CF6月最新自助餐活动地址 2021CF六月自助餐活动入口

2021年CF穿越火线的自助餐活动在最近开启了，本次活动可以兑换很多武器的奖励，这个活动也不陌生了，下面就来为大家分享一下CF6月最新自助餐活动地址。

【活动时间】

2021年6月4日 -6月30日

活动地址：

https://imgcache.qq.com/club/themes/pc/qrcode/html/index.html（需要手机打开）

【活动内容】

温馨提示:在参加活动时，请选择与当前账号对应的角色，否则资格扣除，奖品发放失败，所有奖品以实际到账为准。

随心所欲 由我定义

1、活动期间，消耗1颗星星可参与1次抽奖，100%获得一件CF道具。

2、本活动支持自由组合抽奖池中的部分道具，开始抽奖之前，用户需进行道具选择，未完整填充抽奖池则无法进行抽奖。

星光兑换区

1、活动期间，消耗一定数量的星光或者超级幸运钥匙/万能钥匙（二选一）可兑换相应奖励。

2、每个道具单Q限领1次，数量有限，先到先得。

邀请好友一起点亮星空

1、活动期间，成功邀请1位QQ好友在本活动开通会员，即可获得1颗星星，单个QQ最多可获得20颗星星。

2、每个好友只能被邀请一次，当你的朋友已被其他人邀请开通后，再邀请无法获得奖励。

3、转发他人的分享链接，自己无法获得奖励。

4、特别说明:邀请QQ好友所获得的星星个数，与好友参与活动所开通的会员时长无关。

特别感恩福利回馈

1、连续2月奖励:在2021年5月枪王自助餐开通SVIP的用户，在本活动继续开通，即可领取星星*1，单Q限一次。

2、连续3月奖励:在2021年5月枪王自助餐+4月枪王自助餐开通SVIP的用户，在本活动继续开通，即可领取星星*2，单Q限一次。

3、连续4月奖励:在2021年5月枪王自助餐+4月枪王自助餐+3月枪王自助餐开通SVIP的用户，在本活动继续开通，即可领取星星*3，单Q限一次。

【活动规则】

1、活动时间:即日起-2021年6月30日

2、活动期间，在本页面开通1个月SVIP可获得3颗星星+1点星光，单次开通3个月SVIP可获得10颗星星+3点星光，单次开通6个月SVIP可获得21颗星星+7点星光，消耗星星可进行抽奖，星光可用于兑换道具。

3、SVIP每个档位用户各限开通20次。

4、抽奖获得的可分解道具将存放在暂存箱中，可选择重新分解为星星或发往游戏仓库，已经分解成星星的道具，无法退换;不可分解的道具将直接发往游戏内，已经领取到仓库的道具无法退换;活动结束时，系统将自动回收未领取或分解的道具，请慎重使用暂存箱。

5、本期活动设有开通、抽奖、领奖、暂存箱、连续月奖励等逻辑，详情请查看对应模块的活动说明。

6、星星和星光仅在本活动中有效，逾期作废，请及时消耗。

7、温馨提示:在本页面开通时，仅支持通过Q点/财付通/网银/微信支付等预付费方式的用户领取礼包，通过手机话费、短信方式开通的用户无法领取礼包。

8、如果您遇到活动相关的问题，可以通过微信-搜索小程序【腾讯客服】选择【其他更多问题-QQ会员】向我们反馈。

9、因活动以及规则产生任何争议，用户与主办方友好协商解决，如协商不成，用户与主办方均同意将争执提交至举办方即腾讯公司所在地人民法院诉讼并解决，因本活动规则的一切事宜均使用中华人民共和国法律。