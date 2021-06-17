王者荣耀云缨技能详情 新英雄云缨技能展示

王者荣耀云缨这个新英雄在抢先服正式的要推出了，很多玩家还不清楚云缨这个帅气的新英雄到底技能是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
新英雄 - 云缨
王者荣耀云缨技能
【定位】战士/刺客
【分路】打野/对抗路
【性格】风风火火、勇往直前的她，在长安城出尽风头!
【玩法】她，自幼勤学中国枪法，动如掠火!招式变幻莫测，可攻可守!
【技能介绍】
被动:枪意·掠火:
每使用一次技能 领悟一层枪意，最多三层。使用普通攻击会释放对应枪意技，并减少一、二技能冷却时间。
王者荣耀云缨技能
一技能 断月:
对直线上的敌人造成两段伤害和击飞。
王者荣耀云缨技能
二技能 追云:
进入冲锋并持续加速，蓄力结束时突进对敌人造成伤害和减速。
王者荣耀云缨技能
三技能 逐星:
蓄力向前突击对敌人造成伤害和击飞，冲刺完进行四次攻击，然后原路折返对路径敌人造成伤害和击飞，并拉回敌人;期间获得免伤和霸体，同时解锁第二段技能，啸日:横扫敌人造成伤害并留下一片扇形火焰，对踏入的敌人造成持续伤害。同样也可以领悟一层枪意。
王者荣耀云缨技能
一层枪意: 坚意·止戈，
对周围近距离敌人造成四次伤害，并获得2秒护盾、释放期间可移动。
王者荣耀云缨技能
二层枪意: 锐意·摧城
刺出三次中距离攻击造成伤害，命中后回复生命值，已损生命越多，回复效果越好。
王者荣耀云缨技能
三层枪意: 真意·燎原
蓄势后对远距离一条直线上所有敌人造成伤害，目标已损生命值越多，造成伤害越高。释放期间还可以高速移动并跨越地形。
王者荣耀云缨技能