苹果将在2021年超过三星成为OLED屏幕最大的买家

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苹果将在2021年超过三星成为OLED屏幕最大的买家

2021-05-26 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:根据DigiTimes的最新报告，在iPhone13系列发布之后，苹果将在今年晚些时候超越三星，成为智能手机AMOLED显示屏的最大购买者，同时将使iPhone中柔性AMOLED显示屏的采用率提高到80%。

苹果手机，iPhone12 pro(2)

苹果在去年的iPhone12系列产品中全部采用了柔性AMOLED显示屏，并有望在2021年iPhone上继续采用。根据研究公司Omdia发布的报告，预计苹果今年将为iPhone购买1.69亿块显示屏面板，而去年的订单为1.145亿块，而三星的采购估计将从1.523亿片略增至1.57亿片。

消息人士称，三星显示器公司预计将在2021年继续成为iPhone的AMOLED面板的最大供应商，估计提供1.1亿片，而LG Display供货5000万片，京东方供货900万片。

除了用于iPhone13系列的柔性AMOLED显示屏外，该系列中的高端型号，例如Pro和Pro Max预计还将使用LTPO背板技术。LTPO面板不仅有助于减少显示器的功耗，同时还可以提供更高的屏幕刷新率。

有传言称，苹果将在iPhone13Pro系列上使用120Hz ProMotion刷新率，但是目前还没有比较可靠的消息。而去年的iPhone12系列已经通过5G和新的外观设计让其销量大增，今年苹果肯定需要加入新的功能来吸引消费者继续升级自己的手机。

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