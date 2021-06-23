苹果表示第三方渠道安装软件将使用户面临严重的隐私和安全风险

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:苹果公司今天再次重申，认为允许第三方渠道安装应用程序，将使iPhone用户面临严重的隐私和安全风险。目前为止苹果的绝大多数软件都是从App Store应用商店下载，第三方渠道不受苹果保护。

在苹果隐私网站上共享的一份新文件中，苹果表示App Store在确保用户安全方面发挥着重要作用，因为该公司会审查提交的所有应用程序和应用程序更新，以确保它们没有不当内容、隐私侵犯、已知恶意软件或其他违反 App Store审核指南的行为。

该文件引用了诺基亚的2020年威胁情报报告，该报告发现Android设备感染的恶意软件明显多于iPhone，部分原因是Android允许 Google Play商店之外安装应用程序:

一项研究发现，运行在 Android 上的设备受到恶意软件感染的几率是 iPhone 的15倍，一个关键原因是 Android 应用“几乎可以从任何地方下载”，而日常 iPhone 用户只能从一个来源下载应用:App Store应用商店。

苹果表示，允许在 iPhone 上进行第三方的应用安装将会导致有更多针对iOS的攻击的行为:

由于 iPhone 用户群庞大，而且他们手机上存储的敏感数据（照片、位置数据、健康和财务信息）允许第三方渠道的话会刺激大量攻击该平台。恶意行为者会利用这个机会，投入更多资源来开发针对 iOS 用户的复杂攻击，从而扩大所有用户都需要防范的武器化漏洞利用和攻击。恶意软件攻击风险的增加使所有用户都面临更大的风险，即使是那些只从 App Store 下载应用程序的用户。

最后，苹果将App Store描述为“值得信赖的地方”，并指出其多层安全性为用户提供了无与伦比的恶意软件保护，让用户高枕无忧。

苹果的文件是在与开发商Epic Games数周的试验后公布的，该试验认为第三方应用程序商店应该被允许在iOS上运行。在试用期间，当被问及为什么Mac允许第三方软件安装而不是 iPhone 时，苹果的软件工程主管 Craig Federighi承认 Mac 的安全性不完善，并表示 iPhone 的风险要大得多，因为它的客户要大得多根据。