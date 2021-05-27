OPPO Reno6系列新品发布会直播地址 5月27日Reno6发布会几点

Oppo预计将在5月22日发布Reno6系列，但虽然我们原以为只有三部手机，但现在看来至少会有四部。Oppo Reno6Z5G（CPH2237）获得马来西亚SIRIM认证。这甚至还不到两个月之前，雷诺5Z5G就已经发布了(它是在雷诺5系列首次发布之后发布的)4z手机是一款更名为oppof19pro+5G的手机，但5z是否有一对双胞胎还不得而知。它应该是不同的Oppo雷诺6，虽然，我们知道很多。最近在TENAA上出现了一款6.43英寸显示屏和4200毫安时电池，65W快速充电还有