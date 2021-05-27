OPPO Reno6系列新品发布会直播地址 5月27日Reno6发布会几点

OPPO Reno6系列手机将在5月27日晚18:00举行，这次将会发布Reno6系列三款不同型号的手机，分别是Reno6、Reno6Pro以及最高配置的OPPO Reno6 Pro+，以下我们来看下这一场发布的具体时间以及Reno6系列手机的部分配置介绍。
Reno6系列三款手机的部分配置信息:
OPPO Reno 6:
搭载联发科天玑900芯片，采用6.4英寸屏幕，支持90Hz高刷新率，电池容量为4300mAh，支持65W闪充，前置像素3200万，后置主摄6400万，提供8+128以及12+256两个版本
OPPO Reno 6 Pro:
搭载联发科天玑1200处理器，采用6.55英寸双曲面屏幕，支持90Hz高刷新率，电池容量为4500mAh，支持65W闪充，前置像素3200万，后置主摄6400万，提供8+128以及12+256两个版本;
OPPO Reno6 Pro+:
搭载高通骁龙870处理器，采用6.55英寸双曲面屏幕，支持90Hz高刷新率，电池容量为4500mAh，支持65W闪充，前置像素3200万，后置主摄5000万，提供8+128以及12+256两个版本;
OPPO Reno6系列手机发布会直播时间:5月27日18:00
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