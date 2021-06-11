交个朋友回应罗永浩再次被执行：已与对方达成和解

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交个朋友回应罗永浩再次被执行：已与对方达成和解

2021-06-11 14:15 · 稿源：站长之家

天眼查App显示，6月9日，罗永浩被深圳市福田区人民法院列为被执行人，执行标的18533340元，相关案件涉及质押合同纠纷。

针对此事，罗永浩方回应称，此费用是经营手机期间公司案件的执行费用之一，目前已和经办法官联络并与对方达成和解，该案件正在撤销中。

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同时，罗永浩方强调，罗永浩正在努力挣钱，正在陆续和积极地替公司偿还相关债务。还有很多处理中的案子陆续进行中，会按照法律程序妥善处理。

2018年，因锤子科技破产，罗永浩欠下6个亿债务，此前，罗永浩透露，2021年的目标是争取在年底前把债还完。

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