宝马电动汽车前高管加盟苹果公司电动汽车项目

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日消息:据The Verge报道，前宝马高管、最近离职的电动车初创公司Canoo的首席执行官和联合创始人Ulrich Kranz已经被苹果公司聘用。

据报道，Ulrich Kranz将在苹果汽车项目负责人Doug Field的领导下为这家硅谷巨头的电动汽车工作，Doug Field曾是前特斯拉高管，领导团队开发特斯拉Model3，他负责该项目的日常运作，该项目代号为「泰坦计划」。

Ulrich Kranz是帮助宝马推出全电动的i3和混合动力的i8跑车的高管之一。在他于2016年底离开这家德国汽车制造商后不久，他和宝马公司的高管Stefan Krause被邀请帮助扭转陷入困境的电动汽车初创公司法拉第未来（Faraday Future）的局面。不过，这两人与法拉第未来的创始人发生了冲突，在2017年底，他们离开并组建了Canoo的公司。

2020年与苹果公司举行会谈时，Kranz正在运营Canoo Canoo的电动车平台方案足够吸引人，以至于苹果公司在2020年初与这家初创公司举行了会谈。不过，两家公司之间的谈判最终破裂，因为Canoo更愿意接受投资，而苹果则对收购感兴趣。Canoo还与现代汽车公司达成协议，在该平台上制造汽车，但这家初创公司后来退出了这项交易。

苹果公司在2014年启动了电动汽车项目，但它经历了多次修改，该公司一度只专注于开发自主技术。但在过去的一年里，苹果公司又转而尝试开发汽车，据说已经与多家汽车制造商以及宁德时代等电池公司进行了会谈。