微博欲推“杠精”示众功能？一周被三个人“拉黑”将在主页显示其评论

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微博欲推“杠精”示众功能？一周被三个人“拉黑”将在主页显示其评论

2021-06-10 17:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:今天，微博CEO@来去之间 发文称，计划为产品增加“杠精”示众功能。用户如果一周内被三个人评论禁止互动，就在个人主页把他发的这些评论显示出来。

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对此，不少网友表示赞同，称最好在双方主页都显示，这样大家都能看到，谁是谁非一目了然。

有网友称在饭圈这功能简直就是撕逼大战导火索，建议给个杠精的小标，强烈建议尽快上线。对此。你怎么看?

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