CF6月最新自助餐活动地址 2021CF六月自助餐活动入口

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > cf最新资讯 > 正文

CF6月最新自助餐活动地址 2021CF六月自助餐活动入口

2021-06-08 16:00 · 稿源：站长之家

2021年CF穿越火线的自助餐活动在最近开启了，本次活动可以兑换很多武器的奖励，这个活动也不陌生了，下面就来为大家分享一下CF6月最新自助餐活动地址。

六月CF自助餐

【活动时间】

2021年6月4日 -6月30日

活动地址：

https://imgcache.qq.com/club/themes/pc/qrcode/html/index.html（需要手机打开）

【活动内容】

六月CF自助餐

温馨提示:在参加活动时，请选择与当前账号对应的角色，否则资格扣除，奖品发放失败，所有奖品以实际到账为准。

随心所欲 由我定义

1、活动期间，消耗1颗星星可参与1次抽奖，100%获得一件CF道具。

2、本活动支持自由组合抽奖池中的部分道具，开始抽奖之前，用户需进行道具选择，未完整填充抽奖池则无法进行抽奖。

六月CF自助餐

星光兑换区

1、活动期间，消耗一定数量的星光或者超级幸运钥匙/万能钥匙（二选一）可兑换相应奖励。

2、每个道具单Q限领1次，数量有限，先到先得。

六月CF自助餐

邀请好友一起点亮星空

1、活动期间，成功邀请1位QQ好友在本活动开通会员，即可获得1颗星星，单个QQ最多可获得20颗星星。

2、每个好友只能被邀请一次，当你的朋友已被其他人邀请开通后，再邀请无法获得奖励。

3、转发他人的分享链接，自己无法获得奖励。

4、特别说明:邀请QQ好友所获得的星星个数，与好友参与活动所开通的会员时长无关。

特别感恩福利回馈

1、连续2月奖励:在2021年5月枪王自助餐开通SVIP的用户，在本活动继续开通，即可领取星星*1，单Q限一次。

2、连续3月奖励:在2021年5月枪王自助餐+4月枪王自助餐开通SVIP的用户，在本活动继续开通，即可领取星星*2，单Q限一次。

3、连续4月奖励:在2021年5月枪王自助餐+4月枪王自助餐+3月枪王自助餐开通SVIP的用户，在本活动继续开通，即可领取星星*3，单Q限一次。

六月CF自助餐

【活动规则】

1、活动时间:即日起-2021年6月30日

2、活动期间，在本页面开通1个月SVIP可获得3颗星星+1点星光，单次开通3个月SVIP可获得10颗星星+3点星光，单次开通6个月SVIP可获得21颗星星+7点星光，消耗星星可进行抽奖，星光可用于兑换道具。

3、SVIP每个档位用户各限开通20次。

4、抽奖获得的可分解道具将存放在暂存箱中，可选择重新分解为星星或发往游戏仓库，已经分解成星星的道具，无法退换;不可分解的道具将直接发往游戏内，已经领取到仓库的道具无法退换;活动结束时，系统将自动回收未领取或分解的道具，请慎重使用暂存箱。

5、本期活动设有开通、抽奖、领奖、暂存箱、连续月奖励等逻辑，详情请查看对应模块的活动说明。

6、星星和星光仅在本活动中有效，逾期作废，请及时消耗。

7、温馨提示:在本页面开通时，仅支持通过Q点/财付通/网银/微信支付等预付费方式的用户领取礼包，通过手机话费、短信方式开通的用户无法领取礼包。

8、如果您遇到活动相关的问题，可以通过微信-搜索小程序【腾讯客服】选择【其他更多问题-QQ会员】向我们反馈。

9、因活动以及规则产生任何争议，用户与主办方友好协商解决，如协商不成，用户与主办方均同意将争执提交至举办方即腾讯公司所在地人民法院诉讼并解决，因本活动规则的一切事宜均使用中华人民共和国法律。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • CF灵狐的约定活动地址 2021CF5月灵狐的约定活动入口

    2021年5月份的CF灵狐的约定的活动开启了，这个活动想必大家都很清楚，所以下面就来为大家分享一下2021CF5月灵狐的约定活动入口。

    cf

  • cf66道具节活动地址 2021CF66道具节活动入口

    CF穿越火线在最近开启了66道具节的活动，可以获得很多奖励，甚至还有永久的武器可以购买，折扣力度也是非常低，很多玩家还不清楚这个66道具节的活动地址在哪，下面就来为大家分享一下。

    cf

  • CF火线大银行活动地址 2021火线大银行活动入口

    CF在最近开启了火线大银行的活动，其中有非常多的福利皮肤可以获得，一些玩家还不清楚火线大银行的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF墨子皮肤首发活动地址 2021最新黑龙墨子首发活动入口

    CF在最近开启了永久首发的黑龙墨子皮肤，这个活动可以获得很多不错的其他皮肤，还有额外的积分玩法，下面就来为大家分享一下CF墨子皮肤首发活动地址。

    cf

  • 中国最活跃CVC ！联想创投CVC 2.0创新生态，双向赋能

    5 月 28 日，由创业邦主办的2021 DEMO WORLD世界创新峰会在上海举行。联想创投凭借优秀的投资成绩，登榜创业邦“ 2020 中国最活跃CVC”。峰会期间，联想创投总裁、管理合伙人贺志强与被投企业耐德佳CEO程德文、安想智慧医疗创始人兼CEO林林、京微齐力CEO王海力，围绕“CVC2. 0 时代，大企业与创新生态双向赋能”的话题，分享了联想创投CVC2. 0 通过生态合作赋能产业智能化转型的洞见及经验。联想创投×创业邦100“未来产业之旅”也

    联想创投

  • Coinbase推出事实核查门户网站Fact Check

    据国外媒体报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong近日在公司博客上宣布，其将推出一个名为“Fact Check”的事实核查门户网站。

    coinbase 区块链 arm

  • 7 O'Clock Capital战略投资Roxe Capital Limited

    6 月 1 日，7 OClock Capital(DeFi七点钟社区)宣布战略投资Roxe Capital Limited。此前，Roxe Capital Limited已完成A轮和种子轮融资，A轮投资机构包括Chainup Capital、比升资本、共识实验室、Chain Capital、链杉资本、Efund、K24 Ventures、N7 Labs、Timestars Capital、OPC、PAUVEY Capital、AKG Ventures、先路资本、Oscar Capital 等，种子轮投资机构包括Zero2First、HBTC Labs、MNS Capital等，累计融资已超百万美金。Roxe?

    战略投资

  • Cloudflare想要通过扼杀CAPTCHA来节省用户的时间

    据外媒报道，Cloudflare是美国一家提供内容交付网络服务、DDoS防御、互联网安全及分布式域名服务器服务的网络基础设施和网站安全公司，其想要扼杀CAPTCHA。Cloudflare表示，尽管验证码增强了在线服务的安全性，但它们付出了与之相关的非常实际的代价。根据他们的研究，用户完成一个CAPTCHA挑战平均需要32秒。全球有46亿互联网用户，假设一个典型的互联网用户约每10天看到一个验证码，那么非常简单的计算就相当于每天要浪费掉约500?

    谷歌 隐私 ddos

  • ITC已同意展开调查 以确定Apple Watch ECG功能是否侵犯AliveCor专利

    美国国际贸易委员会（USITC）已同意展开调查，以确定 Apple Watch 所用技术是否侵犯了健康科技公司 AliveCor 持有的相关技术专利。本周一，USITC 表示经过投票后决定对专利侵权行为进行调查。这次投票是在 AliveCor 于 4 月提出正式申请后进行的。AliveCor 是一家生产心电图（ECG）硬件和相关服务的公司。该公司于 2020 年 12 月对苹果公司提起专利侵权诉讼，声称 Apple Watch 侵犯了其与使用可穿戴传感器进行心脏监测有关的知识产

    watch 苹果 侵权

  • OPPO 宣布联合蔚来完成 CCC2.0 标准数字车钥匙开发

    OPPO今天宣布已与蔚来完成了基于 CCC2.0 版本的数字车钥匙联合开发和测试工作，未来将在OPPO手机和手表的钱包App内上线相关功能。同时，OPPO透露其正与多家车企及 Tier1 供应商进行着数字车钥匙领域的深度合作，未来会支持越来越多的汽车品牌。

    OPPO 蔚来 数字车钥匙

  • 陌陌CEO王力兼任探探CEO 后者仍保持独立运营

    TechWeb从陌陌方面获悉，探探创始人王宇和潘滢已退出公司具体管理事务，陌陌集团CEO王力将暂时兼任探探CEO一职。探探团队仍将继续保持独立运营。

    陌陌 王力 娱乐

  • TCL实业CEO王成对话36氪CEO冯大刚：从TCL看智能家居发展新趋势

    2021 年 5 月 12 日，由 36 氪主办的“WISE2021 领风者大会”在深圳如期举行，座谈嘉宾包括：顶级VC/PE合伙人、政府基金、各行业精英及商界领袖。各方共同了探讨 2021 年行业新风口，分析经济领域新趋势。期间，TCL实业兼TCL电子CEO王成与 36 氪CEO冯大刚展开了一场关于“ 2021 产业升级新机遇”方向的巅峰谈话，就“智慧家居”这一垂直领域的发展新趋势进行了深入的探讨。一、基于用户需求的赛道选择TCL之所以大力布局智能家居，?

    TCL 智能家居

  • OPPO与蔚来完成CCC2.0标准数字车钥匙开发：“干掉”实体钥匙

    出门你可能忘记带车钥匙，但你肯定不会忘了带手机。在智能生态普及的今天，越来越多汽车厂商开始使用手机解锁方案。5月24日，OPPO宣布已与蔚来完成基于CCC 2.0版本的数字车钥匙联合开发和测试工作，很快将在OPPO手机和手表的钱包App内上线相关功能。同时，OPPO透露其正与多家车企及Tier1供应商进行着数字车钥匙领域的深度合作，未来会支持越来越多的汽车品牌。据介绍，有了CCC 2.0版本的数字车钥匙，OPPO用户出门不用携带实体车钥?

    oppo 手表 蔚来

  • Vonage再度入围IDC CPaaS“领导者”

    Vonage在IDC MarketScape: Worldwide CPaaS2021服务商评估中被评为“领导者”Vonage再次被评为领导者2021 年 5 月 10 日美国东部时间09:00HOMDEL N.J.， 2021 年 5 月 10 日PRNewswire —— Vonage（Nasdaq: VG），这家帮助企业加速数字化转型的云通信全球领导者，宣布该公司已被定位为IDC MarketScape: Worldwide Communications Platform as a Service2021 服务商评估的领导者（Doc#US467462212021 年 5 月）该报告侧重于Vonage?

    Vonage

  • Lucid CEO表示曾在SpaceX创立团队并否认了跟苹果交易的传言

    据外媒报道，Lucid Motors CEO Peter Rawlinson分享了他在特斯拉任职期间的更多细节以及围绕他的公司跟库比蒂诺科技巨头苹果讨论的传言。在此之前，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾在Twitter上表示，Rawlinson并未参与特斯拉Model S的开发，也有传言称，Lucid Motors正在跟苹果讨论潜在的合并事宜。他是在本月早些时候接受英国《金融时报》Patrick McGee采访时发表上述声明的。这次谈话涉及道多个话题，包括Lucid关注的确保公司顺利转型为

    特斯拉 model 马斯克

  • 苹果确认带Touch ID的Magic Keyboard与MacBook上的相应传感器兼容

    苹果公司今天更新了平台安全指南，提供了有关新的带Touch ID的Magic Keyboard、戴口罩时用Apple Watch解锁iPhone的能力等深度安全信息。更新后的指南揭示了有关带Touch ID的Magic Keyboard的一些有趣的花絮，包括它与最近的MacBook Pro和MacBook Air机型上的内置Touch ID传感器兼容。带Touch ID的Magic Keyboard和内置Touch ID传感器是兼容的。如果在内置Mac Touch ID传感器上注册的手指被放在带Touch ID的Magic Keyboard上，Mac上

    苹果 watch imac

  • Realme C21Y获得泰国NBTC认证

    上周，一款型号为RMX3261的未知Realme智能手机在FCC上被发现，该智能手机已经通过泰国NBTC的认证

    Realme RealmeC21Y

  • 得物回应唯品会Gucci腰带案：坚持认定腰带为假货

    此前，站长之家曾报道，因认为得物APP、优奢易拍等平台的鉴定结果缺乏中立性、客观性、权威性，消费者诉唯品会“售假Gucci腰带”被法院驳回。

    得物 Gucci 唯品会

  • 为何有很多人偏爱LCD屏？雷军：LCD画质可以做到超精细

    为什么有那么多人偏爱 LCD屏幕?5月24日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军解释，因为LCD拥有标准的RGB像素排列，它能将一颗像素平分三个子像素，这就是我们所熟知红绿蓝三原色，正因如此三个子像素才能分别以不同的亮度发光，不同的颜色显示，所以LCD的画质可以超精细！这次Redmi Note 10系列便是为LCD档打造的中端新品，它采用了120Hz LCD全面屏。官方介绍，Note 10系列这块旗舰LCD屏幕，高刷又省电，支持120Hz六挡变速高

    小米 联发科 雷军

  • 为何要买Mac而不买PC？来看看苹果官方给出的理由吧

    今天，苹果美国官网上线了名为“Why Mac”的新页面，阐述了你为何应该购买 Mac 而不是其他电脑的理由。官方给出的理由包括易于学习、功能更强大，并具有支持广泛的应用程序和更新等特点。在页面中写道：易于学习。惊人地强大。它旨在让你以你从未想象过的方式工作、娱乐和创造。它是一台配备了开箱即用的应用程序的电脑。免费的、定期的软件更新使其保持最新和顺利的运行。如果你已经有了 iPhone，那么从你打开它的那一刻起，它就?

    苹果 ipad watch
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM