认钉钉视频核验内容和时间——用户用备案手机号注册钉钉——专员主动加用户钉钉并约定视频聊天时间——用户通过阿里云审核专员好友申请。

    阿里云 网站备案 钉钉

  • 阿里云服务器59.9元/年起！2021阿里云618年中大促爆款每日秒杀

    一年一度的618大促已经拉开帷幕了，想要升级云服务器的注意了，现在阿里云也推出了多种促销，从6月1日开始，每天上午10点将会放出爆款产品，进行限量秒杀，错过就要再等一年。这次618大促活动内容很多，分为主会场、新人特惠、企业应用、试用中心等， 每个场所的优惠内容不同。

    阿里云 云服务器 VPS

  • 外媒：阿里云计划今年年底前在菲律宾开设首个数据中心

    【TechWeb】6月8日消息，据国外媒体报道，周二，阿里巴巴的云计算业务部门阿里云宣布，计划今年年底前在菲律宾开设首个数据中心，以扩大其在亚洲的足迹。阿里云表示，其在菲律宾的首个数据中心将建在马尼拉（菲律宾的首都城市和最大港口）。阿里云的国际总部设在新加坡，它为全球企业提供一套全面的云计算服务，其丰富多样的生态系统涵盖电子商务、支付、物流和供应链管理解决方案等。2020年，该公司宣布成立菲律宾生态系统联盟，?

    阿里 阿里云 投资

  • 阿里云新增两大海外数据中心 未来3年将投入60亿

    今天，阿里云在印度尼西亚和菲律宾新增两大数据中心，并且计划未来三年投入超过 60 亿元用于建设基础设施、支持本地化生态发展。据悉，在过去三年，阿里云在海外市场增长迅速，市场规模三年增长10 倍以上。

    阿里云 数据中心 阿里

  • 阿里云SSL证书618 惊喜开抢！秒杀价低至5折

    阿里云618 SSL证书活动限时钜惠，惊喜来袭！锁定阿里云平台官网，限量福利限时抢购！↓↓活动时间↓↓6 月 1 日—— 6 月 30 日↓↓优选爆款证书↓↓个人、中小企业首选-Digicert DV通配符8. 5 折起95%的世界 500 强共同选择-Digicert OV通配符 8 折起等保业务首选-GeoTrust OV通配符 8 折起↓↓参与方式↓↓进入阿里云官网即可参与本次限时抢购最低优惠 5 折起，不容错过~准备好开始买买买了吗！“羊毛薅到底”攻略1——多张证书?

    阿里云 SSL证书
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM