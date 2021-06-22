精致boy崛起！1.85亿男性关注美妆博主

越来越多男性开始注重颜值管理，护肤、美妆、医美男性消费者也越来越多。
近日，QuestMobile发布的2021男性消费洞察报告显示，今年4月，美妆KOL行业男性受众的月活去重用户规模达1.85亿。
从年龄段来看，主要集中在25-30岁这个年龄段，占比25.2%。19-24岁和31-35岁分别占比17.2%和17.1%。
由此看来，随着短视频、直播等传播媒介的发展，美妆类KOL的影响正在向男性用户渗透，男性“颜值管理”觉醒。
对此，有网友表示，男生过的精致没有什么不可，化妆也不代表娘。
越来越多男性开始注重颜值管理，护肤、美妆、医美男性消费者也越来越多。
近日，QuestMobile发布的2021男性消费洞察报告显示，今年4月，美妆KOL行业男性受众的月活去重用户规模达1.85亿。
从年龄段来看，主要集中在25-30岁这个年龄段，占比25.2%。19-24岁和31-35岁分别占比17.2%和17.1%。
由此看来，随着短视频、直播等传播媒介的发展，美妆类KOL的影响正在向男性用户渗透，男性“颜值管理”觉醒。
对此，有网友表示，男生过的精致没有什么不可，化妆也不代表娘。
近日，QuestMobile发布了2021男性消费洞察报告，报告显示，截止2021年4月，中国移动互联网男性用户规模达到6.13亿，男性用户的月人均使用时长超过150小时，高出女性用户20小时。
我知道许多人对此一定会有疑问，现在做抖音短视频还来得急吗?不是早就已经过时了吗?其实我到并不这样认为，我们可以先来回顾一下整个电商交易的发展历程，大家就知道为什么现在要做以及还来得急做短视频。
今天多家媒体报道称，在第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁孙忠怀称部分低智低俗短视频长期影响用户心智。对于该腾讯副总裁的言论，字节跳动副总裁李亮也给出了回应。
据中国互联网络信息中心(CNNIC)统计，截至2020 年12 月，我国短视频用户规模为8.73 亿。短视频不仅正在成为一种新的生活方式，也开始逐渐成为越来越多人记录甚至改变生活的方式。为鼓励更多短视频创作者一显身手，同时也为了挖掘更多优质短视频作品呈现给观众，快手近期发起了“一拍成名”短视频大赛， 5 条赛道累计 150 万元的现金奖励等你来拿。同时，由大赛千万用户作品组成的官方独家用户影片也正式开始“筹备”。据悉，“一拍
当两个内容平台碰撞在一起会产生怎样的火花?通过网文小说平台和短视频平台走到一起，告诉我们的答案是一个成了另一个的上游供应链。
短视频带货，已然成为继线下开店、线上网店、微商社群之后又一常态化的销售通路，没有人可以否定短视频能带货的事实。
多数商家都已经意识到，抖音流量越来越贵，出价成本也越来越高，当大批量淘系玩家入局以后，他们并没有走“兴趣电商”的新套路，而是继续沿用淘系老玩法，仅仅是把淘系平面电商进化成了抖音立体电商。
作为卖货的商家，在平台发布短视频时，有什么内容表达方式可以让用户更好的了解我们想要卖的产品。考虑到一部分村民最近应该也在做抖音、快手相关的业务，所以特截取部分内容和大家来分享。
“你喜欢猪食，看到的就全是猪食。”在6月3日第九届中国网络视听大会上，腾讯在线视频首席执行官孙忠怀说出的这句话，堪称对短视频及其分发机制批评史上最惊世骇俗的声音，没有之一。他声称，“部分低智低俗短视频内容长期影响用户心智”，这些短视频就像猪食，然后，就说出了那句让公众跌破眼镜的话。
近五年来，受公众号、短视频、电子书等影响，实体书籍的销售多少还是受到了一些冲击的，对于一些图书作者来说，能卖一两千本就已经算得上是畅销书了。
长视频与短视频平台之间“互看两相厌”的面纱，在一场场口诛笔伐之后终究被彻底掀开，显露在大众面前的是什么?
腾讯和字节跳动又吵起来了。起因是6月3日，在第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁、在线视频首席执行官孙忠怀称，部分低智低俗短视频就是简单洗脑式的重复，潜移默化冲击用户观念，拉低用户心智，尤其是对心智还未成熟的青少年会造成不良影响。这一观点被外界称为“猪食论”。
在昨日的第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁、在线视频首席执行官孙忠怀对短视频外放，以及低俗内容进行了痛批。
昨天下午的第九届中国网络视听大会，可能是今年（迄今为止）最有梗的行业大会了，用一句古话形容，就是“明枪易躲，暗箭难防”。台上的几位大佬发言怼人，就差把对方的身份证号码报出来了。
剧本杀行业在飞速发展。2021年，继提名“年轻人社交娱乐新潮流”后，“剧本杀”再次迎来新的一轮高潮——IP化。
6月7日，国家网信办组织召开2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议。会议指出，治乱象必须出重拳、下狠手，各成员单位和各网站平台要注重协同合作，始终保持高压严打态势，全力推动打击治理工作取得更大成效。
凤凰网科技讯 5月30日消息，今日，腾讯视频针对《斗罗大陆》第158集被短视频平台侵权，在其微信公众号发布声明进行谴责。腾讯视频称，B站、抖音、快手等平台出现大量未经授权的动画完整版、切条剪辑以及合集等内容，多达六百条以上，并表明将抵制盗版、捍卫权利，违者将依法追究责任。近日，作为《老友记重聚特辑》国内版权方，腾讯视频、爱奇艺、优酷同时发表声明谴责B站上线盗播内容。此前，腾讯视频官方微博发布关于保护影视版?
2021.6. 1 日，微火研发的快抖短视频营销系统正式首发上线。无论存量商户还是新商户都可开通使用本功能。近年来。抖音网红店，快手网红店成为实体店经营的一个梦想。而微火研发的快抖短视频营销系统能让任何一家实体店都轻易地变成网红店。我们以抖音为例，官方的叫法叫“同城霸屏”“爆店码”，其营销玩法为在消费者到店，扫描商家抖音优惠码，领取并享受商家优惠（类似扫码送一瓶饮料、或一个菜品）。顾客的抖音会自动发布商家提
腾讯副总裁批洗脑短视频像猪食。在6月3日举行的第九届中国网络视听大会上，腾讯副总裁孙忠怀称部分低智低俗短视频长期影响用户心智。「现在短视频平台的个性推荐实在太强大了，你喜欢『猪食』看到的就全是『猪食』。」
5月31日下午就加强我国国际传播能力建设进行第三十次集体学习。在学习中强调，讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强我国国际传播能力建设的重要任务。要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性，下大气力加强国际传播能力建设，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。 在主持学习时指?
最近，深入00后群体的我发现了一门神秘的全新版本挚爱尊享语言——「纠语」。这门神奇语言，似乎正在悄悄入侵大批冲浪er的语言系统。..
为迎接中国共产党成立100 周年，把广大青少年学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的课堂设在祖国大地上、火热实践中，让红色基因、革..
专业权威的知识科普，并非只能一板一眼，也可以生动、有趣、接地气、有互动性。6月24日，快手宣布将推出大型直播活动“快手新知播”。联动100名知..
2021 年 6 月 17 日20:00，TCL空调给专属的客户打造了隆重盛大的新风荣耀直播之夜。在这一场“直播盛宴”中，TCL实业副总裁、TCL空调总经理陈绍林..
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