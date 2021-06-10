微博欲推“杠精”示众功能？一周被三个人“拉黑”将在主页显示其评论

站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:今天，微博CEO@来去之间 发文称，计划为产品增加“杠精”示众功能。用户如果一周内被三个人评论禁止互动，就在个人主页把他发的这些评论显示出来。
对此，不少网友表示赞同，称最好在双方主页都显示，这样大家都能看到，谁是谁非一目了然。
有网友称在饭圈这功能简直就是撕逼大战导火索，建议给个杠精的小标，强烈建议尽快上线。对此。你怎么看?
站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:今天，微博CEO@来去之间 发文称，计划为产品增加“杠精”示众功能。用户如果一周内被三个人评论禁止互动，就在个人主页把他发的这些评论显示出来。
对此，不少网友表示赞同，称最好在双方主页都显示，这样大家都能看到，谁是谁非一目了然。
有网友称在饭圈这功能简直就是撕逼大战导火索，建议给个杠精的小标，强烈建议尽快上线。对此。你怎么看?
微博社区管理员官方微博今日发布公告称，为构建清朗网络空间，回应社会公众对粉圈生态的强烈关切，微博积极开展综合治理行动。
根据微博社区公告，即日起注册微博账号不得含“爆料”“揭秘”“鹅组”“八组”“瓜组”“兔区”字样或上述字样组合，含有上述字样账号需要尽快完成修改。
如今，基于网络的社交方式成为了当代年轻人的社交常态。但目前微信、QQ等社交平台已经逐渐占据人们生活的方方面面，却很真正满足新世代的社交需求，缓解年轻人的孤独感。Soul创始人洞察到这一点，带领SoulAPP切入社交版图，打破传统社交方式，为Z世代年轻人建立新兴社交游乐园。目前，SoulAPP上线已经 5 年多，已经收获了诸多年轻人的喜爱。Soul快速崛起的背后，是正在社交用户群体中发生的一场变革。作为第一代网络原住民，Z世代?
[TechWeb]社交电商的出现一举打破了过往传统电商行业格局，裂变式的增长让社交电商行业百花齐放。相关统计数据指出，2018年行业融资总额便超过250亿元，2019年社交电商的市场规模已达2万亿元，社交电商持续受到青睐，入局者也不断增多。强制社交 让万亿社交电商市场变了味相比较传统的电商模式，社交电商最大的特点便在于社交属性，借助这一特质，可以在一定程度上解决过去电商交易中存在的信任问题。与此同时，过度分享导致的强制
字节跳动于去年底接触过一家名为北京轻松十点的科技公司，该公司部分工作人员表示，公司在去年底解散，其创始人张烨彬随即加入字节，现已被任命为TikTok社交技术负责人，职级在3-2或4-1，向字节的核心技术负责人梁宇明汇报。这意味着字节将对远在海外的TikTok规划一条全球社交的赛道。
近年来一个栩栩如生的虚拟世界“元宇宙”热度极高，是国内外竞相讨论的热门话题。作为Z世代用户增长率和粘性最高的年轻人社交产品、中国领先的算法驱动的社交游乐园——SoulApp在国内首次提出“社交元宇宙”的概念。SoulApp合伙人基于Z世代年轻人的社交需求，打造高增长、高互动、高粘性的社交元宇宙，以此来治愈孤独灵魂丰富现实生活。广受年轻人喜爱的高增长、高互动、高粘性的Z世代社交元宇宙Soul自 2016 年产品上线以来，已经?
时下，正迎来新品牌新消费的风口，新消费概念的市场关注度在逐步提升。泡泡玛特、完美日记等新消费品牌公司在去年陆续登陆资本市场，今年，新式茶饮头部品牌奈雪的茶也正式启动上市流程，更多新消费型的潜力品牌也在肆意生长。
小王挣扎着从被窝中爬起来，睡眼惺忪地打开“开心农场”的网页，赶紧摘下朋友农场里刚刚“成熟”的蔬菜，而自己农场里菜，早在十分钟前已经被洗劫一空。
特斯拉法务部官方微博开通，签名“独立思考，明白是非”。据悉，该账号蓝V审核时间是2021年5月31号，开通后前三天尚未发布任何内容。
今日，微博官方宣布，为了积极落实主管部门关于构建清朗网络空间的有关要求，微博将积极开展综合治理行动。
作为一个面具公园老用户，对于面具公园的下架也表示难过，毕竟也是算一个还不错的APP。而且发现现在能超越面具公园的，其实不多，不过择TA正是这为数不多的一个了。早期的面具公园这个APP因为能见到想见的人，所以才深入我心。同样，这个择TA吸引我的也是有和面具公园同样的交友模式，不过择TA是爱原本的面具公园基础上也有所升级了。审核严格，用户质量更高，给予用户更高的使用体验。至于为什么说这么推荐，那当然是自己有亲身经
对于社交产品，Z世代究竟厌倦了什么，又究竟在寻觅什么?对于这个问题，Soul交出了自己的一份答卷。
5月27日，北京市海淀区人民法院披露了一份一审民事判决书，判令字节跳动赔偿新浪微博经济损失2000万元及合理开支115.7万元。
毕竟从月活来看，内容继续下沉的知乎，迎头赶上B站的月活应该不难;微博和快手的月活近乎持平，都在5亿左右;微信和Wechat的合并月活为12.4亿，字节跳动曾在2020年宣布全系产品月活为15亿，核心的抖音和TikTok的合并月活，应该与微信&Wechat 平分秋色。
Tech星球独家获悉，B站近期在测试一个有关用户在聊天时，可以发红包的功能。该功能位于哔哩哔哩App中的“一起看”功能内的聊天界面里。
还在读大四的小杰是一名Sneaker（收集鞋子爱好者）。作为校篮球队的主力，小杰从高中开始就酷爱篮球鞋。“我现在的球鞋能装满一个储物间了。”
凤凰网科技讯 5月29日消息，昨晚@特斯拉用户支持发布微博称，近期有不实信息给特斯拉以及广大车主们带来了一些困扰。为了帮助大家了解事实，会定期和大家分享真实情况。并附上6张致歉声明。以下为特斯拉微博全文及6则致歉声明：
5月28日消息，今日，微博管理员官方发布2021微博粉圈健康生态专项行动系列公告。公告表示，为了进一步改善平台娱乐领域内容生产和传播秩序，即日起，注册微博账号不得含有爆料”揭秘”鹅组”八组”瓜组”兔区”字样或上述字样组合。据了解，现有账号昵称含有上述字样者，需规定时间内完成修改，后续，如账号昵称或发博内容依然含有上述字样者，站方将对发布内容不推荐，话题搜索不予收录。据媒体报道，从5月起，微博开展粉圈健康生
日前，华为已经正式宣布，将于6月2日晚20点召开鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，届时将正式发布鸿蒙OS正式版。同时，今天华为还开启了鸿蒙OS首批消费者尝鲜计划，其中正式版可参与机型包括Mate 40系列、Mate X2、Mate 30系列、Matepad Pro系列、P40系列等多款机型。根据参与测试的用户反馈，微博客户端已经为鸿蒙OS系统进行了专属适配，现在升级鸿蒙系统的机型在微博已经可以显示来自HarmonyOS设备”的小尾巴。微博已适配Harm
华为方面宣布，华为EMUI微博正式更名为HarmonyOS。企查查APP显示，华为技术有限公司曾于2019年7月申请注册HarmonyOS商标，目前该商标状态为已注册。企查查显示，注册期间广州市华伶皮具有限公司曾抢注该商标
6月15日早起，住在美国东北部海岸大部分的人们都可以拿起一杯咖啡，看着诺斯罗普·格鲁曼公司的Minotaur 1（米诺陶1号）火箭从弗吉尼亚州的NASA沃..
如果leaker数字聊天站的报告可信的话，小米计划发布与小米11 Ultra相同口径的旗舰。据一条微博称，这款新旗舰将采用超宽带（UWB）跟踪技术和一个低..
【TechWeb】6月12日消息，中国联通发布公告称，公司董事会收到公司董事李福申先生提交的书面辞呈。李福申先生因工作调动，辞去公司董事及董事会审..
【TechWeb】6月12日消息，昨日晚间，九联科技发布公告称，公司于2021年6月9日、6月10日、6月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30..
凤凰网科技讯 6月12日消息，腾讯今日宣布，为落实2021年“清朗”系列专项行动要求，即日起，腾讯开展“饭圈乱象”专项整治行动，清理有害信息，抵..
6月12日消息，今日，腾讯方面发布《关于开展饭圈乱象”专项整治的公告》。公告指出，为落实2021年清朗”系列专项行动要求，即日起，腾讯开展饭圈乱..
近年来，Realme 的智能手机业务已经取得了长足进步，所以现在也是时候扩展更多消费电子产品线了。首先，Realme 将于 6 月 15 日举办一场发布会，届..
日前，雷蛇正式发布了旗下头戴式无线耳机新成员Opus X（寂星鲨X），拥有雷蛇绿、水银、粉晶三款配色，建议零售价849元。雷蛇Opus X支持ANC主动降噪..
早在 4 月份，我就已经通过 Counterpoint Research 分享的销售数据，得知苹果 iPhone 12 系列正在热销。此外由该机构分享的 Market Pulse 报告可知..
在 7 月公测和今秋正式发布之前，苹果已经在 WWDC 2021 开发者大会上宣布了 macOS Monterey 的早期预览。在诸多功能更新中，MacRumors 又于近日发..
作为RTS（即时战略）游戏中的经典翘楚，在重制完前三部后，微软的精力已经完全转移到第四部上来。日前，有网友曝光了微软Xbox工作室更新后秒删的S..
Windows Latest 报道称，微软刚刚为运行 Windows 10 21H1 / 20H2 / 2004 操作系统的 PC 用户，发布了编号为 KB5004476 的紧急补丁。这家软件巨头表..
6月11日，沉寂已久的诺基亚手机有了新动态:诺基亚独家品牌授权商HMD发布了一款名为Nokia C20Plus的新机。 699元的发售价，表明了其低端的市场定位..
今年6月毕业季过后，最后一批90后正式步入职场。也许很难想象，那些刚从大学校园里出来的职场新人，会对职场产生重大影响。..
今日，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰宣布，继河南、江苏、安徽之后，浙江省成为第四个实现小米之家100%县级全覆盖的省份。卢伟冰表示..
尽管挖矿有利可图，但同时也面临着浪费能源、逃避金融监管等问题，在我国尚无明确的法定地位。据媒体报道，云南能源局相关人士确认，根据通知要求..
虽然受到了美国的巨额罚款处罚，但是大众排放门一事还没有结束，并且因为其旗下的品牌众多，就连保时捷也被牵扯其中。同样的，保时捷也没能逃脱罚..
在Mac上安装Windows 10，多数离不开苹果出品的Boot Camp工具（苹果官方名为启动转换助理）。细心的用户发现，在最近更新的v6.1.15版本中，Boot Ca..
在今日更新的一篇博客文章中，英伟达详细介绍了新版 Game Ready 驱动程序的升级支持计划。可知从 2021 年 10 月起，该公司将不再为 Windows 7、Wi..
近日一家名叫 Smart Mobile, LLC 的非执业实体，于美国德州西区地方法院向苹果提出了专利侵权诉讼。原告声称，包括 iPhone 和 iPad 在内的诸多设备..