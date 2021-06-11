乐视APP安卓版更新 新增“老板造车美利坚”字样

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乐视APP安卓版更新 新增“老板造车美利坚”字样

2021-06-11 15:03 · 稿源：站长之家

近日，有网友发现乐视App安卓版本更换logo，新增“老板造车美利坚”的字样，暗示远在美国造车的乐视网创始人贾跃亭。对此，你怎么看?

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