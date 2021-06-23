马斯克5万美元房子曝光 为一座预制板房

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:特斯拉首席执行官埃隆马斯克曾提到，他现在住在美国德克萨斯州Starbase一座价值5万美元的房子里，他的私人太空公司SpaceX就在附近制造星际飞船。根据飞行器拍摄到房屋的图像，马斯克居住的房子是一个只有400平方英尺的预制房屋。

据悉，马斯克在德克萨斯州Starbase的住房单元是Boxabl Casita，这是一种可折叠的预制房屋，可以快速安装并最大限度地降低负担。像马斯克拥有的那种预制板房为20×20单位，价格仅为50，000美元，低于Model Y长续航双电机四驱版本的价格。Boxabl Casita预制房子十分耐用，由混凝土板和钢材制成。它可以非常快速地安装和运输，而且家中足够轻，可以被 Model X 之类的车辆拉动。

马斯克住在Boxabl房子是在2020年11月开始，当时这家Boxabl公司在德克萨斯州博卡奇卡建造的一个单元内发布了一段视频。该公司强调了在生产线上建造房屋的优势。然而，在视频的结尾，Boxabl指出视频中的 Casita 是为Boca Chica的一位特殊客户建造的，视频暗示这个客户更喜欢在单位门上贴一张猎鹰9号海报。

此前马斯克已经对外透露，自己手上仅剩下一套在加州的房子，其他的房子均已经出售。当他在德克萨斯工作时，居住的房子价格仅为5万美元。