精致boy崛起！1.85亿男性关注美妆博主

越来越多男性开始注重颜值管理，护肤、美妆、医美男性消费者也越来越多。

近日，QuestMobile发布的2021男性消费洞察报告显示，今年4月，美妆KOL行业男性受众的月活去重用户规模达1.85亿。

从年龄段来看，主要集中在25-30岁这个年龄段，占比25.2%。19-24岁和31-35岁分别占比17.2%和17.1%。

由此看来，随着短视频、直播等传播媒介的发展，美妆类KOL的影响正在向男性用户渗透，男性“颜值管理”觉醒。

对此，有网友表示，男生过的精致没有什么不可，化妆也不代表娘。