2021年第一季度全球平板电脑出货量同比增长53%

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2021年第一季度全球平板电脑出货量同比增长53%

2021-06-16 17:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日 消息:原本逐渐萎缩的平板电脑市场，由于疫情的原因，在去年出现大反弹，从2020年下半年开始平板电脑市场销量就十分火爆，即使到2021年第一季度全球平板电脑出货量同比增长53%。

iPad Air

市场研究公司 Counterpoint 现在透露，2020 年全球平板电脑市场录得19%的同比大幅增长。由于需要远程工作和上网，不少行业对大屏幕移动设备的需求呈极速上升趋势。即使不少国家或地区正在放宽隔离措施，对平板电脑的需求看起来也不会很快下降。Counterpoint 还报告称，该行业在2020 年第四季度达到五年来的最高水平后，在2021 年第一季度同比增长了惊人的53%。然而，出货量环比下降了22%，这是由于第一季度是淡季。

多年来一直维持平板电脑业务的三星和苹果在此期间录得最大增长，因为它们在需求上升后于2020年扩大了市场份额。由于大多数设备制造商已经关闭或缩小了他们的平板电脑市场，因此这对三星和苹果来说增长变得更加容易。例如，小米自2018年推出小米平板4以来就没有推出过新型号。华为在此之前也让出了较大的市场份额，也让苹果和三星受益颇丰。

报告还显示，与2019年相比，2020年苹果iPad的全球出货量增长了33%，使其成为市场领导者。苹果iPad市场份额在2021年第一季度也增加了37%。

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