老年机哪个品牌好？推荐2021年适合长辈的耐用老人机

并不是每个人都需要一款配置高端、可以安装各种软件的智能手机。简单易用的手机无疑更适合老年人群体。

本文将为读者介绍适合老年群体的手机，并在文中推荐十款包含 NOKIA、三星、苹果等人气大厂的商品。

适合老年人的翻盖手机

许多老年人只想要一部能打电话和发短信的简单手机。像Jitterbug Flip:这样的手机是一个理想的选择，它被精简为只提供通话和短信功能。

Jitterbug Flip:一款基本的翻盖手机，具有出色的可视性和直观的菜单

紧急呼叫按钮:是

价格:74.99美元

适合老年人的智能手机和平板电脑

想要智能手机的老年人怎可以选三星Note。三星Note的“简单”模式显示更大的图标和更整洁的布局，主屏幕上只有你最喜欢的6个应用程序。

三星 Galaxy Note:具有简化应用程序布局和放大字体的智能手机

紧急呼叫按钮:否

价格:499美元

适合视力不佳老年人的手机

对于老年人和任何视力不佳的人来说，即使在最佳状态下也很难阅读智能手机屏幕。iPhone6有辅助设置，允许用户调整字体的大小、对比度、亮度和颜色，以获得最大的可视性。

iPhone6:无障碍 iPhone，具有易于自定义的控件和功能

紧急呼叫按钮:否

价格:189.98美元

适合听力受损老年人的手机

对于听力受损的人来说，找到一个与助听器兼容的手机可以极大地改变他们与家人和朋友联系的能力。Jitterbug Smart2显示了其与助听器兼容性，还提供了一个比普通扬声器更大的声音。

具有额外安全功能的老年人手机

老年人和他们的亲人都非常喜欢有额外安全功能的手机。Jitterbug Smart和Jitterbug flip都是由GreatCall生产的，GreatCall集成了五星紧急响应服务。这为用户提供了一个内置在手机上的紧急按钮。

按下按钮后，它会向一个全天候响应呼叫的五星机构发出紧急呼叫，该机构可以呼叫紧急服务，医疗援助，并确定呼叫者的位置。Smart型号还提供可选的健康和安全功能，比如药物提醒和方便地获得专业医疗支持。

Jitterbug Smart2:超大字体和助听器兼容性的简化智能手机

紧急呼叫按钮:是

价格:111.99美元

适合喜欢轻便型手机的老年用户

对于许多老年人来说，通常会觉得尺寸过大的手机不方便携带。诺基亚105的吸引力正是因为它体积小、重量轻。它的屏幕不大，但简单易读，老年人打电话和发短信不用担心。

诺基亚105一款简单、可靠、经典的手机，用于拨打电话和发送短信

紧急呼叫按钮:否

价格:29.99美元

电池续航长的手机

给手机充电是忙碌生活中需要记住的另一件事，但很多老年人容易忘记这件事。因此，电池续航长的手机都能让你省去定期充电的麻烦。

诺基亚105以低能耗著称。如果它处于待机状态，可以使用长达一个月的时间，而使用频率高的话也可以使用一周或更长时间。

总而言之，没有花里胡哨的界面，加上简单的按钮，易于阅读的屏幕和额外的安全功能的手机更符合大部分老年群体需求，简单的手机是老年人保持联系而不陷入困境的好方法。