王者荣耀云缨技能详情 新英雄云缨技能展示

6月16日晚，荣耀发布了2021年度旗舰荣耀50及荣耀50 Pro，这是荣耀脱离华为之后发布的第四款手机了，依然主打年轻消费者，这次不同的是首发高通骁龙778G 5G，并带来了1亿像素四摄、120Hz OLED屏、66/100W快充等先进技术。外观设计：75超曲面、独特双镜头+戒环荣耀的数字系列旗舰一直是美与科技的代名词，每一代的设计都独具特色，辨识度很高，荣耀50系列也不例外，不论正面还是背面，亦或者是侧边框设计都是美轮美奂。荣耀50、荣耀5